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Près de 100 artistes biélorusses se produiront à Hanoï en mai prochain

Le programme, intitulé "Bella Belarus : Chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet", proposera des extraits d’opéras célèbres, dont des airs emblématiques tels que "Nessun dorma" de Giacomo Puccini, "La donna è mobile" de Giuseppe Verdi et "Habanera" de Georges Bizet. 

Le programme d’opéra-ballet "Bella Belarus : Chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet" se tiendra les 7 et 8 mai, à l’Opéra Ho Guom.
Le programme d’opéra-ballet "Bella Belarus : Chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet" se tiendra les 7 et 8 mai, à l’Opéra Ho Guom.

Hanoï (VNA) - Un programme d’opéra-ballet d’envergure, réunissant près de 100 artistes du Théâtre Bolchoï de Biélorussie, sera présenté pour la première fois au Vietnam, à l’Opéra Ho Guom, les 7 et 8 mai, selon une annonce officielle publiée le 19 avril par l’Opéra Ho Guom.

Cet événement sera conçu comme un vaste panorama culturel, visant à offrir une immersion au cœur des plus grandes traditions de la musique classique européenne.

Le programme, intitulé "Bella Belarus : Chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet", proposera des extraits d’opéras célèbres, dont des airs emblématiques tels que "Nessun dorma" de Giacomo Puccini, "La donna è mobile" de Giuseppe Verdi et "Habanera" de Georges Bizet. Il inclura également des extraits de ballets célèbres, notamment du "Lac des cygnes" de Piotr Ilitch Tchaïkovski et de "Don Quichotte".

Outre ces grands classiques européens, le spectacle mettra également en lumière des œuvres reflétant l'identité artistique singulière de la Biélorussie à travers des œuvres aux teintes est-européennes comme "The Grey Legend, Iryna’s aria" de Dmitri Smolsky, "Romance" de Georgy Sviridov et "O surdato nnammurato". Cette combinaison enrichit le programme d'une profondeur culturelle et d'une subtilité artistique exceptionnelles.

Fondé en 1933 et situé au cœur de Minsk, le Théâtre Bolchoï de Biélorussie compte parmi les institutions culturelles les plus anciennes et prestigieuses du pays. Il est depuis longtemps considéré comme un symbole culturel majeur et une grande fierté nationale.

Ces représentations offriront au public vietnamien l’occasion d’accéder à l’excellence de l’art classique international sans quitter le pays, et de découvrir les grandes œuvres de l’opéra et du ballet mondial, interprétées par l’un des théâtres les plus renommés d’Europe orientale. -VNA

#Bella Belarus #Théâtre Bolchoï de Biélorussie #Opéra Ho Guom
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