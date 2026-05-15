Agent orange : la VAVA lance une campagne nationale de soutien aux victimes

Hanoï (VNA) – Le Comité central de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA) a organisé, le 15 mai à Hanoï, une rencontre avec la presse afin de présenter les activités marquant le 65e anniversaire du désastre de l’agent orange au Vietnam (10 août 1961 - 10 août 2026) et de lancer une campagne de soutien financier en faveur des victimes.



Selon le général de division Nguyen Huu Chinh, président de la VAVA, bien que la guerre ait pris fin il y a plus de cinquante ans, les conséquences des substances chimiques demeurent profondes et durables. Des millions de personnes ont été affectées et des centaines de milliers continuent de souffrir de séquelles physiques et psychologiques. Pour l’année 2026, l’Association a retenu le thème : « 65 ans – Du désastre au chemin vers l’apaisement des douleurs de l’agent orange », qui servira de fil conducteur à l’ensemble de ses activités.



À cette occasion, la VAVA organisera son 5e Congrès des modèles exemplaires pour les victimes de l’agent orange (période 2026-2031) et préparera son 6e Congrès national (mandat 2026-2031). Ces congrès porteront notamment sur la consolidation de la structure organisationnelle, la diversification des sources de financement, la création de moyens de subsistance durables pour les victimes et le renforcement des relations internationales.



Le général de brigade Do Hong Lam, vice-président de la VAVA, a précisé que les antennes locales intensifieront les activités de sensibilisation aux conséquences des substances chimiques et mobiliseront davantage de ressources pour soutenir les victimes en difficulté. Parmi les actions phares figure une exposition intitulée « Voyage de la justice », qui se tiendra à Da Nang à partir du 22 juillet pendant un mois et présentera plus de 400 photos, documents et objets.



Par ailleurs, une course en ligne intitulée « Marche de gratitude » sera organisée sur la plateforme Topplay, en partenariat avec la Banque commerciale par actions de l’Armée (MB), TikTok Vietnam, l’Association vietnamienne des communications numériques (VDCA) et la société Tops Media, afin de collecter des fonds au profit des victimes.



Lors de cette rencontre, le Comité central de la VAVA a officiellement lancé une campagne de dons via le compte numéro 1961 ouvert auprès de la banque MB. Dès le lancement, les promesses de dons des organisations et des particuliers ont dépassé un milliard de dôngs.





Rencontre de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine. Photo: baochinhphu.vn

Le bilan de l’année 2025 montre que plus de 9,3 milliards de dôngs ont été mobilisés. Les dons collectés via l’application caritative de la MB et le compte 1961 ont atteint plus de 1,74 milliard de dôngs, soit près de 20 % du total annuel.



Ces fonds ont permis de financer la construction de logements, d’offrir des cadeaux à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire) et de la journée du 10 août, d’aider les victimes touchées par les tempêtes, de fournir des fauteuils roulants et de soutenir les centres d’accueil social. Le montant total de l’aide distribuée en 2025 s’est élevé à plus de 10,3 milliards de dôngs.



En 2026, la VAVA poursuivra ses partenariats avec les médias, les plateformes numériques et les partenaires afin de financer les soins médicaux, l’amélioration des conditions de logement et l’autonomie financière des victimes en difficulté. -VNA