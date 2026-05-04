Société

Face au vieillissement de sa population, le Vietnam mise sur la silver économie

Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

Des exercices sportifs en plein air pour les personnes âgées à Hanoi. Le vieillissement de la population au Vietnam offre une opportunité majeure pour la croissance de la silver économie. Photo: VNA
Des exercices sportifs en plein air pour les personnes âgées à Hanoi. Le vieillissement de la population au Vietnam offre une opportunité majeure pour la croissance de la silver économie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vieillissement rapide de la population vietnamienne devrait remodeler l’économie, créant à la fois des défis et des opportunités majeures pour une «silver économie» en forte croissance, portée par la consommation, les soins de santé et la participation au marché du travail des seniors.

Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

Selon les projections, le pays comptera environ 18,2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus d’ici 2030. Les experts ont noté que le Vietnam passe d’une société vieillissante à une société âgée en seulement 20 à 25 ans, soit l’un des taux les plus rapides au monde.

Le défi de «devenir vieux avant d’être riche»

Trân Bich Thuy, directrice de HelpAge International au Vietnam, a mis en lumière un défi structurel majeur auquel le pays est confronté. « Le plus grand défi aujourd’hui est la situation de +vieillir avant de s’enrichir+, alors que l’économie, bien que se situant au niveau d’un pays à revenu intermédiaire, doit répondre à une demande croissante en matière de soins de santé et de protection sociale », a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que cette pression n’est pas seulement due au vieillissement de la population, mais aussi à l’évolution des profils de morbidité et des structures familiales.

« Cette pression ne tient pas seulement à l’augmentation rapide du nombre de personnes âgées, mais aussi au fait que le système actuel n’a pas su s’adapter à l’évolution des profils de morbidité et des modèles familiaux », a-t-elle observé, ajoutant que de nombreuses personnes âgées vivent désormais seules ou uniquement avec leur conjoint, ce qui accroît leur vulnérabilité et leurs besoins en matière de soins.

Elle a également averti que le système de santé vietnamien reste largement axé sur les traitements des maladies aiguës, alors qu’une société vieillissante exige une capacité renforcée en matière de prise en charge des maladies chroniques et de soins de longue durée. Sans une transition vers des modèles de soins de santé primaires et de soins continus, les hôpitaux risquent d’être de plus en plus surchargés.

Le vieillissement comme opportunité économique

Malgré ces défis, les experts ont souligné que le vieillissement de la population représente également une importante opportunité économique. «La silver économie englobe toutes les activités économiques liées à la consommation, aux soins et à la capacité de contribution des personnes âgées», a expliqué Trân Bich Thuy.

Elle a insisté sur le fait que les seniors sont de plus en plus actifs, en meilleure santé et disposés à investir dans des services améliorant leur qualité de vie.

Lors d’une conférence nationale sur la siver économie en mars 2026, le Premier ministre de l’époque, Pham Minh Chinh, a souligné un changement de mentalité majeur, affirmant que le vieillissement de la population ne devait plus être perçu comme un simple fardeau, mais comme un nouveau moteur économique.

Il a souligné que les personnes âgées ne constituent pas un fardeau social, mais une «ressource précieuse pour le développement national», appelant à passer d’une vision pessimiste à une vision axée sur les opportunités de développement. Il a également noté que la silver économie pourrait devenir un nouveau moteur de croissance, stimulant l’offre et la demande tout en contribuant au bien-être social et à l’équité à long terme.

Réorientation politique vers un nouveau moteur de croissance

D’un point de vue plus large, l’expert en politiques publiques Nguyên Si Dung a déclaré que le Vietnam devait considérer le vieillissement comme une «nouvelle source de croissance».

« Les personnes âgées ne sont pas seulement bénéficiaires de la protection sociale, mais font également partie de la population active et du marché de la consommation. Avec des politiques appropriées, elles peuvent continuer à contribuer à l’économie », a-t-il souligné.

Il a ajouté que la silver économie ne se résume pas à l’expansion des marchés de services, mais implique une refonte du modèle de croissance, avec des secteurs clés tels que la santé, les technologies de l’assistance, le financement de la retraite et le tourisme pour seniors.

Les experts ont identifié quatre principaux axes de croissance : les soins de longue durée et les services aux personnes âgées ; les technologies d’assistance pour les seniors ; les marchés de consommation destinés aux seniors (alimentation, assurance, logement) ; et les modèles d’emploi flexibles pour les plus de 60 ans.

Permettre aux seniors de rester sur le marché du travail est considéré comme particulièrement important. Nombre d’entre eux, âgés de 60 à 70 ans, restent en bonne santé, expérimentés et désireux de travailler, représentant ainsi une ressource importante encore inexploitée.

Vers une stratégie proactive face au vieillissement

Des experts s’accordent à dire que le Vietnam doit passer d’une approche réactive à une stratégie de développement proactive en matière de gestion du vieillissement. Cela implique la mise en place d’un écosystème complet pour la siver économie, englobant la politique de santé, la protection sociale, la réforme du travail et l’innovation dans les services.

Le vieillissement est une tendance démographique irréversible, mais avec une préparation anticipée et un cadre politique adapté, il peut devenir un moteur de croissance durable pour l’économie vietnamienne. – VNA

source
#vieillissement rapide de la population #devenir vieux avant d’être riche #vieillir avant de s’enrichir #nouveau moteur de croissance
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Cérémonie commémorative organisée en l'honneur de Nguyên Van Tu avant l'inauguration du parc. Photo: VNA

Berlin baptise un parc du nom d’une victime vietnamienne de la violence néonazie

Nguyên Van Tu, né en 1963, a été assassiné le 24 avril 1992, à l’âge de 29 ans, dans un contexte de recrudescence des violences d’extrême droite visant les immigrés dans l’Allemagne post-réunification. Sa mort reste un douloureux rappel d’une période difficile pour les communautés vietnamienne et étrangère du pays.

177 accidents de la circulation ont été recensés au Vietnam durant les quatre jours fériés, du 30 avril au 3 mai. Photo: VNA

Baisse des accidents de la circulation pendant les quatre jours fériés

Les accidents routiers représentent l’écrasante majorité des incidents, avec 176 cas ayant causé 94 morts et 114 blessés, soit une diminution de 71 accidents, 35 décès et 41 blessés sur un an. Un accident ferroviaire mortel a également été signalé, faisant un mort, tandis qu’aucun accident de navigation n’a été enregistré.

Installation de panneaux solaires en toiture à Can Tho. Photo : VNA

Accélération du développement du solaire en toiture

La directive n°10/CT-TTg du Premier ministre fixe six groupes d’objectifs portant sur la gestion de la demande, l’utilisation efficace de l’électricité et le développement du solaire en toiture selon un modèle d’autoproduction et d’autoconsommation.

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, et des représentants du Parti communiste d’Uruguay. Photo: VNA

Le Parti communiste d’Uruguay renforce sa coopération avec le Vietnam

Juan Castillo, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste d’Uruguay et ministre du Travail, a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le PCV, en mettant l’accent sur l’intensification des échanges d’informations et théoriques.

Des ouvrières de la société May 10. Photo: moit.gov.vn

Le Mois des ouvriers ravive l’esprit d’innovation pour accroître la productivité

À l’heure où l’avantage d’une main-d’œuvre à bas coût ne suffit plus, les travailleurs sont appelés à s’affirmer par leur savoir-faire et leur capacité à maîtriser la technologie. Cette évolution se reflète dans l’apparition de plus en plus fréquente de véritables «champions de l’innovation» dans les entreprises.

Les laboratoires vietnamiens bénéficient d'investissements croissants, couvrant aussi bien les consommables que les instruments spécialisés à haute valeur ajoutée. Photo : VNA

Les laboratoires au Vietnam recherchent l’optimisation opérationnelle

Ces dernières années, portés par l’essor des secteurs de l’environnement, du biomédical, de l’agroalimentaire et du contrôle qualité, les laboratoires au Vietnam ont bénéficié d’investissements massifs. Ces derniers ont permis d'améliorer progressivement les capacités nationales d’analyse et d’essai.

Des membres de l'Association des bénévoles pour les repas (quartier de Thien Truong) et des élèves du lycée Nguyen Khuyen (quartier de Nam Dinh) préparent des repas gratuits destinés aux patients. Photo : VNA

Des repas gratuits, symbole d’une solidarité qui se transmet

Par un dimanche d’avril marqué par une chaleur accablante, les bénévoles de l’Association des repas solidaires du quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh, s’activent dès les premières heures de la matinée pour offrir des repas chauds aux patients.

Le Vietnam a été réélu comme membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028, avec 180 voix en sa faveur, soit le score le plus élevé du groupe Asie-Pacifique. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son engagement en matière de droits de l’homme

Le fait d’être le membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028 revêt non seulement une importance sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur, en contribuant à promouvoir, avec le soutien des partenaires internationaux, les grandes orientations stratégiques du pays dans de nombreux domaines de développement et d’amélioration des conditions de vie de la population.

De nombreuses personnes participent à une collecte de sang lors de la cérémonie de lancement. Photo : VNA

Lancement du Mois de l'humanitaire 2026 pour un avenir solidaire et durable

Le Mois de l'humanitaire 2026 vise notamment à mobiliser au moins 500 milliards de dongs, à soutenir durablement 17 000 foyers, à organiser des "Journées de la bonté" dans toutes les communes et tous les quartiers du pays, ainsi qu’à collecter environ 80 000 unités de sang pour répondre aux besoins du système de santé. -

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu le 29 avril dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté. Photo: VNA

Actions sociales du président de l’Assemblée nationale à An Giang

Le 29 avril, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s’est rendu dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a remis des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté, dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale ainsi que du 140e anniversaire de la Fête du Travail.

Nguyen Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, ministère de l'Intérieur. Photo: VNA

Administration locale : cinq axes pour renforcer l’efficacité au Vietnam

Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.