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Le Vietnam remet 33 personnes en situation irrégulière à la Chine

Les forces frontalières et la police de la province de Quang Ninh, dans le nord du Vietnam, ont remis, le 15 mai, aux autorités chinoises 33 ressortissants chinois ayant enfreint la législation vietnamienne.

Remise aux autorités chinoises de ressortissants chinois ayant enfreint la législation vietnamienne. Photo : VNA
Remise aux autorités chinoises de ressortissants chinois ayant enfreint la législation vietnamienne. Photo : VNA


Quang Ninh, 15 mai (VNA) – Les forces frontalières et la police de la province de Quang Ninh, dans le nord du Vietnam, ont remis, le 15 mai, aux autorités chinoises 33 ressortissants chinois ayant enfreint la législation vietnamienne.

Auparavant, les services compétents avaient procédé aux vérifications nécessaires et constitué les dossiers conformément à la réglementation en vigueur. Les unités spécialisées du Département de la sécurité publique de Quang Ninh ont également accompli toutes les formalités requises pour ce transfert, dans le respect des dispositions légales.

L’enquête a révélé que ces personnes étaient entrées et séjournaient illégalement sur le territoire vietnamien. Le transfert s’est déroulé dans le respect des exigences de sécurité ainsi que des réglementations vietnamiennes et internationales.

La police provinciale a appelé les organisations et les particuliers de la région à respecter strictement la réglementation relative à l’immigration et à ne pas aider, héberger, employer ou servir d’intermédiaire pour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Les autorités ont souligné que tout acte lié à l’organisation, à la facilitation ou à l’assistance à l’entrée et à la sortie illégales, ainsi qu’à l’emploi illégal de travailleurs étrangers, serait traité avec rigueur conformément à la loi. - VNA

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