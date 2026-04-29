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Des roses sans épine pour Mrs Earth Vietnam 2026

La finale de Mrs Earth Vietnam 2026 a eu lieu le 28 avril à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi, avec la victoire de Nguyên Khuê Thu qui représentera le Vietnam à Mrs Earth International 2026.

Nguyên Khuê Thu couronnée Mrs Earth Vietnam 2026. Photos: Comité organisateur
Nguyên Khuê Thu couronnée Mrs Earth Vietnam 2026. Photos: Comité organisateur

Hanoi (VNA) – La finale de Mrs Earth Vietnam 2026 a eu lieu le 28 avril à l’Opéra Hô Guom, avec la victoire de Nguyên Khuê Thu qui représentera le Vietnam à Mrs Earth International 2026.

La belle, originaire de la province de Bac Ninh (Nord), a remporté le concours face à 19 autres candidates. Elle a impressionné par sa taille de 1,70 mètre, sa maîtrise des langues étrangères (elle parle couramment anglais et chinois), ainsi que par son assurance et son raisonnement aiguisé lors de l’épreuve de questions-réponses.

En finale, interrogée par le jury sur les valeurs fondamentales qu’une femme moderne doit posséder pour réussir dans la société et préserver son bonheur personnel, Nguyên Khuê Thu a répondu en vietnamien et en anglais, mettant en avant la force de caractère, l’intelligence et la compassion.

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Nguyên Khuê Thu couronnée Mrs Earth Vietnam 2026. Photo: Comité organisateur

Selon elle, la force de caractère permet aux femmes de poursuivre leurs objectifs avec confiance, d'affronter les défis et de dépasser leurs propres limites. L'intelligence n’est pas seulement le savoir mais aussi la capacité de s’adapter, d’apprendre et de faire les bons choix dans la vie, tandis que la compassion constitue le fondement du bonheur, de l’amour de soi et de sa famille, et de la diffusion de la positivité au sein de la communauté.

Elle a déclaré que lorsqu’une femme parvient à équilibrer raison et émotion, ainsi que ses aspirations personnelles et ses valeurs familiales, elle peut atteindre le succès total et un bonheur durable.

Outre sa beauté et son intelligence, Nguyên Khuê Thu a fait preuve d’une détermination remarquable. Orpheline dès son plus jeune âge, elle et son frère cadet ont été élevés par des proches.

Évoquant son parcours dans le concours, elle a déclaré vouloir prouver sa force et que son ascension, de petite orpheline à la scène d’aujourd’hui, est le fruit d’efforts constants.

Diplômée de la Faculté des langues de l’Université du Guangdong en Chine, elle travaille actuellement comme interprète de chinois et gère également une entreprise dans le secteur de la beauté.

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Nguyên Khuê Thu et ses dauphines.

Suite à sa victoire, Nguyên Khuê Thu représentera le Vietnam au concours Mrs Earth International 2026, qui se tiendra aux Philippines en décembre.

Le titre de première dauphine a été attribué à Trinh Thi Thu Binh, qui devrait représenter le Vietnam au concours Mrs Universe 2026, prévu en octobre 2026 au Sri Lanka. Les autres titres ont été décernés à Nguyên Thi Hông Mên (deuxième dauphine), Nguyên Phuong Thu (troisième dauphine) et Kim Thi Phuong Anh (quatrième dauphine).

Le concours s’est conclu sur une bonne note, confirmant l’image d’une nouvelle génération de femmes vietnamiennes, alliant beauté, intelligence, courage et compassion. Il contribue également à promouvoir l’image de femmes vietnamiennes confiantes, dynamiques et bienveillantes auprès du public international. – VNA

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#Mrs Earth Vietnam 2026 #Nguyên Khuê Thu #Mrs Earth International 2026.
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