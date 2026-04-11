Culture-Sports

Le Vietnam s’incline face à l’Indonésie en demi-finale régionale de futsal

L’Indonésie s’est imposée 3-2 et s’est qualifiée pour la finale, tandis que le Vietnam disputera le match pour la troisième place le 12 avril. L’autre demi-finale, opposant le pays hôte, la Thaïlande, à l’Australie, est prévue à 20h00 le même jour.

Les Vietnamiens trébuchent sur l'obstacle indonésien lors du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026.
Les Vietnamiens trébuchent sur l'obstacle indonésien lors du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026.

Hanoi (VNA) – L’équipe nationale vietnamienne de futsal s’est inclinée 2-3 face à l’Indonésie en demi-finale du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026, manquant ainsi sa qualification pour la finale.

Le Vietnam a pris un bon départ. Dès la quatrième minute, Nguyên Thinh Phat a eu l’occasion d’ouvrir le score après une perte de balle indonésienne près de son but, mais son tir a heurté la barre transversale.

L’Indonésie a pris l’avantage à la 11e minute, profitant d’une erreur de coordination vietnamienne. Kareth a marqué à bout portant (1-0), puis deux minutes plus tard, il a doublé la mise d’une frappe précise, portant le score à 2-0 pour l’Indonésie à la mi-temps.

Le Vietnam a accentué sa pression après la pause. À la 22e minute, Nguyên Da Haia réduit l’écart à 1-2 d’une frappe lointaine. Cependant, une minute plus tard, l’Indonésie a réagi grâce à un but de Sanjaya à bout portant, portant le score à 3-1.

Le Vietnam a continué à presser. À la 30e minute, Công Dai a effectué une belle percée au premier poteau avant de conclure un coup franc pour réduire l’écart à 2-3.

En fin de match, le Vietnam a tenté un jeu de puissance, mais a peiné face au pressing intense de l’Indonésie. Malgré une prestation correcte, des erreurs d’inattention à des moments clés et un manque de précision dans la finition ont coûté la victoire au Vietnam.

L’Indonésie s’est imposée 3-2 et s’est qualifiée pour la finale, tandis que le Vietnam disputera le match pour la troisième place le 12 avril. L’autre demi-finale, opposant le pays hôte, la Thaïlande, à l’Australie, est prévue à 20h00 le même jour. – VNA

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#Championnat de futsal de l’ASEAN 2026
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