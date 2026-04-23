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Hanoi passe de la préservation à l’exploitation durable du patrimoine

Le patrimoine ne peut devenir un véritable « bien vivant » que lorsqu’il génère de la valeur économique tout en étant correctement préservé.

Performances artistiques dans le "Jardin de lumière" au Temple de la Littérature. Photo: VNA
Performances artistiques dans le "Jardin de lumière" au Temple de la Littérature. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les sites du patrimoine culturel à travers Hanoi attirent un nombre croissant d’habitants et de visiteurs, notamment le week-end. Du Vieux Quartier au lac Hoàn Kiêm, en passant par des monuments emblématiques tels que le Temple de la Littérature, la Citadelle impériale de Thang Long, la prison Hoa Lo et le temple Ngoc Son – pont Thê Huc, les visites et les activités culturelles sont de plus en plus dynamiques.

La résolution n°02-NQ/TW du Politburo en date du 17 mars 2026 sur la construction et le développement de Hanoi dans la nouvelle ère est considérée comme une orientation politique majeure. Elle préconise non seulement la préservation, mais aussi la promotion du patrimoine comme ressource de développement. Cette approche marque un passage de la sauvegarde à une utilisation durable, en phase avec les réalités d’une ville aussi riche en patrimoine que Hanoi.

Le patrimoine s’intègre au quotidien

La réputation de Hanoi comme terre de culture millénaire est amplement méritée. La région fut un centre important de la civilisation du Fleuve Rouge, comme en témoignent les vestiges archéologiques des cultures de Phung Nguyên et de Dông Son. Depuis que le roi Ly Thai Tô a transféré la capitale à Thang Long en 1010, la ville est restée, pendant des siècles, le cœur politique, économique et culturel du pays. Il en résulte un patrimoine exceptionnel, comprenant des milliers de reliques, dont beaucoup sont classées monument historique national, ainsi qu’un riche patrimoine immatériel et un réseau de villages de métiers artisanaux.

Ces dernières années, de nombreux sites patrimoniaux ont été revitalisés grâce au tourisme et aux industries culturelles.

Le Musée de Hanoi, qui abrite plus de 70.000 artefacts et documents ainsi que six ensembles de trésors nationaux, est considéré comme l’une des principales institutions culturelles modernes de la capitale. Ses expositions, organisées autour de sept grands thèmes et de 35 sujets spécialisés, présentent de manière exhaustive la formation et le développement de Hanoi. Au-delà des expositions permanentes, le musée a développé ses espaces expérientiels, ses services et sa programmation culturelle et artistique, rapprochant ainsi le patrimoine de la vie contemporaine. Il a récemment obtenu le label de site touristique municipal, ce qui facilitera sa promotion.

De même, le Temple de la Littérature, site national spécial, renouvelle son approche en associant conservation et activités culturelles, créatives et expérientielles. Il est prévu d’enrichir les contenus, d’harmoniser les procédures et de diversifier les formats interactifs afin que les visiteurs puissent non seulement observer, mais aussi s’immerger dans le patrimoine. Les liaisons spatiales au sein du complexe sont également développées pour offrir un parcours de visite plus complet.

À noter que les jeunes s’impliquent de plus en plus dans la réinvention du patrimoine à travers des projets créatifs, les médias numériques et les applications technologiques.

Concilier préservation et valorisation

Le patrimoine, source d’une plus grande valeur économique, est également exposé à des risques accrus s’il n’est pas géré de manière appropriée. Les experts avertissent qu’un développement déconnecté des fondements culturels a peu de chances d’être durable. Des tensions persistent entre les besoins de subsistance des habitants et les impératifs de conservation, notamment lorsque les restrictions en matière de construction ou de rénovation ne s’accompagnent pas d’un soutien adéquat. De plus, les mécanismes de gestion restent fragmentés et les modèles efficaces de valorisation et d’exploitation économique du patrimoine sont encore en développement.

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Visiteurs devant l’ancienne prison de Hoa Lo, au centre-ville de Hanoi. Photo: VNA


Le prof. associé-Dr Dào Tuân Thành, de l’Université nationale d’éducation de Hanoi, a souligné l’urgence d’établir un équilibre durable entre développement et préservation, entre les pressions de la modernisation et les besoins des habitants, et entre le rôle de Hanoi comme lieu de vie pour ses citoyens et comme destination touristique pour des millions de visiteurs chaque année.

Les experts suggèrent que la mise en œuvre de la Résolution n°02-NQ/TW exige un changement de mentalité : le patrimoine doit être perçu non seulement comme une mémoire, mais aussi comme une ressource pour le développement. Placer les citoyens au cœur du dispositif est essentiel, car le patrimoine ne peut être préservé et promu que si les communautés deviennent des acteurs engagés.

Hanoi doit également affiner son cadre politique, promouvoir les partenariats public-privé et inciter les entreprises à investir dans la conservation et la valorisation du patrimoine. La transformation numérique, et notamment la numérisation du patrimoine, constitue un autre levier essentiel pour enrichir l’expérience des visiteurs et concrétiser la vision de la capitale : devenir une ville créative et intelligente.

Le processus de valorisation du patrimoine à Hanoi n’en est qu’à ses débuts, et les premiers succès s’accompagnent de défis importants. Le patrimoine ne peut devenir un véritable atout vivant que lorsqu’il génère de la valeur économique tout en étant correctement préservé. Dans un contexte d’urbanisation rapide, trouver le juste équilibre entre conservation et valorisation représente un défi non seulement pour Hanoi, mais aussi pour de nombreuses villes riches en patrimoine. – VNA

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#exploitation durable du patrimoine #sites du patrimoine culturel de Hanoi
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