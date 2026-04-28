Hanoï : grand défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai

​Hanoï (VNA) - Un défilé organisé par la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) s’est tenu le 28 avril à Hanoï, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale du Travail (1er mai), afin d’honorer le rôle et la contribution des travailleurs vietnamiens au développement socio-économique du pays.

​L'événement a rassemblé un millier d’ouvriers et de travailleurs exemplaires de tous les secteurs, visant à mettre en valeur l'unité, la discipline, la créativité et une volonté commune de progrès dans cette nouvelle ère.

​La cérémonie marquant le 140e anniversaire de la Journée internationale du Travail a également rendu hommage à des dirigeants syndicaux exemplaires pour leurs efforts visant à renforcer le dialogue social, la négociation collective et le bien-être des travailleurs. Les syndicats continuent de jouer un rôle essentiel dans la représentation et la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs, contribuant ainsi à instaurer des relations de travail harmonieuses, stables et progressistes.

Des travailleurs participent au grand défilé pour la Journée internationale du Travail. Photo: VNA

​La vice-présidente permanente de la CGTV, Thai Thu Xuong, a souligné que, depuis 140 ans, la Journée internationale du Travail est devenue un symbole du mouvement ouvrier mondial, célébrant la dignité du travail et la force de la classe ouvrière. Cette initiative vise à promouvoir l’édification d’une main-d’œuvre moderne, qualifiée et performante, tout en réaffirmant le rôle des syndicats dans la défense des droits et intérêts des travailleurs.

​Au-delà de leur labeur quotidien, les travailleurs créent discrètement de la richesse et une valeur durable pour la société. Malgré les difficultés, ils font preuve de résilience et de dévouement, constituant un pilier essentiel de la croissance et de la prospérité du pays, a-t-elle ajouté. -VNA

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