La Fête des rois Hung 2026 célébrée par la communauté vietnamienne en Bulgarie

​Sofia (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Bulgarie, en étroite coordination avec l'Association des Vietnamiens résidant dans ce pays, a organisé le 26 avril à Sofia une cérémonie solennelle pour commémorer la Fête des rois fondateurs Hung, le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 2026), ainsi que la Journée internationale des travailleurs (1er mai).

​L’événement a réuni des représentants d’associations locales, des amis bulgares et la communauté vietnamienne de Bulgarie. La cérémonie a débuté par un rituel d’offrandes en hommage aux ancêtres, symbole de l’attachement de la communauté à ses racines nationales.

Dans son allocution, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a souligné la portée sacrée et la continuité historique de ces trois dates majeures qui illustrent les étapes de la fondation, de la défense et du développement du pays.

​Rappelant l'enseignement du Président Hô Chi Minh sur le devoir de protéger la nation héritée des rois Hung, elle a décrit la victoire du printemps 1975 comme le symbole de l'aspiration à l’indépendance, la liberté et l’unification nationale, tandis que le 1er mai honore la valeur du travail, pilier du développement durable du pays.

​La diplomate a également salué le rôle crucial de la communauté vietnamienne en Bulgarie, la qualifiant de partie intégrante de la nation et de pont essentiel pour consolider l’amitié entre les deux pays. Elle a exhorté ses compatriotes à cultiver l’esprit de solidarité, à préserver leur identité culturelle et à garder constamment leur regard tourné vers la patrie.

S’exprimant au nom de la communauté, Le Minh Son, vice-président de l’Association des Vietnamiens en Bulgarie, a partagé son émotion de voir ses compatriotes réunis autour de la tradition vietnamienne de "boire de l’eau, se souvenir de la source". Il a affirmé que cet événement permet non seulement de rendre hommage aux ancêtres, mais aussi de renforcer l’unité et la résilience du peuple vietnamien. Il a réitéré l’engagement de la communauté à préserver la langue maternelle, à contribuer activement au développement national et à cultiver l’amitié Vietnam-Bulgarie. -VNA

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