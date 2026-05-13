Société

Bui Thi Minh Hoai réélue à la présidence du Front de la Patrie du Vietnam

Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central (CC) du FPV du 10e mandat, a été réélue présidente du CC du FPV pour le mandat 2026-2031.

Le Présidium du Comité central du FPV, est présenté au Congrès. Photo : VNA
Le Présidium du Comité central du FPV, est présenté au Congrès. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations de masse au niveau central, présidente du Comité central (CC) du FPV du 10e mandat, a été réélue présidente du CC du FPV pour le mandat 2026-2031.

Cette annonce a été faite lors de la séance de clôture du 11e Congrès national du FPV, organisé au Centre national des congrès à Hanoï après deux jours et demi de travail.

Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, membre de la permanence du Comité du Parti du FPV et des organisations de masse au niveau central, vice-présidente-secrétaire générale du CC du FPV du 10e mandat, a été reconduite dans ses fonctions de vice-présidente-secrétaire générale du CC du FPV.

Au nom du Présidium du CC du FPV, Ha Thi Nga a présenté le rapport sur les résultats de la première réunion du CC du FPV du 11e mandat (2026-2031).

Le Congrès a élu 397 membres au CC du FPV pour le nouveau mandat. Ce dernier a ensuite désigné 70 membres pour siéger au Présidium. Le Bureau permanent du CC du FPV pour le mandat 2026-2031 se compose désormais de 12 membres, dont la présidente, la vice-présidente-secrétaire générale ainsi que les vice-présidents. Par ailleurs, huit personnalités ont été désignées vice-présidents non permanents du CC du FPV du 11e mandat.​

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Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations de masse au niveau central, présidente du Comité central (CC) du FPV du 10e mandat, a été réélue présidente du CC du FPV pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA


Après sa réélection, Bui Thi Minh Hoai a souligné que cette confiance renouvelée représentait à la fois un immense honneur et une lourde responsabilité envers le peuple. Elle s’est engagée, avec l’ensemble du CC du FPV, à préserver l’unité, à faire preuve de créativité et à innover dans les méthodes de travail. L’objectif prioritaire demeure la mise en œuvre réussie de la Résolution du Congrès afin de renforcer la grande union nationale et d’affirmer le rôle central du Front dans cette nouvelle phase révolutionnaire. Elle a également exprimé son souhait de continuer à bénéficier de l’attention du Parti et de l’État, ainsi que du soutien actif des experts, des intellectuels et de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Originaire de la province de Ninh Binh, Bui Thi Minh Hoai, 61 ans, est titulaire d’un master en droit. Elle est membre du CC du Parti aux 11e, 12e, 13e et 14e mandats. Son parcours politique est marqué par dix années passées à la Commission centrale de contrôle, puis par sa nomination à la tête de la Commission centrale de mobilisation des masse en avril 2021. Le 16 mai 2024, elle a été élue membre du Bureau politique du 13e mandat. En juillet 2025, elle a été nommée secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, avant de devenir secrétaire du Comité du Parti du FPV et des organisations de masse au niveau central en novembre de la même année.

Elle a été élue pour la première fois présidente du CC du FPV en novembre 2025, devenant ainsi la première femme à occuper la présidence du FPV. Le 22 janvier 2026, Bui Thi Minh Hoai a été élue par le 14e Congrès national du Parti membre du CC du Parti du 14e mandat ainsi que membre du Bureau politique. -VNA

#Front de la Patrie du Vietnam #Bui Thi Minh Hoai
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