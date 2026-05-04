Tourisme

Le magazine Travel + Leisure Asia encense le nouvel opéra d'Hanoï : ''Sydney, attention !''

Même en construction, le nouvel opéra d'Hanoï, situé sur le lac de l'Ouest, est déjà au centre de l'attention des médias internationaux.

S'élevant telle une perle géante au-dessus du lac de l'Ouest, la structure présente une coque en céramique unique dont les couleurs changent sous la lumière naturelle (Source : Sun Group).
S'élevant telle une perle géante au-dessus du lac de l'Ouest, la structure présente une coque en céramique unique dont les couleurs changent sous la lumière naturelle (Source : Sun Group).


Hanoï, 4 mai (VNA) - Même en construction, le nouvel opéra d'Hanoï, situé sur le lac de l'Ouest, est déjà au centre de l'attention des médias internationaux. Récemment, le prestigieux magazine Travel + Leisure Asia (T+L) a partagé son enthousiasme sur Instagram, qualifiant le projet de nouvelle icône culturelle qui propulsera le Vietnam sur la scène mondiale.

Le magazine a ouvert son article par une déclaration audacieuse : '' Sydney, attention ! Un nouvel opéra emblématique est né sur l'eau.'' Le fait que ce chef-d'œuvre architectural d'Hanoï soit mis en lumière par une plateforme qui influence les tendances du voyage d'élite mondial témoigne clairement de son rayonnement international. Des experts internationaux ont déjà commencé à comparer l'opéra d'Hanoï aux icônes les plus légendaires de la planète.

2.jpg
Bien plus qu'un simple théâtre, ce projet crée un écosystème artistique exceptionnel où l'innovation moderne côtoie l'héritage de l'Opéra historique de Hanoï à une échelle inédite (Source : Sun Group).

L'attrait du projet dépasse le cadre des critiques professionnelles et suscite un véritable engouement au sein de la communauté artistique internationale. L'annonce a captivé les lecteurs du monde entier, suscitant des réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont salué la sophistication du projet, avec des commentaires tels que '' C'est tellement chic ! '' et '' Waouh ! C'est magnifique ! ''. D'autres ont été particulièrement frappés par le « design intéressant et d'une grande beauté », tandis que certains ont exprimé le vif désir de découvrir l'espace par eux-mêmes, déclarant : « C'est incroyable ! J'espère assister à un spectacle là-bas un jour. »

Fruit de l'imagination du légendaire architecte Renzo Piano, lauréat du prix Pritzker, l'édifice est considéré comme l'un des projets culturels contemporains les plus ambitieux et les plus passionnants du Vietnam. Ce qui a particulièrement impressionné Travel + Leisure Asia, c'est l'harmonie parfaite entre une architecture futuriste et un patrimoine local profondément enraciné.

Particulièrement touché par le récit culturel qui sous-tend la conception, Travel + Leisure Asia a utilisé une prose poétique pour décrire le projet. Le magazine compare le théâtre à une '' perle géante'' porteuse de l'histoire du Lac de l'Ouest. L'auteur évoque avec émotion les souvenirs des générations locales qui, autrefois, plongeaient dans le lac pour y ramasser des perles d'eau douce roses, oranges et blanches. Ce prestigieux héritage, selon la publication, renaît aujourd'hui dans la coque en céramique nacrée du toit du théâtre. Grâce à ce matériau unique, l'édifice offre une beauté époustouflante et changeante, changeant de couleur au gré de la lumière, resplendissant à l'aube, au crépuscule et même sous les étoiles.

Quant à ses dimensions et à sa fonctionnalité, le média souligne que le projet a été conçu pour compléter l'opéra colonial de 1911, fleuron de Hanoï, mais à une échelle totalement différente. Cette infrastructure de renommée internationale dispose de 2 800 places, dont une salle d'opéra de 1 800 places et une salle de congrès de 1 000 places. Entièrement équipée pour accueillir des œuvres artistiques de premier plan, des symphonies aux ballets, elle a le potentiel d'attirer les plus grandes productions internationales au Vietnam.

La publication internationale imagine une expérience artistique de luxe : le public pourra accéder à l'Opéra de Hanoï par voie fluviale grâce à huit embarcadères dédiés. Ce joyau architectural est niché au cœur d'un parc culturel exceptionnel de 44 hectares, créant un écosystème artistique rare et dynamique.

Ces éloges de Travel + Leisure constituent un gage de reconnaissance internationale essentiel pour le prestige de l'Opéra de Hanoï. Cette attention confirme non seulement la vision architecturale du projet, mais témoigne également du développement remarquable de la destination. Bien plus qu'un simple bâtiment, ce projet contribue à faire de Hanoï une capitale artistique internationale, rassemblant les expériences culturelles les plus prestigieuses au monde. - VNA

source
#Opéra d'Hanoï #magazine Travel + Leisure Asia
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le lac Nui Coc, une destination attraytante de la province de Thai Nguyên.

Thai Nguyen fait du tourisme un levier économique majeur

Thai Nguyen entend faire du tourisme un secteur économique clé, contribuant à la restructuration économique, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie, tout en valorisant son identité culturelle et historique.

Cu Lao Cham – Un joyau vert en Mer Orientale. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville et Da Nang en tête des recherches des touristes thaïlandais

Les touristes thaïlandais plébiscitent le Vietnam pour leurs congés de début mai. D'après Agoda, les recherches explosent pour Ho Chi Minh-Ville (+134 %, la plus forte progression) et Da Nang (+58 %). Un attrait massif qui surpasse nettement la modeste hausse enregistrée par d'autres métropoles asiatiques comme Hong Kong (Chine).

Des touristes à Diên Biên. Photo: VNA

Le tourisme local enregistre une croissance soutenue à l’occasion des congés du 30 avril – 1er mai

À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai 2026, l’activité touristique a connu une progression notable dans plusieurs localités vietnamiennes. Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville a généré environ 8.700 milliards de dôngs de recettes touristiques sur neuf jours de congés (du 25 avril au 3 mai), accueillant près de 190.000 visiteurs internationaux et 1,5 million de touristes nationaux.

Cu Lao Cham accueille les visiteurs avec ses eaux turquoise cristallines, ses plages de sable blanc immaculées comme la plage Ong et la plage Chong et ses forêts primaires luxuriantes. Photo : VNA

Cu Lao Cham, une perle verte en quête d’un nouvel élan touristique

Au-delà de son attrait touristique, Cu Lao Cham (commune insulaire de Tan Hiep, ville de Da Nang), un archipel de huit petits îlots formant un arc en Mer Orientale, un site reconnu par l’UNESCO comme Réserve de biosphère mondiale, grâce à la richesse de son écosystèmeet à la préservation remarquable de son environnement est une destination incontournable pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Feu d'artifice sur les rives du fleuve Han à Dà Nang. Le spectacle pyrotechnique de la ville a été sélectionné par Travel + Leisure Asia parmi les neuf festivals d'été incontournables au monde. Photo : DIFF

Le DIFF sélectionné par Travel + Leisure parmi les meilleurs festivals d'été au monde

Le festival international annuel de feux d'artifice de Dà Nang a été officiellement sélectionné comme l'un des neuf festivals d'été incontournables au monde par Travel + Leisure Asia, une marque de médias de voyage de premier plan au niveau mondial, rejoignant ainsi la liste aux côtés d'événements emblématiques tels que le festival de Glastonbury (Royaume-Uni), Primavera Sound (Espagne) et Gion Matsuri (Japon).

L’ancien récif corallien de Hang Rai est reconnu par les scientifiques pour sa grande valeur géologique ainsi que pour son intérêt majeur dans l’étude de l’histoire naturelle de la région. Photo : VNA

À la découverte de Hang Rai, joyau naturel de Khanh Hoa

Situé dans la commune de Vinh Hai, dans la province de Khanh Hoa, le site de Hang Rai constitue l’un des joyaux naturels du parc national de Nui Chua, intégré à la Réserve de biosphère mondiale éponyme reconnue par l’UNESCO. Ce paysage d’exception se distingue par son ancien récif corallien fossilisé aux formes spectaculaires, façonné par le temps et les éléments, ainsi que par son relief grandiose mêlant falaises rocheuses escarpées et littoral sauvage. 

Le spectacle artistique intitulé « Sa Pa – Terre de l’amour » a marqué la soirée par une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Photo : VNA

Ouverture du Festival d’été de Sa Pa 2026

Lors de l’ouverture, Nguyen Phuoc Toan, vice-président du Comité populaire du quartier de Sa Pa, a présenté un programme riche incluant le « Festival des roses de Fansipan », la Semaine « Sa Pa – Patrimoine dans la brume » et le « Festival des brocarts ».