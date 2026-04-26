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Une procession de palanquins vers le Temple des rois Hùng, riche en singularité

La procession des palanquins vers le temple des rois Hùng est une tradition culturelle emblématique, profondément ancrée dans l’esprit communautaire et transmise de génération en génération. Elle rassemble fidèles et habitants dans une atmosphère solennelle et empreinte de ferveur, où se mêlent rites, offrandes et expressions de dévotion.
Elle incarne la morale « Boire de l’eau, se souvenir de sa source », tout en illustrant le respect et la reconnaissance voués aux ancêtres, fondateurs et bâtisseurs de la nation.

Photo : VNA
Photo : VNA
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Selon la tradition, chaque année, à l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hùng, les villages et communes situés autour du site historique du Temple des rois Hùng — où sont vénérés ces rois ainsi que leurs épouses, leurs descendants et leurs généraux — organisent ensemble des rituels et des représentations visant à recréer les formes de vie culturelle anciennes des Vietnamiens d’autrefois.
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Parmi ces rituels, la procession des palanquins vers le temple des rois Hùng, accompagnée d’offrandes aux ancêtres, constitue une pratique culturelle remarquable à forte dimension communautaire, exprimant la reconnaissance et la vénération envers les ancêtres.
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Il s’agit d’une activité destinée à rendre hommage aux rois Hung ainsi qu’aux générations précédentes ayant contribué à la fondation du pays. Elle s’inscrit dans le cadre de la Fête des rois Hùng, de la Fête du temple des rois Hung ainsi que de la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale pour l’année du Cheval 2026 (Binh Ngo 2026).
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Procession des palanquins des communes et quartiers vers le site national historique spécial du Temple des rois Hùng. C"est une tradition culturelle emblématique, profondément ancrée dans l’esprit communautaire et transmise de génération en génération.
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Procession des palanquins des communes et quartiers vers le site national historique spécial du Temple des rois Hùng.
#procession #palanquins #Temple des rois Hung
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