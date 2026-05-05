Économie

Vietnam : cap sur des IDE de qualité dans un contexte plus sélectif

Malgré un contexte mondial instable, le Vietnam maintient une forte attractivité pour les IDE, marquée par des flux soutenus et une orientation croissante vers des investissements de qualité et durables.

Bac Ninh prévoit d'attirer plus de 6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2025. Photo : VNA
Bac Ninh prévoit d'attirer plus de 6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2025. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Face à l’instabilité géopolitique et à l’incertitude croissante des échanges commerciaux, le Vietnam a su préserver son attractivité pour les investissements directs étrangers (IDE), consolidant ainsi sa position sur la scène internationale. Au-delà du maintien d’un niveau élevé de flux, le pays s’emploie à améliorer la qualité de ces investissements et à renforcer son intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Maintenir sa dynamique malgré les turbulences

La période 2021-2025 a été marquée par de profondes perturbations économiques mondiales, de la pandémie de COVID-19 aux tensions géopolitiques, en passant par la recomposition des chaînes d’approvisionnement. Dans ce contexte, le Vietnam a fait preuve d’une résilience remarquable, s’imposant comme l’une des destinations les plus attractives d’IDE en Asie du Sud-Est.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés sur cinq ans ont oscillé entre 27 et 38 milliards de dollars par an, atteignant environ 38,4 milliards de dollars américains en 2025. Plus significatif encore, les capitaux réalisés ont frôlé les 27,6 milliards de dollars américains, en hausse de 9 %, soit leur plus haut niveau en cinq ans.

Cette progression soutenue des décaissements témoigne de la solidité des projets en cours et du respect des calendriers d’investissement — un indicateur clé de la confiance des investisseurs. Dans un contexte de tensions sur les capitaux mondiaux, cette dynamique envoie un signal positif et conforte le rôle moteur du secteur des IDE dans la production, les exportations et la croissance globale.

Selon Dang Thao Quyen, de l'Université RMIT Vietnam, ces résultats prouvent que les IDE passent des engagements théoriques à des actions concrètes, confirmant la confiance des investisseurs dans l'efficacité opérationnelle du marché et son potentiel à long terme.

Partageant cette analyse, Nguyen Ba Hung, économiste en chef de la Banque asiatique de développement au Vietnam, souligne que si les capitaux enregistrés reflètent l’intérêt initial, seuls les capitaux décaissés se traduisent en activité économique réelle. Leur niveau élevé et constant, malgré un environnement mondial volatil, atteste d’une confiance durable dans l’économie vietnamienne..

Autre point positif : la forte hausse des capitaux nouvellement enregistrés et des projets nouvellement autorisés indique que le Vietnam demeure un maillon privilégié des stratégies mondiales de diversification des chaînes d’approvisionnement.

Une tendance à des « investissements en profondeur » se dessine également, illustrée par la hausse du capital ajusté et la progression marquée des apports en capital et des acquisitions de parts. En 2025, leur valeur a bondi de 54,8 %, signe que les investisseurs étrangers renforcent leur ancrage et leur engagement à long terme sur le marché vietnamien.

En ce début de 2026, malgré un environnement international incertain, les flux restent solides : au premier trimestre, les IDE enregistrés ont atteint près de 15,2 milliards de dollars, tandis que les capitaux décaissés se sont élevés à environ 4,6 milliards, en hausse de 7 à 8 %.

Le secteur des IDE continue de dominer les exportations, représentant constamment 70 à 75 % des expéditions totales du Vietnam et générant un excédent commercial important qui contribue à la stabilité de la balance commerciale globale.



Vers des investissements à plus forte valeur ajoutée

L’une des évolutions majeures réside dans l’amélioration qualitative des IDE. L’industrie manufacturière demeure le principal pôle d’attraction, absorbant entre 55 et 60 % du capital enregistré sur la période 2021-2025, et plus de 70 % début 2026. En 2025, elle a représenté plus de 80 % des capitaux décaissés, confirmant le rôle central du Vietnam dans les chaînes de production mondiales.

Ce changement d'orientation va cependant au-delà des gains de parts de marché ; il est structurel. Les IDE se détournent de l'assemblage à forte intensité de main-d'œuvre pour se tourner vers des segments à plus forte valeur ajoutée tels que les composants électroniques, les semi-conducteurs, les équipements de précision, les centres de données et les technologies numériques, avec des projets de plusieurs milliards de dollars actuellement en préparation.

Les projets récents en témoignent. Au premier trimestre, Samsung Electro-Mechanics a lancé un projet de fabrication de circuits imprimés FCBGA d’un montant de 1,2 milliard de dollars à Thai Nguyen, tandis qu’un projet de centrale au gaz naturel liquéfié (GNL) de 2,2 milliards de dollars a été engagé à Nghe An. Ces investissements illustrent l’intégration croissante du Vietnam dans les segments à haute valeur ajoutée des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi qu’une orientation plus sélective, axée sur la technologie et les retombées économiques nationales.

Cette année, la Banque mondiale et la BAD prévoient une pression soutenue sur les flux mondiaux d'IDE, due aux taux d'intérêt élevés, aux tensions géopolitiques et à la fragmentation économique. Le Vietnam dispose néanmoins d'atouts considérables pour conserver son avantage concurrentiel.

Selon les experts, les perspectives d'IDE dépendent largement de la capacité du Vietnam à se réformer et à s'adapter. La stabilité macroéconomique, la qualité des infrastructures, la montée en compétences de la main-d'œuvre et la réforme des institutions détermineront si le pays peut tirer parti des flux de capitaux en mutation pour réaliser de nouvelles avancées.

Le Dr Nguyen Quoc Viet, de l'Université d'économie et de commerce de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, plaide ainsi pour une stratégie fondée prioritairement sur la qualité des infrastructures et de l’environnement institutionnel, plutôt que sur les seules incitations fiscales comme fondement pour attirer les investissements directs étrangers de nouvelle génération.

Il met en avant trois piliers essentiels, au premier rang desquels figure le développement d’infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines du numérique et des données.-VNA

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