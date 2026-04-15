L’Indonésie et la France renforcent leur coopération en matière de défense

Jakarta (VNA) - L’Indonésie et la France sont convenues de renforcer leur coopération dans le domaine de l’industrie de défense, marquant une avancée importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, tout en reflétant la stratégie diplomatique flexible de Jakarta dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

Selon un communiqué du gouvernement indonésien, le président Prabowo Subianto s’est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée le 14 avril. Les deux dirigeants ont discuté du « renforcement de la coopération stratégique », incluant l’acquisition d’équipements et le développement de l’industrie de défense. La France est considérée comme un partenaire stratégique de l’Indonésie en Europe.

Les deux parties ont également convenu d’élargir leur coopération dans la transition énergétique et le développement des énergies nouvelles et renouvelables, des domaines de plus en plus essentiels dans leurs stratégies de développement durable.

L’Indonésie est depuis longtemps l’un des principaux clients de l’industrie de défense française. En 2022, l’Indonésie a conclu un accord d’une valeur de 8,1 milliards de dollars pour l’achat de 42 avions de chasse Dassault Rafale de France. Cette initiative s’inscrivait dans les efforts de modernisation des équipements militaires vieillissants de l’Indonésie.

La visite du président Prabowo Subianto en France intervient peu après sa rencontre avec le président russe Vladimir Putin au Kremlin. Auparavant, il avait également effectué des visites officielles en République de Corée et au Japon. Il a expliqué que cette intense activité diplomatique visait principalement à garantir la sécurité énergétique du pays dans un contexte de hausse des prix mondiaux du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient. -VNA