Le magazine Travel + Leisure Asia encense le nouvel opéra d'Hanoï : ''Sydney, attention !''



Hanoï, 4 mai (VNA) - Même en construction, le nouvel opéra d'Hanoï, situé sur le lac de l'Ouest, est déjà au centre de l'attention des médias internationaux. Récemment, le prestigieux magazine Travel + Leisure Asia (T+L) a partagé son enthousiasme sur Instagram, qualifiant le projet de nouvelle icône culturelle qui propulsera le Vietnam sur la scène mondiale.



Le magazine a ouvert son article par une déclaration audacieuse : '' Sydney, attention ! Un nouvel opéra emblématique est né sur l'eau.'' Le fait que ce chef-d'œuvre architectural d'Hanoï soit mis en lumière par une plateforme qui influence les tendances du voyage d'élite mondial témoigne clairement de son rayonnement international. Des experts internationaux ont déjà commencé à comparer l'opéra d'Hanoï aux icônes les plus légendaires de la planète.



Bien plus qu'un simple théâtre, ce projet crée un écosystème artistique exceptionnel où l'innovation moderne côtoie l'héritage de l'Opéra historique de Hanoï à une échelle inédite (Source : Sun Group).

L'attrait du projet dépasse le cadre des critiques professionnelles et suscite un véritable engouement au sein de la communauté artistique internationale. L'annonce a captivé les lecteurs du monde entier, suscitant des réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont salué la sophistication du projet, avec des commentaires tels que '' C'est tellement chic ! '' et '' Waouh ! C'est magnifique ! ''. D'autres ont été particulièrement frappés par le « design intéressant et d'une grande beauté », tandis que certains ont exprimé le vif désir de découvrir l'espace par eux-mêmes, déclarant : « C'est incroyable ! J'espère assister à un spectacle là-bas un jour. »



Fruit de l'imagination du légendaire architecte Renzo Piano, lauréat du prix Pritzker, l'édifice est considéré comme l'un des projets culturels contemporains les plus ambitieux et les plus passionnants du Vietnam. Ce qui a particulièrement impressionné Travel + Leisure Asia, c'est l'harmonie parfaite entre une architecture futuriste et un patrimoine local profondément enraciné.



Particulièrement touché par le récit culturel qui sous-tend la conception, Travel + Leisure Asia a utilisé une prose poétique pour décrire le projet. Le magazine compare le théâtre à une '' perle géante'' porteuse de l'histoire du Lac de l'Ouest. L'auteur évoque avec émotion les souvenirs des générations locales qui, autrefois, plongeaient dans le lac pour y ramasser des perles d'eau douce roses, oranges et blanches. Ce prestigieux héritage, selon la publication, renaît aujourd'hui dans la coque en céramique nacrée du toit du théâtre. Grâce à ce matériau unique, l'édifice offre une beauté époustouflante et changeante, changeant de couleur au gré de la lumière, resplendissant à l'aube, au crépuscule et même sous les étoiles.



Quant à ses dimensions et à sa fonctionnalité, le média souligne que le projet a été conçu pour compléter l'opéra colonial de 1911, fleuron de Hanoï, mais à une échelle totalement différente. Cette infrastructure de renommée internationale dispose de 2 800 places, dont une salle d'opéra de 1 800 places et une salle de congrès de 1 000 places. Entièrement équipée pour accueillir des œuvres artistiques de premier plan, des symphonies aux ballets, elle a le potentiel d'attirer les plus grandes productions internationales au Vietnam.



La publication internationale imagine une expérience artistique de luxe : le public pourra accéder à l'Opéra de Hanoï par voie fluviale grâce à huit embarcadères dédiés. Ce joyau architectural est niché au cœur d'un parc culturel exceptionnel de 44 hectares, créant un écosystème artistique rare et dynamique.



Ces éloges de Travel + Leisure constituent un gage de reconnaissance internationale essentiel pour le prestige de l'Opéra de Hanoï. Cette attention confirme non seulement la vision architecturale du projet, mais témoigne également du développement remarquable de la destination. Bien plus qu'un simple bâtiment, ce projet contribue à faire de Hanoï une capitale artistique internationale, rassemblant les expériences culturelles les plus prestigieuses au monde. - VNA