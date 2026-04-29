Société

Actions sociales du président de l’Assemblée nationale à An Giang

Le 29 avril, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s’est rendu dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a remis des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté, dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale ainsi que du 140e anniversaire de la Fête du Travail.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu le 29 avril dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu le 29 avril dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu le 29 avril dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) et du 140e anniversaire de la Fête du Travail (1er mai 1886 – 1er mai 2026).

Évoquant la situation socio-économique locale, le président du Comité populaire provincial, Ho Van Mung, a indiqué qu’An Giang avait enregistré une croissance du PIB estimée à 7,8 % au premier trimestre 2026, se classant en tête du delta du Mékong et au 25e rang national.

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Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Les recettes budgétaires de l’État ont dépassé 8.680 milliards de dongs (environ 330 millions de dollars), tandis que des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie, le commerce et le tourisme ont maintenu une dynamique positive, a-t-il ajouté.

La province a également accordé la priorité à la protection sociale, en distribuant des cadeaux du Têt (Nouvel An lunaire) à plus de 261.600 personnes en difficulté pour un budget total de plus de 192 milliards de dongs, et en achevant la rénovation de plus de 8.400 logements précaires pour les ménages bénéficiaires de politiques sociales et à faibles revenus.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a adressé ses meilleurs vœux de santé et de bonheur aux autorités locales, aux bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté.

Il a salué An Giang comme un important producteur de riz, contribuant aux exportations nationales de plus de 7 millions de tonnes en 2025.

Tran Thanh Man a souligné que le Parti et l’État avaient mis en œuvre diverses politiques visant à renforcer la protection sociale, notamment l’exemption des frais de scolarité à partir de l’année scolaire 2025-2026 et des programmes de soutien au logement.

Il a salué les efforts de la province dans la mise en œuvre des politiques sociales et dans l’adaptation au modèle d’administration locale à deux niveaux.

Pour l’avenir, il a appelé la province à appliquer efficacement la Résolution du 14e Congrès national du Parti et le plan de développement socio-économique pour 2026-2030, avec un objectif de croissance à deux chiffres. Il a souligné que la province devait atteindre une croissance de 10,71 % en 2026. Le développement d’An Giang contribuera ainsi à celui de l’ensemble du pays.

Tran Thanh Man a également insisté sur la nécessité de poursuivre le développement rural, la réduction durable de la pauvreté, le développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques, de former les ressources humaines et d’améliorer les services de santé.

En tant que province frontalière, An Giang a été invitée à renforcer la lutte contre la criminalité transnationale, tout en développant les politiques de soutien aux travailleurs en matière de logement et de formation professionnelle.

Tran Thanh Man a enfin souligné la nécessité de continuer à prendre soin des bénéficiaires des politiques sociales et des personnes méritantes, en veillant à ce que le bien-être social demeure une priorité durable. -VNA

#Actions sociales #An Giang
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