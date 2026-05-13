Société

Une directive pour accélérer le développement des zones ethniques et montagneuses

La Directive n° 19/CT-TTg concernant l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045 vient d'être signée.

La province de Ca Mau accorde une attention particulière au développement des ressources humaines et à l’investissement dans les infrastructures des zones peuplées de minorités ethniques. Photo : VNA
La province de Ca Mau accorde une attention particulière au développement des ressources humaines et à l’investissement dans les infrastructures des zones peuplées de minorités ethniques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 12 mai, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, au nom du Premier ministre, la Directive n° 19/CT-TTg concernant l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045.

La directive souligne que, ces dernières années, grâce à l’attention du Parti et de l’État, de nombreux programmes et politiques ethniques ont été mis en œuvre, notamment la Stratégie pour la période 2021-2030. Ces efforts ont profondément transformé la physionomie des zones peuplées de minorités ethniques et les régions montagneuses, améliorant nettement la vie matérielle et spirituelle des habitants. Le taux de pauvreté y a diminué plus rapidement que la moyenne nationale, renforçant la solidarité entre les ethnies et la confiance envers le Parti et l’État, tout en garantissant l’ordre social et la sécurité politique.

Cependant, le développement socio-économique dans ces régions demeure lent et les infrastructures sont encore insuffisantes. La qualité de l'éducation et de la formation des ressources humaines reste faible, tandis que les capacités des cadres locaux, notamment ceux issus des minorités, ne répondent pas toujours aux exigences. Des complexités sécuritaires subsistent par endroits, et les préoccupations citoyennes concernant le foncier, le logement, l'eau potable et la planification résidentielle n'ont pas encore été totalement résolues. Ces lacunes proviennent tant de facteurs objectifs que d'une prise de conscience parfois insuffisante de l'importance de la gestion étatique en la matière.

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Dans de nombreuses zones peuplées de minorités ethniques au nord du pays, le taux de pauvreté demeure élevé. Photo : VNA


Afin d’accélérer la Stratégie pour la période 2021-2030, le Premier ministre demande aux ministères et localités de continuer à assimiler profondément les orientations du Parti, notamment la Résolution n° 24-NQ/TW du 12 mars 2003 et la Conclusion n° 65-KL/TW du 30 octobre 2019.

Il est impératif de renforcer l'efficacité de la gestion publique, d'accélérer les projets prioritaires et de mobiliser les ressources, particulièrement pour les zones de difficultés extrêmes et les minorités à très faible effectif. Le développement doit allier croissance économique, protection de l'environnement et maintien de la défense nationale.

Le ministère des Affaires ethniques et religieuses assurera le suivi annuel et élaborera les instructions sur la mise en oeuvre du Programme cible national pour la construction de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des régions montagneuses et régions peuplées de minorités ethniques pour la période 2026-2035. La priorité sera donnée à la résolution des problèmes urgents, tels que le logement et les infrastructures essentielles.

Le ministère des Finances assurera l’allocation budgétaire, tandis que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement se concentrera sur le développement de l’économie associéé à la protection des forêts.

Le ministère de l'Intérieur devra optimiser le recrutement et la formation des cadres issus des minorités ethniques, alors que le ministère de l'Éducation et de la Formation s'attachera à élever le niveau d'instruction et à étendre le réseau des collèges et des lycées dans les zones concernées.

Dans le domaine de la santé, l'accent sera mis sur les infrastructures de proximité. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme privilégiera la préservation des valeurs traditionnelles liées au tourisme durable. Pour sa part, le ministère de l'Industrie et du Commerce doit garantir que 100 % des foyers auront accès à l'électricité d'ici 2030.

Les forces de sécurité et de défense oeuvrent pour contrer toute tentative de déstabilisation exploitant les questions ethniques ou religieuses, tout en luttant contre les fléaux sociaux.

Enfin, le ministère des Affaires étrangères renforcera la coopération internationale pour mobiliser des soutiens.

Le Premier ministre invite également le Front de la Patrie du Vietnam à promouvoir les mouvements d’émulation patriotique et la solidarité nationale au sein des communautés ethniques. -VNA

#zones ethniques et montagneuses #ethniques
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