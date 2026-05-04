Tourisme

Le tourisme local enregistre une croissance soutenue à l’occasion des congés du 30 avril – 1er mai

À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai 2026, l’activité touristique a connu une progression notable dans plusieurs localités vietnamiennes. Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville a généré environ 8.700 milliards de dôngs de recettes touristiques sur neuf jours de congés (du 25 avril au 3 mai), accueillant près de 190.000 visiteurs internationaux et 1,5 million de touristes nationaux.

Des touristes à Diên Biên. Photo: VNA
Des touristes à Diên Biên. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai 2026, l’activité touristique a connu une progression notable dans plusieurs localités vietnamiennes, tant en termes de fréquentation que de recettes, portée par la diversification des produits et des événements culturels et récréatifs.

Hô Chi Minh-Ville enregistre 8.700 milliards de dôngs de recettes touristiques

Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville a généré environ 8.700 milliards de dôngs de recettes touristiques sur neuf jours de congés (du 25 avril au 3 mai), accueillant près de 190.000 visiteurs internationaux et 1,5 million de touristes nationaux.

La ville a également pris en charge une délégation de près de 890 visiteurs MICE en provenance d’Indonésie, organisée par la compagnie d’assurance Allianz Indonesia.

Les flux touristiques se sont concentrés dans les zones centrales, les sites culturels et les espaces de divertissement, avec une montée en puissance des séjours courts et du tourisme urbain autonome.

Les segments de clientèle se sont nettement différenciés : les visiteurs à budget modéré privilégiant les offres économiques, tandis que les segments moyen et haut de gamme recherchent des expériences innovantes, telles que les circuits nocturnes, fluviaux ou en hélicoptère.

Dans les zones périphériques, notamment à Vung Tau, la demande pour des séjours courts de deux à trois jours a fortement progressé, avec des taux d’occupation élevés dans les stations balnéaires comme Long Hai ou Hô Tram. Parallèlement, la région de Binh Duong a enregistré une hausse du tourisme de proximité et des excursions à la journée.

À l’occasion de la Fête de la Libération du Sud et de la Fête internationale du Travail, la ville a proposé près de 1.000 nouveaux produits et services touristiques. Parmi les temps forts figuraient la 22ᵉ édition de la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le Festival du pain 2026 et diverses manifestations culturelles, dont des feux d’artifice organisés sur huit sites.

Plus de 1,4 million de visiteurs à Hai Phong

Dans la ville portuaire de Hai Phong, plus de 1,4 million de visiteurs ont été enregistrés durant la période des congés, dont plus de 1,3 million de touristes nationaux (+32 % en glissement annuel). Les recettes touristiques sont estimées à plus de 1.120 milliards de dôngs.

Le taux moyen d’occupation des hébergements a atteint 70 %, avec des pics à 100 % dans des destinations telles que Dô Son et Cat Ba.

Les sites majeurs, dont le complexe historique de Côn Sơn – Kiêp Bac, ont connu une forte affluence, notamment après leur reconnaissance comme patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. Plus de 26.000 visiteurs y ont été recensés sur quatre jours, soit une hausse de 52 %.

Les autorités locales ont multiplié les initiatives pour valoriser le patrimoine, incluant des expositions de produits traditionnels, des circuits thématiques et des activités immersives telles que la fabrication artisanale ou les expériences culturelles.

Parallèlement, le tourisme gastronomique a confirmé son attractivité, avec une forte fréquentation des rues culinaires et des établissements proposant des spécialités locales.

Diên Biên attire un afflux de visiteurs

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Des touristes à Diên Biên. Photo: VNA

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Điện Biên, la localité a accueilli environ 75.200 visiteurs entre le 25 avril et le 3 mai, soit une hausse de 25 % par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, près de 14.500 ont séjourné sur place, générant des recettes touristiques estimées à 122 milliards de dôngs.

Les autorités provinciales visent, pour 2026, plus de 1,6 million de visiteurs, dont plus de 10.000 étrangers, pour des recettes estimées à 2.880 milliards de dôngs, avec une durée moyenne de séjour de trois jours. - VNA

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