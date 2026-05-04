Économie

Le PM demande de réduire et de simplifier plus les procédures administratives

Le gouvernement a publié huit résolutions axées sur la réduction, la décentralisation et la simplification des procédures administratives et des conditions d’affaires dans les secteurs gérés par 14 ministères et agences pour alléger davantage le fardeau des citoyens et des entreprises.

Des gens font les démarches administratives à la filiale de Tây Hô du Centre des services administratifs publics, à Hanoi. Photo : VNA
Des gens font les démarches administratives à la filiale de Tây Hô du Centre des services administratifs publics, à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères d’accélérer la révision des procédures administratives et des conditions d’affaires afin d’alléger le fardeau des citoyens et des entreprises et de soutenir une forte croissance économique.

Dans le document n°3905/VPCP-CDS, adressé aux ministères de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction et de la Justice, l’Office du gouvernement a déclaré que le 29 avril, le gouvernement a publié huit résolutions axées sur la réduction, la décentralisation et la simplification des procédures administratives et des conditions d’affaires dans les secteurs gérés par 14 ministères et agences.

Le chef du gouvernement a félicité les ministères pour leurs efforts proactifs dans l’examen et la proposition de résolutions pertinentes, ainsi que pour la contribution constructive de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) lors du processus de rédaction.

Afin de maintenir des réductions importantes des procédures administratives et d’alléger davantage le fardeau des citoyens et des entreprises, notamment dans les quatre domaines clés que sont la prévention et la lutte contre les incendies, la création et l’exploitation de parcs et de pôles industriels, l’évaluation de l’impact environnemental et les permis de construire, cette mesure vise à contribuer à la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres fixé dans la conclusion n°18-KL/TW du Comité central du Parti.

Le Premier ministre a chargé les ministres de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, et de la Construction de demander d’urgence aux unités compétentes de réviser et d’examiner les réglementations et les procédures administratives dans les quatre domaines prioritaires susmentionnés.

Ils sont tenus de présenter au Premier ministre, d’ici le 10 mai, un rapport sur l’état d’avancement de ces procédures, notamment en ce qui concerne les pouvoirs, les processus, les méthodes de mise en œuvre, la documentation et les délais de traitement.

Ce rapport devra également évaluer les résultats obtenus récemment en matière de rationalisation et proposer de nouvelles réductions et simplifications. Il devra également être soumis au ministère de la Justice pour une évaluation indépendante.

Le ministère de la Justice consolidera ensuite les conclusions, fournira son évaluation et proposera des mesures de réforme supplémentaires, un rapport final devant être soumis au Premier ministre d’ici le 12 mai. – VNA

source
#simplification des procédures administratives #Premier ministre Lê Minh Hung
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Avions à l'aéroport international de Phu Quôc, dans la zone économique spéciale de Phu Quôc. Photo : VNA

Le trafic aérien atteint 1,68 million de passagers pendant les périodes de vacances

Le trafic aérien intérieur a représenté 675.140 passagers et 3.400 tonnes de fret, soit des baisses respectives de 7,5% et 11,6%. En revanche, le transport international a affiché une forte croissance, dépassant le million de passagers et atteignant 24.050 tonnes de fret, en hausse de 10% pour le nombre de passagers et de 10,6% pour le volume de fret.

Tour financière Bitexco (droite), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Quatre décennies d’attraction des IDE et opportunités dans la nouvelle ère

De 2021 à aujourd’hui, le Vietnam a attiré 187,33 milliards de dollars d’IDE, représentant plus de 34,5 % du total sur près de 40 ans. La qualité des IDE s’est considérablement améliorée. De nombreuses grandes entreprises américaines et européennes ont continué d’investir et de développer leurs activités, en établissant des chaînes d’approvisionnement au Vietnam, notamment par des investissements dans la R&D.

En avril, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Photo: VNA

Forte hausse de 33,9 % des créations et reprises d’entreprises en quatre mois

Pour le seul mois d’avril 2026, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Si ce chiffre accuse une légère baisse de 7,1 % par rapport à mars, le capital enregistré a en revanche augmenté de 9,7 %, atteignant près de 246.800 milliards de dôngs. En glissement annuel, la progression est plus nette, avec une hausse de 33,9 % du nombre d’entreprises et de 84,6 % des capitaux.

Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027.

Construction du pont Tu Lien à Hanoï. Selon l'Office national des statistiques, au cours des quatre premiers mois, l'indice des prix du logement et des matériaux de construction a augmenté de 6,25 % par rapport à la même période l'an dernier. Photo : VNA

L’IPC en hausse de 0,84 % en avril

L’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2026 a progressé de 0,84 % par rapport au mois précédent, a indiqué l’Office national des statistiques.

Utilisation de drones dans la riziculture de la commune de Vi Thanh 1, ville de Can Tho. Photo : VNA.

L’agriculture accélère sa transition numérique et verte

Face à la pression foncière d'une urbanisation galopante et l'explosion de la demande en produits premium, l'agriculture hanoïenne fait face à une urgence : produire mieux sur des surfaces réduites. Pour doper la valeur ajoutée à l'hectare, le double virage numérique et agroécologique s'impose désormais non plus comme un choix, mais comme l'unique planche de salut.

Immeubles financiers au centre de Hô Chi Minh-Ville, le long du fleuve Saigon, face à la péninsule de Thu Thiêm. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville attire d’importants investissements français

Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme une destination de choix pour les investisseurs français, notamment dans les domaines des infrastructures, du développement urbain durable et de la transition écologique. Avec plus de 2,2 milliards de dollars d’investissements, la France contribue à la croissance économique et ouvre de nouvelles perspectives de coopération à long terme.