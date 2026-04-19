Fête des rois Hung 2026 : un héritage spirituel consolidant l’unité et l’identité culturelle vietnamienne

Phu Tho (VNA) - La fête de commémoration des rois Hung constituent depuis des générations un symbole sacré profondément ancré dans la conscience de chaque Vietnamien. Ils ne sont pas seulement un lieu de convergence du culte des ancêtres, mais aussi un creuset de l’identité culturelle nationale, nourrissant l’esprit de grande union nationale.

Cette année, l’événement revêt une dimension particulière à la suite de la fusion des provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoa Binh, créant un espace culturel élargi, diffusant les valeurs sacrées des origines auprès des Vietnamiens du pays comme de la diaspora.

La partie rituelle est organisée avec une solennité exemplaire. Outre les cérémonies d’offrande d’encens aux rois Hung et aux figures légendaires telles que Lac Long Quan et Au Co, des cérémonies similaires sont célébrées simultanément dans les 148 communes de la province ainsi que dans de nombreux sites à travers le pays.

Une initiative forte est maintenue cette année : encourager chaque famille à préparer un plateau de repas rituel. Cette pratique permet de diffuser la croyance du culte des ancêtres du cercle familial vers la communauté nationale, tissant un lien indestructible entre les générations.

La partie festive, intégrée à la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre des ancêtres, met en valeur la richesse des traditions locales. Les visiteurs peuvent découvrir des spectacles de tambours de bronze, des chants Xoan et des musiques traditionnelles Muong.

Les concours de confection du gâteau de riz gluant de forme carrée et du gâteau de riz gluant de forme rond, ainsi que les compétitions sportives telles que la natation à la lutte ou le tir à l'arbalète, recréent l'atmosphère créative et laborieuse des ancêtres.

Ouverture de la Fête de commémoration des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre des ancêtres 2026. Photo: VNA

L’édition 2026 privilégie la participation volontaire de la communauté et des entreprises, tout en garantissant un cadre rigoureux afin d’éviter toute dérive commerciale ou superstitieuse.

Les autorités provinciales ont achevé d'importants travaux de rénovation, notamment la Maison publique, l'accès au temple de la Mère Au Co et l'embellissement paysager de la zone historique. Des plans de circulation et de sécurité ont été déployés pour assurer une fête "verte, propre et sûre".

Grâce à cette préparation minutieuse, la Fête de commémoration des rois Hung 2026 ne constitue pas seulement une occasion de rendre hommage aux fondateurs de la nation, mais aussi un moment privilégié de renforcer la grande union nationale. -VNA