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Hanoï et Ho Chi Minh-Ville contrôleront les émissions des motos à partir du 1er juillet 2027

Le contrôle des émissions des motos et cyclomoteurs entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2027 à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, du 1er juillet 2028 dans les autres villes du pays, et du 1er juillet 2030 dans les provinces.

Hanoï et Ho Chi Minh-Ville contrôleront les émissions des motos à partir du 1er juillet 2027. Photo: VNA
Hanoï et Ho Chi Minh-Ville contrôleront les émissions des motos à partir du 1er juillet 2027. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a promulgué la Décision n°13/2026/QD-TTg fixant la feuille de route d’application des Normes techniques nationales relatives aux émissions des motos et cyclomoteurs en circulation routière.

Selon cette décision, le contrôle des émissions des motos et cyclomoteurs entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2027 à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, du 1er juillet 2028 dans les autres villes du pays, et du 1er juillet 2030 dans les provinces. En fonction de leur situation réelle, les provinces pourront toutefois appliquer ce calendrier plus tôt.

La décision précise que les motos et cyclomoteurs seront soumis à différents niveaux de normes d’émissions, selon leur année de fabrication ou d’importation, conformément aux Normes techniques nationales.

Pour les motos, les niveaux d’émissions applicables iront de 1 à 4 selon l’année de fabrication ou d’importation. Pour les cyclomoteurs, les niveaux retenus varieront également en fonction de leur date de mise sur le marché.

À compter du 1er janvier 2028, les motos et cyclomoteurs circulant à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville devront respecter au minimum les normes d’émissions de niveau 2.

Les motos et cyclomoteurs circulant dans les zones à faibles émissions de Hanoï, conformément à la Loi sur la capitale, devront également satisfaire aux exigences fixées par la résolution du Conseil populaire municipal de Hanoï. -VNA

#contrôle des émissions des motos et cyclomoteurs
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