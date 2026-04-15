Environnement

Énergie en Asie : le PM vietnamien propose trois axes de coopération

Le 15 avril, sur invitation de son homologue japonaise Takaichi Sanae, le Premier ministre Le Minh Hung a pris part au Sommet virtuel élargi de la Communauté asiatique à zéro émission nette (AZEC) sur l'autonomie énergétique, placé sous l'égide de la cheffe du gouvernement nippon."

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 15 avril, à l’invitation de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, le Premier ministre Le Minh Hung a participé au Sommet en ligne de la Communauté Asie zéro émission (AZEC) Plus sur la résilience énergétique, présidé par la dirigeante japonaise.

L’événement - Asia Zero-Emission Community (AZEC) Plus online Summit on energy resilience -, a réuni des dirigeants de 15 pays, dont 10 membres de l’AZEC (Japon, Australie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et cinq pays invités (République de Corée, Bangladesh, Inde, Sri Lanka, Timor-Leste), ainsi que des responsables de la Banque asiatique de développement (BAD) et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Dans son discours d’ouverture, Takaichi Sanae a souligné que le Sommet visait à faire face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement énergétique et à garantir la sécurité énergétique des pays asiatiques. Elle a annoncé que le Japon consacrerait une enveloppe de 10 milliards de dollars pour soutenir la diversification des sources d’énergie dans la région.

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Le Premier ministre Le Minh Hung participe au Sommet. Photo : VNA

Lors de l’événement, le Premier ministre Le Minh Hung a estimé que la crise énergétique actuelle ne résultait pas seulement de facteurs conjoncturels, mais reflétait également des déséquilibres structurels et une intensification de la concurrence stratégique entre les pays.

Il a souligné que la solution de fond ne résidait pas uniquement dans la diversification des sources d’énergie, mais aussi dans le renforcement de la confiance stratégique, de la coopération et du dialogue, ainsi que dans le règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam s’efforçait d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en faisant du développement des énergies renouvelables et de la transition verte une priorité stratégique.

Il a proposé trois orientations de coopération majeures pour faire face aux défis énergétiques et maintenir les chaînes d’approvisionnement.

Premièrement, à court terme, les pays doivent renforcer la coopération et la coordination des politiques afin de diversifier les sources d’énergie, de faciliter le commerce et de maintenir la stabilité et la fluidité des chaînes d’approvisionnement, notamment en matière d’énergie et de sécurité alimentaire.

Deuxièmement, à moyen et long termes, il convient de renforcer l’autonomie stratégique et la résilience des économies à travers le développement d’infrastructures énergétiques synchronisées, l’augmentation des réserves stratégiques et l’accélération du transfert de technologies.

Troisièmement, il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre concrète et efficace des projets de coopération dans le cadre de l’AZEC, en tenant compte des capacités et des conditions de chaque pays.

Le Minh Hung a exprimé son soutien à l’initiative visant à porter l’AZEC au niveau AZEC 2.0. Il a affirmé l’engagement du Vietnam à continuer de coopérer de manière proactive, active et étroite avec le Japon et les partenaires pour mettre en œuvre efficacement les initiatives de l’AZEC, afin de construire ensemble un avenir plus vert, plus durable et plus prospère pour les générations présentes et futures.

Les dirigeants des pays et des organisations internationales ont salué le soutien du Japon aux pays asiatiques, ont exprimé leur appui à l’initiative AZEC 2.0 et ont affirmé leur volonté de coopérer étroitement avec le Japon afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement et d’assurer la sécurité énergétique.

La Première ministre japonaise a remercié les interventions et propositions des dirigeants, indiquant que les agences concernées travailleraient rapidement avec les partenaires pour concrétiser ces initiatives. -VNA

#AZEC #Communauté Asie zéro émission #AZEC Plus #résilience énergétique
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