Culture-Sports

Ouverture du Festival de Trang An 2026

Le Festival de Trang An 2026 a débuté le 3 mai au sein de la zone écotouristique de Trang An dans la province de Ninh Binh (Nord).

Les festivités ont été marquées par une procession nautique de dragons serpentant entre les massifs calcaires jusqu’au temple Suoi Tien, où se sont déroulés les rituels d’offrandes. Photo : VNA
Les festivités ont été marquées par une procession nautique de dragons serpentant entre les massifs calcaires jusqu’au temple Suoi Tien, où se sont déroulés les rituels d’offrandes. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) - Le 3 mai (soit le 17e jour du 3e mois lunaire), au sein de la zone écotouristique de Trang An, la province de Ninh Binh a inauguré le Festival de Trang An 2026.

Organisée en collaboration avec l’entreprise de construction Xuan Truong, sous le thème « Trang An – Source d’énergie spirituelle », la cérémonie a réuni des dirigeants d’agences centrales, des autorités provinciales ainsi que des milliers de pèlerins et de touristes.

Les festivités ont été marquées par une procession nautique de dragons serpentant entre les massifs calcaires jusqu’au temple Suoi Tien, où se sont déroulés les rituels d’offrandes.

Cette manifestation traditionnelle annuelle exprime une profonde gratitude envers le saint Quy Minh Dai Vuong, l’un des trois généraux divinisés sous le règne du 18e roi Hung. Au-delà de l’aspect cultuel, le festival sensibilise les jeunes générations à la richesse historique et aux valeurs intemporelles du complexe paysager de Trang An, classé au patrimoine mondial.

À travers des prières pour la paix nationale, des conditions climatiques favorables et de bonnes récoltes, les organisateurs diffusent un message invitant au respect de la nature et à une coexistence harmonieuse avec l’environnement. Le festival se distingue par son identité écologique, liée à la « cérémonie d’ouverture de la forêt ». Selon la coutume, l’exploitation des ressources forestières n’est autorisée que de manière strictement contrôlée lors de cette journée, faisant de cette célébration un engagement en faveur de la préservation du patrimoine.

Cette alliance entre spiritualité et préservation de la nature permet à la province de Ninh Binh de consolider son modèle de développement touristique durable. L’événement réaffirme ainsi l’importance d’une exploitation responsable du patrimoine culturel, afin d’en assurer la transmission aux générations futures.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014, le complexe paysager de Trang An est le premier patrimoine mixte culturel et naturel du Vietnam.

Situé à près de 100 km au sud de Hanoï, le complexe paysager de Trang An s'étend sur plus de 6.200 ha et abrite de majestueuses montagnes calcaires ainsi que de nombreuses grottes mystérieuses. L'harmonie entre les montagnes et la rivière crée un paysage impressionnant. Les processus tectoniques qui se sont déroulés dans cette région pendant des millions d'années ont donné naissance à un vaste complexe qui abrite un écosystème unique, hébergeant plusieurs dizaines d'espèces de faune et de flore endémiques. -VNA

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