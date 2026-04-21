Environnement

Le delta du Mékong doit repenser la gouvernance de ses ressources en eau

La transformation rapide des écosystèmes fluviaux exerce une pression croissante sur le delta du Mékong, l’obligeant à repenser la gouvernance de ses ressources en eau et à passer d’une croissance axée sur la production à une plus grande efficacité et durabilité.

Village flottant près de l'îlot de Ông Hô, commune de My Hoa Hung, dans la province de An Giang. Photo : baoangiang.com.vn
Village flottant près de l'îlot de Ông Hô, commune de My Hoa Hung, dans la province de An Giang. Photo : baoangiang.com.vn

Cân Tho (VNA) – Sur l’îlot de Côn Son, à Cân Tho, Ly Van Bon, pisciculteur chevronné fort de près de 30 ans d’expérience, a constaté des changements radicaux dans la rivière Hâu (bras postérieur du Mékong). Le signe le plus visible est l’apparition d’espèces saumâtres et marines dans ce qui était autrefois un milieu d’eau douce.​

Dans des cages destinées à l’élevage de poissons d’eau douce spécifiques, comme le poisson-plume et le barbeau géant, il a découvert des espèces telles que le poisson-chat, le gobie et des poissons anguilliformes, généralement confinés aux zones estuariennes ou côtières. Leur migration sur des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres témoigne de changements importants dans les conditions de l’eau.

Ces changements environnementaux entraînent une hausse des coûts de production. Auparavant, le coût de production en pisciculture était d’environ 40.000 dôngs par kilogramme (1,60 dollar), mais il a désormais atteint 60.000 à 70 000 dôngs (2,40 à 2,80 dollars).

La principale raison est la forte diminution des apports sédimentaires, qui a épuisé les ressources alimentaires naturelles. Les pisciculteurs dépendent désormais entièrement de l’alimentation industrielle, ce qui augmente considérablement leurs coûts d’exploitation.

L’intrusion d’eau salée accélère également la détérioration des infrastructures aquacoles. Les cages à poissons, qui duraient autrefois jusqu’à cinq ans, nécessitent désormais d’importantes réparations après seulement trois ans. Les éléments métalliques, tels que les boulons et les vis, se corrodent rapidement en milieu salin, tandis que les structures en bois sont fragilisées par la prolifération des balanes. Les coûts d’entretien représentent ainsi une charge importante, réduisant considérablement les bénéfices des aquaculteurs.

À plus grande échelle, le delta du Mékong reçoit en moyenne chaque année un volume d’eau d’environ 488 milliards de mètres cubes, dont jusqu’à 97% proviennent des pays situés en amont. Cette forte dépendance rend la région extrêmement vulnérable aux aménagements du territoire en amont et aux changements climatiques.

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Le changement climatique et l'intrusion d'eau salée rendent l'élevage de poissons en cages plus difficile pour les agriculteurs de la région du delta du Mékong, comme Ly Van Bon. Photo : VNA

Des données récentes montrent que les débits en saison sèche aux stations de Tân Châu et Châu Dôc, dans la province de An Giang, ont diminué en moyenne de 13%, avec une chute spectaculaire de 36% enregistrée en 2015-2016. De ce fait, l’intrusion d’eau salée s’est propagée plus profondément à l’intérieur des terres, tandis que l’affaissement des sols s’est intensifié.

Même Cân Tho, située au cœur du delta et traversée par un dense réseau de rivières et de canaux, n’est pas épargnée. La ville subit de plus en plus d’inondations dues aux marées, de sécheresses, de pénuries d’eau douce pendant la saison sèche et d’une intrusion saline croissante. L’érosion des berges et l’affaissement des sols s’aggravent également face à la demande croissante en eau.

Adaptation locale

En réponse, les communautés locales ont commencé à adapter leurs moyens de subsistance. À Côn Son, de nombreux pisciculteurs se tournent vers des espèces capables de tolérer aussi bien l’eau douce que l’eau saumâtre. En agriculture, les agriculteurs ajustent leurs pratiques d’irrigation en surveillant de près les cycles des marées et en prélevant de l’eau uniquement lorsque la salinité est faible.

Cependant, Ly Van Bon a indiqué que ces mesures restent des adaptations à court terme plutôt que des solutions durables. Il s’est également inquiété de l’aggravation de la pollution de l’eau causée par le ruissellement agricole.

Les résidus chimiques provenant des terres agricoles sont rejetés directement dans la rivière Hâu, dégradant davantage la qualité de l’eau. Pour s’attaquer au problème à la source, il a suggéré de revoir les calendriers de culture, notamment en limitant la riziculture en juillet et août afin de permettre aux crues de ramener les sédiments dans les champs.

Cette approche permettra de reconstituer naturellement les nutriments du sol, de réduire l’utilisation d’engrais et de minimiser le rejet de produits agrochimiques dans les cours d’eau.

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L'écluse de Rach Mop, située dans la commune de Nhơn Mỹ, à Cần Thơ, contribue à prévenir l'intrusion d'eau salée et protège quelque 10 000 hectares de terres agricoles. Photo: VNA

La maîtrise des rejets de déchets agricoles dans les systèmes fluviaux est essentielle pour garantir la sécurité hydrique, a ajouté Ly Van Bon.

Ces défis ont été mis en lumière lors d’un récent atelier sur la sécurité de l’eau dans le delta du Mékong face aux changements climatiques, qui s’est tenu dans la ville de Cân Tho.

Selon le prof. associé-Dr Lê Anh Tuân, conseiller principal à l’Institut Dragon de l’Université de Cân Tho, la région est confrontée à des pressions externes telles que les changements climatiques, le développement de l’hydroélectricité en amont et les projets potentiels de détournement d’eau, ainsi qu’à des problèmes internes comme la surexploitation, la pollution et une faible efficacité de l’utilisation de l’eau.

S’appuyant sur des données de la Banque mondiale, il a indiqué que chaque mètre cube d’eau au Vietnam ne génère que 2,37 dollars de valeur économique, bien en deçà de la moyenne mondiale de 19,42 dollars. Il est à noter que la production d’une tonne de riz nécessite entre 4.000 et 5.000 mètres cubes d’eau douce.

Le prof. associé-Dr Nguyên Phu Quynh, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les ressources en eau du Sud (SIWRR), a déclaré que, d’un point de vue hydrologique, le delta du Mékong est soumis à des impacts cumulatifs provenant de facteurs à la fois externes et internes.

Le bassin du Mékong s’étend sur 795.000 km², mais le Vietnam n’en représente que 8%, tout en subissant de plein fouet les conséquences en aval.

Les pays situés en amont, notamment la Chine, le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, contribuent majoritairement aux débits, et leurs systèmes hydroélectriques et de régulation de l’eau ont profondément modifié les régimes hydrologiques naturels.

Parallèlement, le prélèvement excessif d’eau souterraine dans le delta accélère l’affaissement des sols, réduisant davantage la résilience de la région face aux changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer.

Les experts réunis lors de l’atelier ont convenu que garantir la sécurité hydrique et le développement durable nécessitera une transformation profonde de la gouvernance, vers une gestion intégrée, efficace et axée sur la valeur de l’eau, plutôt qu’une approche exclusivement centrée sur la production agricole.

Il a ajouté qu’exporter du riz à faible valeur ajoutée revient en réalité à exporter des ressources en eau, tandis que les agriculteurs continuent de lutter contre de faibles revenus. Ceci souligne la nécessité de passer d’une logique de production à une approche axée sur la valeur. – VNA

source
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