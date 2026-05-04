Le PM exige la mise en service commerciale cette année de l’aéroport international de Long Thanh (pour la première phase )

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Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le 4 mai à Hanoi, une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement et à la levée des difficultés entravant le projet de l’aéroport international de Long Thanh de la première phase (province méridionale de Dông Nai), avec pour objectif son achèvement et sa mise en exploitation commerciale au cours de l’année 2026.

Ce projet couvre une superficie d’environ 5.000 hectares, pour un investissement total estimé à près de 109.110 milliards de dôngs (environ 4,6 milliards de dollars) pour sa première phase. Il s’agit d’un ouvrage d’importance nationale majeure, faisant l’objet d’une attention particulière des hauts dirigeants du Parti et de l’État.

Selon les rapports présentés lors de la réunion, les ministères, collectivités locales, investisseurs et entreprises ont déployé d’importants efforts, permettant d’atteindre environ 76 % du volume global des travaux. Plusieurs infrastructures essentielles sont d’ores et déjà achevées et opérationnelles, notamment les bâtiments de gestion, la tour de contrôle, la première piste d’atterrissage, les voies de circulation, les aires de stationnement des avions, le système d’approvisionnement en carburant, les infrastructures de transport connexes...

Toutefois, conformément à la Résolution n° 174/2024/QH15 de l’Assemblée nationale, le projet (pour la première phase) doit être achevé en 2026. Or, celui-ci se heurte actuellement à de multiples difficultés, notamment des irrégularités commises par certains acteurs impliqués, ayant entraîné des perturbations dans la conduite des travaux, des blocages dans les paiements, des pénuries de main-d’œuvre et de matériaux, ainsi que des fluctuations des prix, faisant peser un risque sérieux de retard.

Dans sa conclusion, le Premier ministre a souligné que ce projet constituait une infrastructure stratégique majeure pour le développement socio-économique du pays. Il a exigé que les violations constatées soient traitées, tout en appelant à la mise en œuvre rapide de solutions concrètes afin d’éviter toute interruption ou ralentissement du chantier. Il a insisté sur la nécessité d’appliquer strictement les orientations du Bureau politique, notamment la Conclusion n° 24-KL/TW du 13 avril 2026, qui autorise le traitement simultané des difficultés des projets en cours et des responsabilités des organisations et individus concernés, sans pour autant légaliser les irrégularités ni en générer de nouvelles.

Le Premier ministre Lê Minh Hung préside une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement et à la levée des difficultés entravant le projet de l’aéroport international de Long Thanh de la première phase (province méridionale de Dông Nai). Photo: VNA

Saluant les efforts déployés par les parties prenantes, notamment les interventions récentes des autorités compétentes pour régler les questions de paiement, le Premier ministre a réaffirmé que l’objectif de mise en service commerciale en 2026 constituait une exigence impérative. À cet effet, il a demandé aux ministères, aux collectivités locales, aux investisseurs et aux unités concernées de garantir strictement le respect du calendrier, de la qualité et de l’efficacité du projet.

Le ministère de la Sécurité publique a été chargé d’accélérer les enquêtes sur les irrégularités, tandis que le ministère des Finances devra faciliter les procédures de paiement.

Le ministère de la Construction, pour sa part, est appelé à résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement en matériaux et à coordonner avec la province de Dông Nai pour stabiliser les coûts et garantir les ressources nécessaires.

La Société des aéroports du Vietnam (ACV - Airports Corporation of Vietnam) est tenue d’assumer l’entière responsabilité de l’avancement et de la qualité du projet, de mettre en place un calendrier détaillé et de rendre compte régulièrement de la situation, tout en mobilisant les ressources nécessaires en coordination avec les entreprises et les autorités locales.

Le président du Comité populaire de la province de Dông Nai devra garantir l’approvisionnement en matériaux et carburant à des coûts raisonnables, ainsi que l’avancement des infrastructures connexes.

Enfin, le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc la supervision directe de la mise en œuvre des mesures décidées, appelant l’ensemble des parties prenantes à agir avec responsabilité et réactivité afin de mener à bien ce projet stratégique dans les délais impartis. -VNA

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