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Hai Phong reste en tête du classement national de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement. Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.
Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.

Hai Phong (VNA) - La ville portuaire de Hai Phong continue d’occuper la première place au niveau national en termes d’Indice de réforme administrative (PAR INDEX) et d’Indice de satisfaction des citoyens à l’égard des services publics (SIPAS) pour l’année 2025. Il s’agit de la troisième fois que cette ville du Nord arrive en tête du PAR INDEX et de la deuxième année consécutive qu’elle domine simultanément ces deux classements.

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement.

Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Parallèlement, le score SIPAS de Hai Phong a atteint 91,12 % en 2025, faisant de cette ville la seule localité du pays à dépasser le seuil des 90 % et à conserver ainsi sa première place au niveau national.La ville se distingue particulièrement dans plusieurs domaines clés. Pour la réforme des procédures administratives, elle affiche un score de 99,92 %. Les réformes institutionnelles et financières publiques atteignent également des taux très élevés, respectivement de 98,24 % et 98,94 %.

Hai Phong a également obtenu les meilleurs résultats pour divers critères relatifs à la responsabilité de l'administration, la qualité de la mise en œuvre des politiques, l'accès aux services administratifs publics, les procédures administratives, la performance des fonctionnaires en charge des affaires administratives et la prise en compte des commentaires et recommandations des citoyens.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Hoang Minh Cuong, a déclaré que la ville avait toujours considéré la réforme administrative comme une priorité et un moteur de son développement socio-économique et de l'amélioration de sa compétitivité.

La ville a multiplié les mesures telles que la généralisation des services publics en ligne, la numérisation des dossiers et le renforcement de la responsabilité des dirigeants locaux.Ces progrès administratifs ont été réalisés dans un contexte de transformations majeures.

En 2025, Hai Phong a dû gérer la fusion de plusieurs unités administratives et la mise en œuvre d'un nouveau modèle d’administration locale à deux niveau. Malgré ces défis, la ville a maintenu une croissance économique remarquable avec une augmentation du Produit intérieur brut régional de 11,81 %. Il s'agit de la seule localité du Vietnam à maintenir une croissance à deux chiffres pendant onze années consécutives.

Ces résultats traduisent l’évaluation positive des habitants et des entreprises concernant la qualité des services fournis par les administrations publiques locales. Ils reflètent également l’efficacité des efforts menés dans la réforme des procédures administratives, la transformation numérique, l’amélioration des responsabilités des agents publics et la construction d’une administration moderne, transparente et tournée vers les citoyens. -VNA

#Hai Phong #Indice de réforme administrative #PAR INDEX #SIPAS
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