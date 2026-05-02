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Le Vietnam appelle à la solidarité avec Cuba lors d’une réunion du Mouvement des non-alignés

L’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a appelé les États membres à continuer de promouvoir l’esprit de solidarité du Mouvement des non-alignés, à soutenir résolument Cuba.

L’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
L’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

New York (VNA) - La réunion périodique au niveau des ambassadeurs du Mouvement des non-alignés, consacrée à l’examen de rapports actualisés et à des échanges sur les grands processus du Mouvement et des Organisation des Nations Unies, s’est tenue le 1er mai au siège de l’ONU à New York (États-Unis).

Parmi les principaux points à l’ordre du jour figuraient les préparatifs du 20ᵉ Sommet du Mouvement des non-alignés, le processus d’élaboration de la Convention internationale sur le droit au développement, ainsi que la 11ᵉ Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), actuellement en cours, sans oublier d’autres questions d’intérêt pour les États membres.

S’agissant de la situation actuelle à Cuba, l’ambassadeur Ernesto Soberón, chef de la Mission permanente de Cuba auprès des Nations unies, a indiqué que les États-Unis continuaient de renforcer les mesures de sanctions, notamment dans les domaines de l’énergie, du commerce et du tourisme, affectant gravement la situation socio-économique et les conditions de vie de la population cubaine, en particulier dans des secteurs essentiels tels que l’alimentation et la santé.

Face à cette situation, l’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a exprimé la profonde solidarité de son pays envers les défis auxquels Cuba est confronté. Il a souligné que le Vietnam mettait en œuvre et poursuivait diverses formes de soutien concret, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie, afin de contribuer à atténuer les difficultés du peuple cubain frère.

Le diplomate vietnamien a appelé les États membres à continuer de promouvoir l’esprit de solidarité du Mouvement des non-alignés, à soutenir résolument Cuba, à s’opposer aux mesures d’embargo et aux sanctions unilatérales, tout en exprimant son appui aux efforts de dialogue entre Cuba et les États-Unis sur la base du respect mutuel, dans l’intérêt de la paix, de la stabilité et des populations.

À l’occasion de cette réunion, coïncidant avec le 51e anniversaire de la réunification du Vietnam, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a exprimé sa reconnaissance pour le soutien et la solidarité constants du Mouvement des non-alignés envers le Vietnam, tant durant la lutte pour l’indépendance nationale que dans les efforts de reconstruction et de développement d’après-guerre.

Il a particulièrement souligné l’accompagnement et le soutien sincère de Cuba, rappelant la célèbre déclaration du leader de la Révolution cubaine Fidel Castro : « Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser tout son sang ».

Lors de la réunion, en sa qualité de président de la 11e Conférence d’examen du TNP, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a également informé les États membres des dernières évolutions des travaux, soulignant un contexte international complexe et les défis liés à la recherche du consensus.

Il a appelé les États membres à continuer de jouer un rôle actif, à participer de manière constructive au dialogue et à coordonner leurs efforts afin de parvenir à des résultats équilibrés et substantiels, contribuant ainsi à renforcer la confiance dans le régime de non-prolifération nucléaire.

Placée sous la présidence du Vietnam, la 11ᵉ Conférence d’examen du TNP se déroule sur quatre semaines, du 27 avril au 22 mai, réunissant les représentants de 191 États parties ainsi que de nombreuses organisations internationales et non gouvernementales engagées dans la lutte contre les armes nucléaires. -VNA

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