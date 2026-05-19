Environnement

Hanoï entame la construction de l'usine de valorisation énergétique des déchets de Nui Thoong

Hanoï a lancé le 19 mai le projet de centrale de traitement environnemental et de production d’énergie de haute technologie de Nui Thoong, visant à transformer 2 000 tonnes de déchets par jour en électricité et matériaux de construction, tout en réduisant l’impact environnemental et en créant des emplois locaux.

Photo: hanoimoi.vn
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Hanoï (VNA) - Le projet de centrale de traitement environnemental et de production d’énergie de haute technologie de Nui Thoong, d'un montant d'investissement total de plus de 5 250 milliards de dongs (199,4 millions de dollars), a été lancé le 19 mai à Hanoï.

Développé par la société d’environnement urbain de Xuan Mai en partenariat avec la société par actions Cam Thach Xanh (GMC), ce projet vise à traiter 2 000 tonnes de déchets par jour et à produire 45 MW d’électricité injectée dans le réseau national. Il s’agit de la première usine d’incinération de déchets de haute technologie dans le sud-ouest de la capitale, une zone encore dépourvue d’infrastructures modernes de traitement à grande échelle.

Le site, d’une superficie de plus de 103 000 m², est destiné au traitement des déchets ménagers et industriels non dangereux. Il combine incinération et récupération de chaleur afin de produire de l’électricité, tout en valorisant les résidus solides. Le taux de déchets non recyclables après traitement est maintenu à moins de 5 %, et les cendres sont transformées en matériaux de construction.

La technologie utilisée repose sur un système d’incinération sur grille mécanique, déjà appliqué dans plusieurs pays développés tels que le Japon, la République de Corée, l’Allemagne… et répond aux normes environnementales européennes Directive 2010/75/EU ainsi qu’aux standards nationaux. Le traitement des eaux de lixiviation est réalisé en circuit fermé, sans rejet dans l’environnement extérieur.

Le projet comprend plusieurs infrastructures principales : station de pesage, zone de réception des déchets, bâtiment central de l’usine, cheminée, tour de refroidissement, système de traitement des mâchefers, zone de solidification des cendres volantes et installations de traitement des eaux usées.​

Selon le calendrier, les premiers essais auront lieu en 2027 et une mise en service commerciale est prévue au quatrième trimestre 2027. La durée d’exploitation est fixée à 50 ans.

À terme, la centrale devrait traiter environ 660 000 tonnes de déchets par an et produire environ 356 millions de kWh, tout en créant environ 200 emplois locaux et en contribuant à réduire la pression environnementale et les coûts de transport des déchets vers les zones de traitement du nord de Hanoï. -VNA

#Hanoï #valorisation énergétique des déchets #production d’énergie de haute technologie #Nui Thoong
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