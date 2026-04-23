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Ouverture de l’exposition « Le Vietnam, un territoire uni » à Ho Chi Minh-Ville

Les expositions photographiques intitulées « Le Vietnam, un territoire uni » et « Ho Chi Minh-Ville, le chant triomphal résonne à jamais » ont ouvert leurs portes le 23 avril à la rue piétonne Nguyen Hue, à Ho Chi Minh-Ville. 

Un visiteur contemple des oeuvres exposées. Photo: VNA
Un visiteur contemple des oeuvres exposées. Photo: VNA

​Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Commission centrale de la propagande et de l'éducation du Parti et le Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville ont officiellement inauguré, le 23 avril à la rue piétonne Nguyen Hue, les expositions photographiques intitulées « Le Vietnam, un territoire uni » et « Ho Chi Minh-Ville, le chant triomphal résonne à jamais ».

Cet événement culturel d’envergure, qui se tient jusqu’au 12 mai, s’inscrit dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que des commémorations liées à la naissance du Président Ho Chi Minh et à son départ à la recherche de la voie du salut national.

L’exposition « Le Vietnam, un territoire uni » met en lumière 153 œuvres artistiques d’exception, sélectionnées parmi les concours nationaux consacrés à la beauté des frontières et des zones maritimes du pays. À travers un langage photographique empreint d'émotion et de force expressive, ces clichés dressent un portrait authentique et vibrant des paysages et de la population vietnamienne, depuis les sommets escarpés des régions frontalières jusqu'aux plaines fertiles et aux archipels lointains.

​Selon les organisateurs, cette manifestation dépasse le cadre artistique pour devenir un acte politique et culturel majeur, visant à promouvoir l'image d'un Vietnam pacifique, amical, coopératif et développé auprès de la communauté internationale.

​Parallèlement, l’exposition « Ho Chi Minh-Ville, le chant triomphal résonne à jamais » réunit une centaine de photographies, en noir et blanc et en couleurs, retraçant la lutte héroïque du peuple vietnamien pour l’indépendance face aux forces impérialistes. Ces archives visuelles mettent en lumière la solidarité nationale sous la direction du Parti communiste, la confiance accordée au Président Ho Chi Minh ainsi que le soutien de la communauté internationale.

L’exposition met également en perspective la transformation de Ho Chi Minh-Ville, aujourd’hui métropole dynamique et créative, qui s’impose comme une ville moderne, innovante et un moteur clé de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

​En complément de ces deux sites principaux, d'autres expositions thématiques sont organisées simultanément sur les rues Dong Khoi et Nguyen Du. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir « Le 50e anniversaire de la Réunification nationale : moments mémorables », ainsi qu’une exposition rendant hommage à la classe ouvrière de la ville. -VNA

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