Société

La Fête des rois Hung 2026 célébrée par la communauté vietnamienne en Bulgarie

Rappelant l'enseignement du Président Hô Chi Minh sur le devoir de protéger la nation héritée des rois Hung, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a décrit la victoire du printemps 1975 comme le symbole de l'aspiration à l’indépendance, la liberté et l’unification nationale, tandis que le 1er mai honore la valeur du travail, pilier du développement durable du pays.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA
L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

​Sofia (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Bulgarie, en étroite coordination avec l'Association des Vietnamiens résidant dans ce pays, a organisé le 26 avril à Sofia une cérémonie solennelle pour commémorer la Fête des rois fondateurs Hung, le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 2026), ainsi que la Journée internationale des travailleurs (1er mai).

​L’événement a réuni des représentants d’associations locales, des amis bulgares et la communauté vietnamienne de Bulgarie. La cérémonie a débuté par un rituel d’offrandes en hommage aux ancêtres, symbole de l’attachement de la communauté à ses racines nationales.

Dans son allocution, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a souligné la portée sacrée et la continuité historique de ces trois dates majeures qui illustrent les étapes de la fondation, de la défense et du développement du pays.

​Rappelant l'enseignement du Président Hô Chi Minh sur le devoir de protéger la nation héritée des rois Hung, elle a décrit la victoire du printemps 1975 comme le symbole de l'aspiration à l’indépendance, la liberté et l’unification nationale, tandis que le 1er mai honore la valeur du travail, pilier du développement durable du pays.

​La diplomate a également salué le rôle crucial de la communauté vietnamienne en Bulgarie, la qualifiant de partie intégrante de la nation et de pont essentiel pour consolider l’amitié entre les deux pays. Elle a exhorté ses compatriotes à cultiver l’esprit de solidarité, à préserver leur identité culturelle et à garder constamment leur regard tourné vers la patrie.

S’exprimant au nom de la communauté, Le Minh Son, vice-président de l’Association des Vietnamiens en Bulgarie, a partagé son émotion de voir ses compatriotes réunis autour de la tradition vietnamienne de "boire de l’eau, se souvenir de la source". Il a affirmé que cet événement permet non seulement de rendre hommage aux ancêtres, mais aussi de renforcer l’unité et la résilience du peuple vietnamien. Il a réitéré l’engagement de la communauté à préserver la langue maternelle, à contribuer activement au développement national et à cultiver l’amitié Vietnam-Bulgarie. -VNA

#Fête des rois fondateurs Hung #le 51e anniversaire de la Libération du Sud #Journée internationale des travailleurs #communauté vietnamienne en Bulgarie
Suivez VietnamPlus

Émulation patriotique

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak rend son verdict. Photo: VNA

Dak Lak : Un ressortissant condamné à 11 ans de prison pour terrorisme

Selon l’acte d’accusation, Nguyên Dinh Thang était président-directeur général de « Boat People SOS » (BPSOS), une organisation basée aux États-Unis et possédant un bureau en Thaïlande. Il était également identifié comme ayant dirigé la création, la gestion et le fonctionnement de l’organisation «Montagnards Stand for Justice (MSFJ)» en Thaïlande.

Des travailleurs participent au grand défilé pour la Journée internationale du Travail. Photo: VNA

Hanoï : grand défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai

Le défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai a rassemblé un millier d’ouvriers et de travailleurs exemplaires de tous les secteurs, visant à mettre en valeur l'unité, la discipline, la créativité et une volonté commune de progrès dans cette nouvelle ère.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, s’exprime lors du programme, le 25 avril. Photo : VNA

Le culte des rois Hùng rayonne la solidarité parmi les Vietnamiens aux États-Unis et en Malaisie

Le programme comprenait des offrandes d’encens, des échanges culturels et la remise de prix aux élèves ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et s’étant activement impliqués dans la vie communautaire. Il a contribué à renforcer les liens entre les familles vietnamiennes, à inciter les jeunes générations à rester attachées à leur héritage, à préserver la langue vietnamienne et à contribuer à la communauté vietnamienne aux États-Unis.

Photo d'illustration: suckhoedoisong.vn

La transformation des services de soins à domicile pour répondre aux besoins des seniors

Alors que le rythme urbain s’intensifie, la prise en charge des aînés souffrant de pathologies chroniques devient un défi majeur pour de nombreux foyers. Les services de soins à domicile médicalisés se déploient rapidement pour combler ce manque, répondant à l’urgence sociale tout en ouvrant un marché de plusieurs milliards de dollars au sein de l’économie de la longévité au Vietnam.

Le Premier ministre Lê Minh Hung lors de lq séance de travail. Photo : VNA

Le Premier ministre Lê Minh Hung appelle à accélérer la réforme éducative

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé une séance de travail avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, mettant l’accent sur l’accélération des réformes, l’amélioration de la qualité des ressources humaines et la levée des obstacles afin de répondre aux exigences du développement national.

Le vice-président de la Croix-Rouge vietnamienne, Vu Thanh Luu, et le chef du département du travail social et de la gestion des catastrophes, Tran Si Pha, ont présidé la conférence. Photo : Hoang Hieu - VNA.

Catastrophes naturelles : plus de 513.000 personnes soutenues en 2025

Face à des risques climatiques croissants, la Croix-Rouge vietnamienne renforce ses capacités de prévention et de réponse aux catastrophes, en misant sur la transformation numérique, l’action anticipée et le soutien durable aux populations vulnérables. Au total, les activités de prévention, de réponse aux catastrophes et d’assistance humanitaire ont dépassé 1.234 milliards de dôngs, bénéficiant à plus de 513.000 personnes. L’aide d’urgence a représenté plus de 153 milliards de dôngs, soutenant plus de 35.000 ménages dans 22 villes et provinces.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung préside la réunion consacrée à l’examen de la mise en œuvre du programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones minoritaires ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035. Photo: VNA

Les investissements doivent viser les volets essentiels du Programme cible national

Pour la période 2026-2030, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux ressources destinées aux minorités ethniques, aux régions montagneuses, frontalières et insulaires, en se concentrant sur des domaines essentiels tels que l’eau potable, les terres agricoles, les soins de santé, l’éducation et le logement, tout en évitant les investissements fragmentés.

Vue d’ensemble du projet du Musée de Truong Sa. Photo: VNA

Approbation du projet de construction du Musée de Truong Sa

Les autorités de Khanh Hoa ont approuvé le projet de construction du Musée de Truong Sa, un ouvrage destiné à renforcer l’éducation patriotique et la sensibilisation à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Entièrement financé par Vinhomes, le projet devrait être achevé au premier trimestre 2028.