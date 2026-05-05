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Le ministère de la Santé vise un taux de fécondité annuel de 2 % d’ici 2030

Au Vietnam, le taux de fécondité est passé sous le seuil de remplacement ces dernières années, passant de 2,11 enfants par femme en 2021 à 1,91 en 2024 et 1,93 en 2025, notamment dans les grandes villes et les régions les plus développées, ce qui a mis en évidence la nécessité de mesures coordonnées pour encourager la natalité.

Un père regarde son nouveau-né qui vient tout juste de naître. Photo: VNA
Un père regarde son nouveau-né qui vient tout juste de naître. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Augmenter le taux de fécondité total (TFT) en moyenne de 2 % par an et le ramener progressivement au niveau de remplacement est un objectif clé du plan du ministère de la Santé mettant en œuvre le programme visant à assurer une fécondité au niveau de remplacement d’ici 2030.

Au Vietnam, le taux de fécondité est passé sous le seuil de remplacement ces dernières années, passant de 2,11 enfants par femme en 2021 à 1,91 en 2024 et 1,93 en 2025, notamment dans les grandes villes et les régions les plus développées, ce qui a mis en évidence la nécessité de mesures coordonnées pour encourager la natalité.

Conformément à ce plan, plus de 95% des couples en âge de procréer recevront une information complète sur le mariage, la maternité et le maintien d’un taux de fécondité suffisant pour assurer le renouvellement des générations. Toutes les provinces et villes sont tenues de mettre en œuvre des politiques de soutien à la maternité et à l’éducation des enfants adaptées au contexte local.

Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Santé souligne la nécessité de renforcer la communication afin de sensibiliser le public aux avantages d’un mariage précoce, d’une parentalité à un âge approprié et d’une famille de deux enfants.

Les politiques de soutien à la maternité et à l’éducation des enfants continueront d’être perfectionnées de manière pragmatique et en fonction des réalités du terrain, tandis que les services de santé reproductive et de planification familiale seront étendus afin d’en améliorer l’accessibilité et la qualité.

Les efforts visant à accroître la fécondité iront de pair avec l’amélioration de la qualité de la population, notamment par de meilleurs soins de santé maternelle et infantile et un développement physique, intellectuel et mental renforcé des générations futures, contribuant ainsi à la constitution d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Le ministère de la Santé a demandé un examen approfondi de la réglementation relative à la population afin de proposer des amendements ou la suppression des dispositions obsolètes. En particulier, la réglementation relative au traitement des infractions passées aux politiques de population sera réexaminée et adaptée au nouveau contexte.

Des propositions ont également été formulées pour introduire une réglementation encourageant le rôle exemplaire et pionnier des fonctionnaires et des membres du Parti en matière de procréation, d’éducation des enfants et de construction de familles épanouies et progressistes, afin d’atteindre et de maintenir le seuil de remplacement des générations.

Les localités sont encouragées à mettre en place des politiques de soutien adaptées à leur situation socio-économique et à leurs capacités budgétaires, en priorité dans les zones où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement et auprès des groupes ethniques minoritaires peu nombreux.

Les bénéficiaires des politiques existantes seront élargis, avec un soutien continu pour l’accès aux contraceptifs et aux services de planification familiale pour les groupes défavorisés, notamment ceux vivant dans les zones reculées, montagneuses, côtières, insulaires et frontalières.

Le plan prévoit également la suppression des réglementations et critères visant à réduire la fécondité, notamment les restrictions concernant le nombre d’enfants (trois enfants ou plus). Parallèlement, des recherches complémentaires évalueront l’influence des politiques relatives à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la santé et à la protection sociale sur les décisions en matière de procréation.

Sur cette base, le ministère de la Santé peaufinera ses politiques afin d’encourager les mariages précoces, de décourager les grossesses tardives et les taux de fécondité très faibles, tout en expérimentant et en développant des mesures de soutien aux couples souhaitant avoir deux enfants, notamment en encourageant les femmes à avoir un enfant avant l’âge de 35 ans.

Parmi les autres mesures figurent le développement de services de conseil conjugal et familial, la création d’environnements adaptés aux enfants, l’expansion des services de garde d’enfants et de soutien aux travailleurs, ainsi que l’allègement du fardeau financier lié à l’éducation des enfants. – VNA

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