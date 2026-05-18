Société

Vietnam–Thaïlande : la jeunesse intellectuelle au cœur de la coopération scientifique et de l’innovation

Lors de la deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens en Thaïlande, les participants ont également discuté du rôle des intellectuels vietnamiens dans la promotion d’initiatives dans lesquelles la Thaïlande excelle, comme l’agriculture de précision et l’agriculture propre, ainsi que dans la mise en relation des entreprises thaïlandaises implantées au Vietnam.

La deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant en Thaïlande. Photo: VNA
La deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant en Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - À l’occasion de la Journée vietnamienne de la science, de la technologie et de l’innovation (le 18 mai), l’ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé, lundi à Bangkok, la deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant dans le royaume. Cet événement a réuni de nombreux scientifiques, universitaires et étudiants autour d’une problématique centrale : la contribution concrète de cette élite expatriée au processus de transformation numérique et d’innovation de leur pays d’origine.

Lors des échanges, la prof. associée-Dr. Nguyen Thi Phuoc Lai, de l'Institut asiatique de technologie (AIT), a souligné que le rôle des jeunes intellectuels d’aujourd’hui reposait sur leur capacité à mettre la science et la technologie au service de l’être humain, du développement durable, de l’équité sociale et de la protection de l’environnement. Dans un contexte où le Vietnam fait face à des défis climatiques majeurs tels que la montée des eaux et la pollution environnementale, elle a exhorté la diaspora académique à participer aux initiatives technologiques au service du développement communautaire, de l’amélioration de la qualité de vie et du développement durable ; à renforcer les liens entre les universités des deux pays, particulièrement au profit des régions reculées ; et à construire des modèles de communautés résilientes face aux changements globaux.

Les participants ont également discuté du rôle des intellectuels vietnamiens dans la promotion d’initiatives dans lesquelles la Thaïlande excelle, comme l’agriculture de précision et l’agriculture propre, ainsi que dans la mise en relation des entreprises thaïlandaises implantées au Vietnam.

À ce sujet, le conseiller commercial du Vietnam en Thaïlande, Le Huu Phuc, a rappelé que si les échanges bilatéraux ont atteint 8,6 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, l’accès de nombreux produits vietnamiens au marché thaïlandais demeure complexe. Il a ainsi appelé les intellectuels et entrepreneurs de la diaspora à accompagner les entreprises nationales dans leurs démarches de certification et de distribution afin de favoriser l’exportation des produits agricoles vietnamiens.

Les jeunes intellectuels vietnamiens en Thaïlande pourraient contribuer à promouvoir l'image de leur pays en participant activement à l'organisation de festivals culturels vietnamiens dans leurs lieux d'études respectifs. Pour structurer cet élan, le projet de création d'un réseau d'intellectuels ouvert et interdisciplinaire a été vivement soutenu. Parmi ses activités prioritaires figureront le mentorat d'étudiants, l'organisation de séminaires et de projets, ainsi que la création de forums permettant aux étudiants de partager leurs sujets de recherche.

En conclusion, Ngo Van Tai, vice-président de l’Association des étudiants vietnamiens en Thaïlande, a précisé que près de la moitié des membres de l’association sont actuellement doctorants ou chercheurs. Ce vivier de compétences constitue un atout stratégique pour dynamiser la coopération bilatérale en matière de science, de technologie et d’innovation. Ces jeunes talents ont exprimé leur souhait de bénéficier d’un soutien et de l’accompagnement de l’ambassade du Vietnam durant leurs études en Thaïlande. -VNA

#intellectuels vietnamiens en Thaïlande #jeunesse intellectuelle #coopération scientifique #innovation
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