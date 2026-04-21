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Des documents anciens de la dynastie des Nguyên refont surface à Huê

Des documents rares et anciens de la dynastie des Nguyên (1802-1945), la dernière du Vietnam, sont accessibles au public à l’exposition "Chuyên kê tu nhung trang cô thu" (Récits de textes anciens) du Centre de conservation des monuments de Huê.

De précieux documents sur la dynastie Nguyễn sont exposés à l'exposition « Récits de textes anciens». Photos : baovannghe.vn
De précieux documents sur la dynastie Nguyễn sont exposés à l'exposition « Récits de textes anciens». Photos : baovannghe.vn

Hanoi (VNA) - L’histoire tourne une page avec l’ouverture au public de documents rares et anciens de la dynastie des Nguyên (1802-1945) à l’exposition "Chuyên kê tu nhung trang cô thu" (Récits de textes anciens) du Centre de conservation des monuments de Huê.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Festival de Huê 2026, organisé en écho à la Journée du livre et de la lecture du Vietnam, le 21 avril. L’événement vise à célébrer la valeur du savoir, à encourager la lecture et à promouvoir une culture de la lecture au sein de la communauté.

Selon les organisateurs, il s’agit d’un espace privilégié où les livres racontent l’histoire, la culture et l’âme d’une époque.

Les archives de la dynastie des Nguyên constituent un vaste patrimoine documentaire, reflétant de manière exhaustive les aspects politiques, sociaux, culturels, artistiques, éducatifs, scientifiques et de sécurité nationale de la période allant de 1802 à 1945.

Les trente-quatre pièces exposées cette fois-ci sont le fruit d’efforts de collecte, notamment grâce aux dons de nombreux passionnés de patrimoine.

Parmi ces objets figurent de nombreux artefacts rares et des ouvrages précieux sur la culture et l’histoire de la dynastie, auxquels le public n’aurait peut-être pas eu accès auparavant.

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Les visiteurs sont informés des objets exposés lors du vernissage.

Les visiteurs y découvrent notamment des poèmes impériaux, des écrits des empereurs, des documents administratifs et des livres sur la culture, l’art, l’éducation, les examens et la politique, autant de sources d’information essentielles pour l’étude de la dernière dynastie monarchique de l’histoire du Vietnam féodal.

Des livres, des manuscrits et des décrets royaux possèdent non seulement une valeur académique, mais constituent également des témoignages éloquents de la vie de cour et de la société de l’époque.

Parmi les exemples notables figurent un décret écrit sur soie conférant un titre prestigieux à la concubine Nguyên Dinh Thi Lan en la treizième année du règne de Tu Duc (1860), et le cahier de Tu Huân Luc, un manuscrit de l’empereur Tu Duc consignant les enseignements de l’impératrice douairière Tu Du. Ils témoignent de la profonde moralité et de la pensée qui régnaient au palais impérial.

Certains de ces textes anciens, rares et précieux, ont été numérisés, les rendant ainsi plus accessibles aux chercheurs, aux étudiants et aux passionnés d’histoire.

L’exposition est ouverte jusqu’au 24 avril au 33, rue Tông Duy Tân, quartier de Phu Xuân, à Huê. — VNA

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