Société

Le Vietnam adoptera un manuel scolaire unique à partir de l’année 2026-2027

La réforme vise à harmoniser l’enseignement à l’échelle nationale tout en préparant la gratuité des manuels scolaires à l’horizon 2030.

La Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam recense les besoins afin d’assurer la fourniture de manuels scolaires aux provinces de Đắk Lắk, Gia Lai, Khanh Hoa, Quang Ngai et Lâm Dông. Photo : VNA
La Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam recense les besoins afin d’assurer la fourniture de manuels scolaires aux provinces de Đắk Lắk, Gia Lai, Khanh Hoa, Quang Ngai et Lâm Dông. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam mettra en place un manuel scolaire unique à l’échelle nationale à partir de l’année scolaire 2026-2027, a annoncé le ministère de l’Éducation et de la Formation lors de la conférence de presse du gouvernement tenue le 4 mai.

vnanet-1-9701.jpg
Lors de la conférence de presse du gouvernement tenue le 4 mai. Photo : VNA



Selon le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation Pham Ngoc Thuong, cette orientation s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution n°71 du Bureau politique et de la Résolution n°281 du gouvernement, qui fixent l’objectif d’unifier les manuels scolaires et de tendre vers leur gratuité d’ici 2030.

Actuellement, le système éducatif vietnamien utilise trois séries de manuels, développées selon une logique de socialisation : « Cánh Diều » (Cerf-volant), « Chân trời sáng tạo » (Horizons créatifs) et « Kết nối tri thức với cuộc sống » (Relier les connaissances à la vie). Face à l’exigence d’unification dans un délai court, le ministère a jugé irréaliste la rédaction d’une nouvelle série, un processus nécessitant deux à trois ans de préparation. Il a donc opté pour la sélection d’un manuel parmi les trois existants, après consultation d’experts et des autorités locales et sur la base de critères précis.

À l’issue de ce processus, la série « Kết nối tri thức với cuộc sống » (Relier les connaissances à la vie) , publiée par la Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam, a été retenue comme manuel scolaire unique à l’échelle nationale. Cette décision, approuvée le 26 décembre 2025, vise à garantir une préparation suffisante pour la rentrée 2026-2027.

Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée, le ministère a publié des directives à destination des localités, tout en soulignant que les manuels scolaires ne constituent qu’un support pédagogique. Cette approche vise à éviter le gaspillage des ressources liées aux manuels précédemment utilisés, tout en encourageant la flexibilité dans l’enseignement.

Par ailleurs, des ajustements de contenu sont en cours, notamment pour les disciplines telles que l’histoire, la géographie ou l’éducation civique, afin de les adapter aux évolutions administratives liées à la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux depuis le 1er juillet 2025. La Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam est chargée de garantir l’impression et la distribution des manuels, avec pour objectif une livraison complète au moins 20 jours avant la rentrée scolaire.

S’agissant du programme éducatif, le vice-ministre a rappelé qu’un programme d’enseignement présente généralement une stabilité de 10 à 15 ans selon les standards internationaux. Toutefois, des ajustements réguliers sont nécessaires pour répondre aux évolutions du contexte socio-économique. Les services locaux de l’éducation sont ainsi appelés à développer des contenus spécifiques adaptés à leur territoire, en complément du programme national.

Dans les années à venir, les réformes porteront sur le renforcement des contenus liés aux sciences, aux technologies, à l’innovation, à l’enseignement STEM, à la transformation numérique et à l’intelligence artificielle. L’accent sera également mis sur le développement des compétences de vie, de la culture et des arts chez les élèves.

Les autorités éducatives soulignent que l’amélioration de la qualité de l’enseignement ne repose pas uniquement sur les manuels ou les programmes, mais surtout sur la modernisation des méthodes pédagogiques, des modalités d’évaluation et sur le développement de la capacité d’apprentissage autonome des élèves.

Enfin, le ministère a insisté sur le fait que l’unification des manuels ne signifie pas une uniformisation rigide de l’enseignement. Les enseignants et les élèves sont encouragés à recourir à des ressources complémentaires afin d’enrichir les connaissances et de favoriser une approche pédagogique axée sur le développement des compétences plutôt que sur la simple transmission des savoirs.

La mise en œuvre d’un manuel scolaire unique à partir de l’année 2026-2027 devrait ainsi contribuer à rationaliser les contenus, alléger la charge d’apprentissage et améliorer la qualité de l’éducation au Vietnam dans une nouvelle phase de développement. - VNA

source
#manuel scolaire unique #échelle nationale #année scolaire 2026-2027
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Cérémonie commémorative organisée en l'honneur de Nguyên Van Tu avant l'inauguration du parc. Photo: VNA

Berlin baptise un parc du nom d’une victime vietnamienne de la violence néonazie

Nguyên Van Tu, né en 1963, a été assassiné le 24 avril 1992, à l’âge de 29 ans, dans un contexte de recrudescence des violences d’extrême droite visant les immigrés dans l’Allemagne post-réunification. Sa mort reste un douloureux rappel d’une période difficile pour les communautés vietnamienne et étrangère du pays.

Des exercices sportifs en plein air pour les personnes âgées à Hanoi. Le vieillissement de la population au Vietnam offre une opportunité majeure pour la croissance de la silver économie. Photo: VNA

Face au vieillissement de sa population, le Vietnam mise sur la silver économie

Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

177 accidents de la circulation ont été recensés au Vietnam durant les quatre jours fériés, du 30 avril au 3 mai. Photo: VNA

Baisse des accidents de la circulation pendant les quatre jours fériés

Les accidents routiers représentent l’écrasante majorité des incidents, avec 176 cas ayant causé 94 morts et 114 blessés, soit une diminution de 71 accidents, 35 décès et 41 blessés sur un an. Un accident ferroviaire mortel a également été signalé, faisant un mort, tandis qu’aucun accident de navigation n’a été enregistré.

Installation de panneaux solaires en toiture à Can Tho. Photo : VNA

Accélération du développement du solaire en toiture

La directive n°10/CT-TTg du Premier ministre fixe six groupes d’objectifs portant sur la gestion de la demande, l’utilisation efficace de l’électricité et le développement du solaire en toiture selon un modèle d’autoproduction et d’autoconsommation.

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, et des représentants du Parti communiste d’Uruguay. Photo: VNA

Le Parti communiste d’Uruguay renforce sa coopération avec le Vietnam

Juan Castillo, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste d’Uruguay et ministre du Travail, a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le PCV, en mettant l’accent sur l’intensification des échanges d’informations et théoriques.

Des ouvrières de la société May 10. Photo: moit.gov.vn

Le Mois des ouvriers ravive l’esprit d’innovation pour accroître la productivité

À l’heure où l’avantage d’une main-d’œuvre à bas coût ne suffit plus, les travailleurs sont appelés à s’affirmer par leur savoir-faire et leur capacité à maîtriser la technologie. Cette évolution se reflète dans l’apparition de plus en plus fréquente de véritables «champions de l’innovation» dans les entreprises.

Les laboratoires vietnamiens bénéficient d'investissements croissants, couvrant aussi bien les consommables que les instruments spécialisés à haute valeur ajoutée. Photo : VNA

Les laboratoires au Vietnam recherchent l’optimisation opérationnelle

Ces dernières années, portés par l’essor des secteurs de l’environnement, du biomédical, de l’agroalimentaire et du contrôle qualité, les laboratoires au Vietnam ont bénéficié d’investissements massifs. Ces derniers ont permis d'améliorer progressivement les capacités nationales d’analyse et d’essai.

Des membres de l'Association des bénévoles pour les repas (quartier de Thien Truong) et des élèves du lycée Nguyen Khuyen (quartier de Nam Dinh) préparent des repas gratuits destinés aux patients. Photo : VNA

Des repas gratuits, symbole d’une solidarité qui se transmet

Par un dimanche d’avril marqué par une chaleur accablante, les bénévoles de l’Association des repas solidaires du quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh, s’activent dès les premières heures de la matinée pour offrir des repas chauds aux patients.

Le Vietnam a été réélu comme membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028, avec 180 voix en sa faveur, soit le score le plus élevé du groupe Asie-Pacifique. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son engagement en matière de droits de l’homme

Le fait d’être le membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028 revêt non seulement une importance sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur, en contribuant à promouvoir, avec le soutien des partenaires internationaux, les grandes orientations stratégiques du pays dans de nombreux domaines de développement et d’amélioration des conditions de vie de la population.

De nombreuses personnes participent à une collecte de sang lors de la cérémonie de lancement. Photo : VNA

Lancement du Mois de l'humanitaire 2026 pour un avenir solidaire et durable

Le Mois de l'humanitaire 2026 vise notamment à mobiliser au moins 500 milliards de dongs, à soutenir durablement 17 000 foyers, à organiser des "Journées de la bonté" dans toutes les communes et tous les quartiers du pays, ainsi qu’à collecter environ 80 000 unités de sang pour répondre aux besoins du système de santé. -

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu le 29 avril dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté. Photo: VNA

Actions sociales du président de l’Assemblée nationale à An Giang

Le 29 avril, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s’est rendu dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a remis des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté, dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale ainsi que du 140e anniversaire de la Fête du Travail.