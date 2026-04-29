L’Argentine salue les réalisations du Vietnam et les perspectives de coopération bilatérale

Buenos Aires (VNA) - Plus de 50 ans après la réunification nationale, le Vietnam a connu une transformation remarquable, passant d’un pays lourdement marqué par la guerre à l’une des économies les plus dynamiques d’Asie, maintenant une croissance stable et améliorant progressivement le niveau de vie de sa population.

C’est ce qu’a affirmé Poldi Sosa Schmidt, présidente de l’Institut culturel Argentine–Vietnam (ICAV), lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information sur les réalisations du Vietnam et les perspectives des relations bilatérales, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le 30 avril.

Elle a salué les progrès du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté, de développement des infrastructures et d’intégration internationale, notamment grâce à sa participation à de nombreux accords de libre-échange. Les secteurs de l’éducation, de la santé, de la science et technologie ainsi que de l’économie numérique, ont également enregistré des avancées significatives, constituant une base solide pour un développement durable.

​Le Vietnam se distingue par ailleurs par son attractivité pour les investissements étrangers, le développement de ses exportations et son intégration croissante dans les chaînes de valeur mondiales, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale.

​Évoquant les orientations politiques définies par le Parti communiste du Vietnam lors de son 14e Congrès national ainsi que lors des récentes élections législatives, elle a estimé que le Vietnam poursuit des objectifs de développement rapide et durable, visant notamment une croissance élevée, voire à deux chiffres dans des conditions favorables, tout en accélérant l’industrialisation et la modernisation liées à la transformation numérique. Elle a également souligné l’importance du développement de l’économie et de la société numériques, de l’amélioration des systèmes éducatif, sanitaire et de protection sociale, ainsi que du renforcement de l’État de droit socialiste.

​Poldi Sosa Schmidt a ajouté que l’élargissement de l’intégration internationale, la diversification des relations extérieures et le maintien de la stabilité politique et sociale seront des facteurs clés pour soutenir la croissance et faire face aux évolutions mondiales. Elle s’est dite particulièrement impressionnée par l’importance accordée par le Vietnam à la science, à la technologie et à l’innovation comme moteurs essentiels du développement.

​Fondé en 1997, l’ICAV célébrera son 30e anniversaire en 2027. Comptant actuellement plus de 20 membres bénévoles, il œuvre à promouvoir les échanges culturels et académiques ainsi qu’à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays. - VNA

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