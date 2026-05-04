Quatre décennies d’attraction des IDE et opportunités dans la nouvelle ère

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Hanoi (VNA) – Après près de quatre décennies d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam continue d’avoir des opportunités d’attirer des flux de capitaux de plusieurs milliards de dollars de la part de sociétés mondiales, contribuant ainsi à la croissance dans une nouvelle période de développement.

Des investissements de plusieurs milliards de dollars et la présence des géants

Au cours de la seconde moitié d’avril 2026, deux importantes délégations d’entreprises, comprenant plusieurs des plus grandes fortunes mondiales, se sont rendues au Vietnam afin d’explorer les opportunités d’investissement et d’affaires.

La première délégation était composée de plus de 120 dirigeants de 52 grandes entreprises américaines, sous l’égide du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABC). La seconde réunissait plus de 200 chefs d’entreprise de la République de Corée, dont les dirigeants de Samsung, SK, LG et Hyosung, accompagnant le président sud-coréen Lee Jae Myung lors de sa visite au Vietnam.

Il ne s’agit pas seulement de grandes entreprises, mais aussi de sociétés qui dirigent les chaînes d’approvisionnement mondiales. La présence de nombreuses sociétés internationales de premier plan au Vietnam à cette occasion témoigne une fois de plus du rôle du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement manufacturière mondiale.

Les investisseurs étrangers considèrent depuis longtemps le Vietnam comme une destination d’investissement de premier plan et une terre d’opportunités. Ko Tae Yeon, président de Kocham, a déclaré que le Vietnam réunit de nombreux atouts pour devenir une base pour les entreprises sud-coréennes.

Dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales et d’incertitude croissante quant à l’environnement commercial et technologique, l’arrivée de plus de 200 entreprises sud-coréennes cette fois-ci démontre que leur confiance et leurs attentes envers le marché vietnamien restent élevées.

À cette confiance et à ces attentes, et à l’arrivée de milliardaires au Vietnam, s'ajoutent des engagements et des accords de coopération de plusieurs milliards de dollars entre les entreprises.

Lors du Forum des affaires Vietnam-République de Corée, 73 accords de coopération ont été conclus. Notamment, SK Innovation a formé un consortium avec deux entreprises vietnamiennes pour investir dans le projet de centrale électrique au GNL de Quynh Lâp, dans la province de Nghê An, pour un investissement total de 2,2 milliards de dollars.

Concernant la délégation américaine, les discussions laissent entrevoir la préparation d’un important investissement. Ankur Modi, vice-président de Philip Morris International (PMI) en charge de l’Asie du Sud et de l’Indochine, a déclaré que le groupe était prêt à apporter au Vietnam des capitaux, son expertise en gestion, de nouvelles technologies et son accès aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Quarante ans d’attraction des IDE et d’amélioration de la qualité

La confiance et les attentes des investisseurs étrangers ne datent pas d’hier. Depuis décembre 1987, date d’adoption de la Loi sur les investissements étrangers, le Vietnam n’a cessé d’attirer des IDE et s’est imposé comme un acteur majeur sur la carte mondiale des investissements.​

Au total, le Vietnam compte désormais 46.198 projets d’IDE valides, pour un capital enregistré de plus de 542 milliards de dollars. Les capitaux décaissés s’élèvent à 355,652 milliards de dollars, soit environ 65,6% du capital enregistré total.​

De 2021 à aujourd’hui, le Vietnam a attiré 187,33 milliards de dollars d’IDE, représentant plus de 34,5 % du total sur près de 40 ans, ce qui témoigne d’une accélération des flux d’IDE ces dernières années.​

Plus important encore, la qualité des IDE s’est considérablement améliorée. De nombreuses grandes entreprises américaines et européennes, telles que Qualcomm, NVIDIA, LEGO et SYRE, ont continué d’investir et de développer leurs activités, en établissant des chaînes d’approvisionnement au Vietnam, notamment par des investissements dans la recherche et le développement (R&D).

Usine de Samsung Electronics dans la province de Bac Ninh. Photo: tinnhanhchungkhoan.vn

L’ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré que le Vietnam était devenu une destination stratégique pour de nombreuses grandes entreprises mondiales et un maillon important des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs de haute technologie, de l’électronique, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.​

Les données des trois premiers mois de 2026 confirment que le Vietnam continue d’attirer des projets de haute technologie de grande envergure, ce qui témoigne d’une évolution vers des IDE de meilleure qualité et d’une approche plus sélective qui privilégie les technologies de pointe, les activités à forte valeur ajoutée et les retombées positives pour les entreprises nationales.​

Avec l’amélioration de la qualité des investissements directs étrangers (IDE), la contribution de ce secteur au développement socio-économique du Vietnam s’est accrue, stimulant les exportations, renforçant la qualité de la main-d’œuvre et favorisant une intégration plus poussée aux chaînes de valeur mondiales.​

Il convient de noter que, contrairement au passé où l’accent était souvent mis sur des gains unilatéraux, l’approche s’oriente désormais vers des résultats gagnant-gagnant et une prospérité partagée.​

Lors du Forum des affaires Vietnam-République de Corée, Na Ki Hong, PDG de Samsung Vietnam, a déclaré que le groupe mettait en œuvre des programmes visant à soutenir l’amélioration de la production, à développer des usines intelligentes et à former des talents technologiques au Vietnam afin d’atteindre l’objectif de « prospérité partagée ».

Parallèlement, Brian McFeeters, président-directeur général de l’USABC, a déclaré que les entreprises américaines pouvaient apporter des technologies de pointe et des capitaux à long terme afin de soutenir le Vietnam dans sa prochaine phase de développement et son objectif d’une croissance à deux chiffres.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a souligné que les deux pays devaient « semer les graines » des industries futures ensemble, jetant ainsi les bases d’une « prospérité partagée » pour cette nouvelle ère.​

Orientations pour la prochaine période de développement​

Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030, en s’appuyant sur la science, la technologie et l’innovation comme principaux moteurs. Il est donc nécessaire de mobiliser des ressources pour l’investissement dans le développement, notamment les IDE, en particulier dans des domaines tels que les technologies de pointe, l’énergie, les infrastructures, la logistique et la recherche et développement.​

Le plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030 définit une série de mesures, notamment l’amélioration des mécanismes visant à encourager les entreprises à IDE à réinvestir au Vietnam ; le déploiement efficace du Fonds de soutien à l’investissement ; le soutien aux projets de haute technologie ; et le renforcement des liens entre les entreprises à capital étranger et les entreprises nationales.

« Des milliards de dollars de capitaux n’afflueront pas automatiquement au Vietnam sans un +filtre+ crucial : les institutions », a déclaré Brian McFeeters.

Lors de rencontres avec le gouvernement vietnamien, les investisseurs étrangers ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’améliorer davantage l’environnement des affaires, en garantissant cohérence et transparence.​

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a déclaré que son ministère continuera d’affiner les politiques financières et d’investissement de manière transparente et stable, conformément aux pratiques internationales, tout en collaborant avec les entreprises, en étant à l’écoute de leurs propositions et en y répondant rapidement afin de contribuer à la création d’un environnement des investissements favorable, compétitif et prévisible.​

Ces cinq dernières années, malgré l’impact du Covid-19 et les fluctuations géopolitiques mondiales, les IDE au Vietnam ont continué de progresser. En 2021, ils ont dépassé 31,15 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2% par rapport à l’année précédente. Les chiffres pour 2022, 2023, 2024 et 2025 s’élevaient respectivement à 27,72 milliards, 36,61 milliards, 38,23 milliards et 38,42 milliards de dollars.

Au cours des trois premiers mois de 2026, les IDE enregistrés ont atteint plus de 15,2 milliards de dollars, soit un bond de 42,9% par rapport à la même période en 2025. – VNA​