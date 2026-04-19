International

Un incendie dévaste plus de 200 habitations en Malaisie

Des centaines de personnes ont été évacuées après qu’un violent incendie a détruit plus de 200 habitations dans un village côtier de l’État de Sabah.

Scène de l’incendie dans un village côtier de l’État de Sabah, au nord de l’île de Bornéo (Malaisie), le 19 avril 2026. Photo : Xinhua/VNA
Scène de l’incendie dans un village côtier de l’État de Sabah, au nord de l’île de Bornéo (Malaisie), le 19 avril 2026. Photo : Xinhua/VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Des centaines de personnes ont été évacuées après qu’un violent incendie a détruit plus de 200 habitations dans un village côtier de l’État de Sabah, au nord de l’île de Bornéo, en Malaisie, ont annoncé les autorités le 19 avril.

Jimmy Lagung, chef des pompiers du district de Sandakan, a précisé que l’incendie s’était déclaré à 1 h 32 (heure locale). Attisé par des vents violents et favorisé par la forte densité des habitations, le feu s’est propagé rapidement. La marée basse a par ailleurs compliqué l’accès à l’eau pour les équipes de secours.

Le sinistre s’est produit dans un village sur pilotis, où les habitations, construites de manière rapprochée, sont particulièrement vulnérables aux incendies à propagation rapide. À ce stade, environ 445 personnes ont été déplacées, sans qu’aucune victime ne soit signalée.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait en étroite coordination avec les autorités de Sabah afin de fournir une aide d’urgence et d’organiser un hébergement temporaire pour les sinistrés.-VNA

#incendie #200 habitations #Malaisie
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Tran Quoc Phuong. Photo : VNA

Le Vietnam participe à la réunion des ministres des Finances de l'ASEAN

Le Vietnam a participé à la coopération financière régionale en assistant à la 30e réunion des ministres des Finances de l'ASEAN (AFMM 30) et à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (AFMGM 13), ainsi qu'à des réunions connexes tenues en ligne du 7 au 10 avril.

L'Indonésie renforce la gestion de ses ressources forestières

L'Indonésie renforce la gestion de ses ressources forestières

Le Groupe de travail indonésien pour l'application de la réglementation forestière (Groupe de travail PKH) a recouvré avec succès des actifs de l'État d'une valeur totale de 371,1 billions de roupies (environ 21,7 milliards de dollars américains) depuis sa création il y a plus d'un an.

Photo d'illustration : ANTARA News

Indonésie : un plan ambitieux pour sortir des importations de carburant

L’Indonésie ambitionne de devenir autosuffisante en énergie en mettant fin aux importations de carburant d’ici deux à trois ans, grâce à un vaste programme d’électrification, au développement des énergies renouvelables et à l’essor de l’industrie nationale des véhicules électriques.

De hauts fonctionnaires de l’ASEAN posent pour une photo de groupe. Photo : ministère des Affaires étrangères

L’ASEAN promeut la cohésion régionale en amont de son 48e Sommet

Au cours de cette réunion, les hauts fonctionnaires de l’ASEAN ont examiné la mise en œuvre des engagements et priorités de coopération convenus, évalué les préparatifs du 48e Sommet de l’ASEAN, prévu en mai 2026, et discuté des orientations et mesures visant à renforcer l’unité et la coopération dans un contexte international marqué par des incertitudes et des défis croissants.

Un épais brouillard de pollution recouvre le ciel de Bangkok, en Thaïlande. (Photo : Xinhua/VNA)

La Thaïlande renforce ses mesures contre la pollution aux PM2,5

La pollution aux particules fines (PM2,5) est redevenue une préoccupation majeure en Thaïlande, notamment dans le nord du pays, où des niveaux de pollution élevés et persistants s'accumulent et font peser des risques importants sur la santé publique.