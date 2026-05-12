Économie

Création du Comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses

Selon une décision, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung est nommé président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Ses deux adjoints sont Trinh Viêt Hung, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et Nguyên Dinh Khang, ministre des Affaires ethniques et religieuses.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, également président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, également président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a signé la Décision n° 822/QĐ-TTg du 11 mai 2026 portant création du Comité central de pilotage du Programme cible national pour la construction de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des régions habitées par les minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2026-2030.

Selon cette décision, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung est nommé président du comité. Ses deux adjoints sont Trinh Viêt Hung, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et Nguyên Dinh Khang, ministre des Affaires ethniques et religieuses.

Le Comité central de pilotage a pour fonction d’assister le Premier ministre dans la direction et le règlement des questions importantes et intersectorielles liées à la gestion et à la mise en œuvre du Programme cible national pour la construction de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des régions habitées par les minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2026-2030.

Le Comité central de pilotage est chargé d’étudier, de donner des conseils et de proposer au Premier ministre des orientations et des solutions concernant les questions importantes et intersectorielles liées à la gestion et à la mise en œuvre du Programme.

Il assure également la coordination entre les ministères, les organes ministériels et les organismes concernés pour résoudre les questions importantes et intersectorielles relatives à la gestion et à l’exécution du Programme ; il supervise et encourage les ministères, les organismes centraux et les autorités locales à établir des bilans intermédiaires et finaux, ainsi qu’à évaluer les résultats de la mise en œuvre du Programme.

Selon la décision, l’organe permanent du Comité central de pilotage est le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Il procédera à la réorganisation du Bureau national de coordination du Programme cible national pour la construction de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des régions habitées par les minorités ethniques et des zones montagneuses, placé sous son autorité, sur la base de la fusion du Bureau central de coordination de la nouvelle ruralité et du Bureau national de lutte contre la pauvreté.

Le ministère des Affaires ethniques et religieuses réorganisera également son unité spécialisée, à partir du Bureau national des affaires ethniques et montagneuses, afin d’assister le ministre dans le suivi, l’orientation et la mise en œuvre du volet 2 du Programme.

Les présidents des Comités populaires provinciaux décideront de la création des Comités de pilotage du Programme au niveau provincial ; ils créeront ou réorganiseront également un organe permanent chargé d’assister ces Comités de pilotage, placé sous l’autorité des Services provinciaux de l’agriculture et de l’environnement, afin de garantir un fonctionnement spécialisé, rationalisé et efficace. -VNA

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