Un incendie dévaste plus de 200 habitations en Malaisie

Kuala Lumpur (VNA) - Des centaines de personnes ont été évacuées après qu’un violent incendie a détruit plus de 200 habitations dans un village côtier de l’État de Sabah, au nord de l’île de Bornéo, en Malaisie, ont annoncé les autorités le 19 avril.

Jimmy Lagung, chef des pompiers du district de Sandakan, a précisé que l’incendie s’était déclaré à 1 h 32 (heure locale). Attisé par des vents violents et favorisé par la forte densité des habitations, le feu s’est propagé rapidement. La marée basse a par ailleurs compliqué l’accès à l’eau pour les équipes de secours.



Le sinistre s’est produit dans un village sur pilotis, où les habitations, construites de manière rapprochée, sont particulièrement vulnérables aux incendies à propagation rapide. À ce stade, environ 445 personnes ont été déplacées, sans qu’aucune victime ne soit signalée.



Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait en étroite coordination avec les autorités de Sabah afin de fournir une aide d’urgence et d’organiser un hébergement temporaire pour les sinistrés.-VNA