Une transition en trois phases pour bâtir un hub aérien à Long Thanh

Hanoï (VNA) – La Société des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) vise à transférer plus de 90 % du trafic international de la région de Ho Chi Minh-Ville vers l’aéroport international de Long Thanh dès 2027.



ACV a soumis aux autorités compétentes un plan de transition d’opérations entre les aéroports internationaux de Tan Son Nhat et de Long Thanh.



Ce plan, structuré en deux étapes et trois phases, prévoit un transfert progressif, puis total, des vols internationaux vers Long Thanh, en fonction des capacités des infrastructures et de l’objectif de développer un hub aérien international.



Dans une première phase, du lancement commercial jusqu’à la fin de la saison aéronautique hiver 2026 (du 1er décembre 2026 au 27 mars 2027), tous les vols internationaux long-courriers, y compris le fret, seront transférés de Tan Son Nhat vers Long Thanh.



Lors de la deuxième phase, de la saison été 2027 à fin 2030 (à partir du 28 mars 2027), l’ensemble des vols internationaux restants, à l’exception des liaisons courtes de moins de 1.000 km opérées par des compagnies vietnamiennes, sera également transféré vers le nouvel aéroport, avec l’objectif d’atteindre plus de 90 % du trafic international dès 2027.



Après 2030, tous les vols internationaux réguliers seront exploités à Long Thanh, tandis que Tan Son Nhat se concentrera principalement sur les vols intérieurs et certains vols internationaux non réguliers ou charters.



Selon le plan, trois phases de tests opérationnels et de transfert seront organisées en septembre, octobre et novembre de cette année. -VNA