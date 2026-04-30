Tourisme

Ouverture du Festival d’été de Sa Pa 2026

Lors de l’ouverture, Nguyen Phuoc Toan, vice-président du Comité populaire du quartier de Sa Pa, a présenté un programme riche incluant le « Festival des roses de Fansipan », la Semaine « Sa Pa – Patrimoine dans la brume » et le « Festival des brocarts ».

Le spectacle artistique intitulé « Sa Pa – Terre de l’amour » a marqué la soirée par une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Photo : VNA
Le spectacle artistique intitulé « Sa Pa – Terre de l’amour » a marqué la soirée par une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - Le soir du 29 avril, dans le centre de la zone touristique nationale de Sa Pa (Lao Cai), le Festival d’été de Sa Pa 2026 a été officiellement inauguré.

Cet événement constitue un levier stratégique pour stimuler la demande touristique ainsi que pour promouvoir et valoriser l’image du tourisme local.

La célébration s’inscrit dans une atmosphère de liesse nationale marquant le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et le 140e anniversaire de la Fête du Travail (1er mai).

Lors de l’ouverture, Nguyen Phuoc Toan, vice-président du Comité populaire du quartier de Sa Pa, a présenté un programme riche incluant le « Festival des roses de Fansipan », la Semaine « Sa Pa – Patrimoine dans la brume » et le « Festival des brocarts ». Ces manifestations mettent à l’honneur l’identité culturelle et les paysages naturels, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans une destination à la fois riche en traditions, accueillante et dynamique.​

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Avec une stratégie axée sur un développement « vert – durable – intelligent », Sa Pa ambitionne de devenir un pôle touristique de classe internationale. Photo : VNA


Le spectacle artistique intitulé « Sa Pa – Terre de l’amour » a marqué la soirée par une fusion harmonieuse entre tradition et modernité.

Sa Pa consolide sa notoriété internationale, ayant été distinguée par Agoda comme la destination à la croissance la plus rapide en Asie et classée par Condé Nast Traveller parmi parmi les 53 plus belles petites villes du monde (53 Most Beautiful Small Towns in the World for 2026). Le complexe Sun World Fansipan Legend a notamment conservé son titre de « World's Leading Cultural Tourist Attraction » décerné par les World Travel Awards.

Les indicateurs témoignent de cet attrait constant : au cours du premier trimestre 2026, la localité a accueilli 2 millions de visiteurs, soit une progression de 15 % en glissement annuel.

Avec une stratégie axée sur un développement « vert – durable – intelligent », Sa Pa ambitionne de devenir un pôle touristique de classe internationale. En renforçant ses infrastructures et en préservant son environnement, la destination vise l’objectif de 12 millions de visiteurs d’ici 2030. -VNA

#Festival d’été de Sa Pa #Sa Pa Lao Cai
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