Société

Conférence de presse du gouvernement : l'approvisionnement en carburant garanti jusqu'à la fin avril

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a souligné que la position du gouvernement est de ne tolérer aucune pénurie d’électricité.

Importation de produits pétroliers au port de Hai Phong. Photo : VNA
Importation de produits pétroliers au port de Hai Phong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue l'après-midi du 4 avril, le ministère de l'Industrie et du Commerce a apporté des précisions rassurantes sur la sécurité énergétique nationale.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a souligné que la poursuite de l'escalade des tensions au Moyen-Orient a provoqué des perturbations majeures sur l’approvisionnement en pétrole et en autres combustibles gaziers, dépassant en intensité les chocs pétroliers des années 1970.

Face à cette situation, le gouvernement a élaboré deux scénarios de régulation, privilégiant actuellement le plan à long terme. Sur le plan de l'offre, les indicateurs sont au vert.

Au 31 mars, la raffinerie de Dung Quat a augmenté sa production de 10 %. Avec l'apport de la raffinerie de Nghi Son, les matières premières sont garanties jusqu'à la fin du mois d'avril 2026. En mars, les entreprises importatrices ont acquis environ 3,2 millions de mètres cubes de produits pétroliers. En ajoutant les stocks actuels de 1,6 à 1,8 million de mètres cubes, l'approvisionnement national est garanti, a affirmé le vice-ministre.

Afin de continuer à garantir l’approvisionnement, le ministère de l’Industrie et du Commerce met en œuvre plusieurs mesures : renforcer les capacités de production nationales, diversifier les sources d’énergie, développer les énergies alternatives - notamment le carburant biologique E10 - et accroître les capacités de stockage.

En réponse à une question d’un journaliste de l’Agence vietnamienne d’information sur l’approvisionnement en électricité cet été, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce a souligné que la position du gouvernement est de ne tolérer aucune pénurie d’électricité.

Il s’agit d’un objectif particulièrement ambitieux, mais impératif à atteindre. Le ministère a approuvé un mode de fonctionnement du système électrique national prévoyant une croissance de la charge pouvant atteindre 14 % lors des pics de la saison sèche.

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Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan. Photo: VNA

Pour l'ensemble de l'année 2026, la production totale est estimée à 350 milliards de kWh, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2025. Les inspections menées au premier trimestre montrent que les groupes et unités énergétiques concernés ont déjà finalisé la maintenance de leurs équipements et sécurisé leurs pièces de rechange.

Toutefois, des défis subsistent, notamment les effets imprévisibles du phénomène El Niño sur les barrages hydroélectriques, qui doivent concilier production d'électricité et irrigation. Il est donc nécessaire de renforcer la discipline et la rigueur dans la régulation du système électrique durant la saison sèche. -VNA

#Conférence de presse du gouvernement #produits pétroliers et carburants
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