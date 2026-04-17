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Exposition « Cội nguồn » : croisement des cultures et des sensibilités artistiques Orient-Occident à Hanoï

L’exposition « Cội nguồn - Origine » de la peintre Van Guillemin vient d'ouvrir ses portes au Musée des Femmes du Vietnam, situé au 36, rue Ly Thuong Kiet à Hanoï. 

Des visiteurs à l'exposition. Photo : VNA
Des visiteurs à l'exposition. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 16 avril, l’exposition « Cội nguồn - Origine » de la peintre Van Guillemin a été inaugurée au Musée des Femmes du Vietnam, situé au 36, rue Ly Thuong Kiet à Hanoï, en présence de nombreux invités nationaux et internationaux.

L’événement présente des œuvres issues d’une subtile rencontre entre l’esprit artistique européen et la sensibilité asiatique, portées par une artiste au double héritage franco-vietnamien. Dépourvues de narration figée, ces peintures suggèrent de multiples interprétations, invitant les spectateurs à se retrouver dans les espaces suspendus entre mémoire et présent.

L’exposition s’articule en trois parties. « Les murmures de la mémoire » constitue un espace de retour à soi. La deuxième partie, « La lumière des blessures », élargit la profondeur émotionnelle. Le troisième volet, « Entre présence et absence », plonge le spectateur dans un état de suspension. Reliées en un cycle, ces trois parties mènent du souvenir à la guérison, puis à la compréhension. Elles dessinent un voyage introspectif au croisement des cultures et des émotions.

Vivant et travaillant à Paris, Van Guillemin s’est dite heureuse de présenter au Vietnam ces œuvres minutieusement élaborées. Cette exposition marque une étape importante dans son parcours artistique. Elle souhaite inviter le public à entreprendre un voyage intérieur, à la redécouverte de ses instincts, de ses souvenirs et de ses émotions profondes.

Selon l'artiste, l'origine est un cheminement intérieur après les épreuves de la vie. Cette racine reste intrinsèquement liée au Vietnam, omniprésent dans chaque œuvre tel un courant continu, bien que son inspiration puise dans diverses cultures.

Ses créations incarnent l'intersection entre Orient et Occident, tradition et modernité. Ses expériences parisiennes lui inspirent l'art européen tout en renforçant son identité asiatique. Ce métissage façonne son style, offrant un espace perceptif connectant l'intériorité aux réflexions personnelles. Van Guillemin espère que cette exposition incitera le public à s’arrêter et à réfléchir à son identité, à ses désirs et à ses choix. Vivre en accord avec sa passion et sa nature profonde donne davantage de sens et de bonheur à l’existence.

Née en 1994 au Vietnam, Van Guillemin vit et travaille actuellement en France. Artiste peintre contemporaine, elle mêle le surréalisme européen à l’expressionnisme abstrait américain, à travers une sensibilité nourrie des cultures française et vietnamienne. Elle a exposé en France, en Italie et à Dubaï.

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 26 avril. -VNA

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#exposition #peinture #Cội nguồn - Origine #peintre Van Guillemin
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