Le tourisme de luxe, une niche à fort potentiel à Ha Long

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Quang Ninh (VNA) - D’une destination touristique soumise à une forte saisonnalité, la baie de Ha Long (Nord-Est) se transforme progressivement en symbole du tourisme haut de gamme prisé par les grandes fortunes internationales.

L’émergence de Vinhomes Global Gate Ha Long promet d’ouvrir une nouvelle chaîne d’expériences luxueuses, rapprochant le tourisme de cette région patrimoniale des standards mondiaux.

Ha Long séduit de plus en plus les élites

Dans les années 1960, Dubaï n’était encore qu’un désert aride. Après plus d’un demi-siècle de développement fulgurant, le bruit des sabots de chameaux a laissé place aux moteurs de supercars valant des millions de dollars. Le sable brûlant est devenu le lieu de résidence de plus de 81.000 millionnaires en dollars.

La prospérité de Dubaï ne repose pas principalement sur le pétrole, mais sur le commerce, les services et le tourisme. Faute de paysages naturels exceptionnels, la ville a choisi de créer ses propres merveilles à travers des projets emblématiques tels que l’archipel artificiel Palm Jumeirah ou le canal Dubaï Marina.

Au Vietnam, le potentiel d’attraction des grandes fortunes reste considérable, notamment grâce aux richesses naturelles exceptionnelles du pays.

Classée parmi les sept nouvelles merveilles naturelles du monde, la baie de Ha Long constitue une destination capable d’inciter les plus fortunés à dépenser sans compter pour en faire l’expérience.

Au cours des trois premiers mois de l’année, la province de Quang Ninh a accueilli successivement quatre mariages de familles milliardaires indiennes.

Auparavant, Joe Lewis, propriétaire du club Tottenham Hotspur, avait accosté à Ha Long à bord d’un superyacht d’une valeur de 150 millions de dollars.

À l’échelle des millionnaires, le flux de visiteurs vers la baie ne cesse d’augmenter. Ces touristes voyagent discrètement et n’hésitent pas à régler des factures atteignant plusieurs centaines de millions de dôngs.

Avant cela, Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, avait visité la baie de Ha Long à deux reprises, en 2011 et 2017. Le célèbre couple hollywoodien Brad Pitt et Angelina Jolie avaient également choisi cette destination patrimoniale lors de leur séjour au Vietnam.

Selon Nguyên Lâm Nguyên, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, la province s’efforce de moderniser son industrie touristique en développant des produits haut de gamme, tout en investissant dans des complexes de loisirs, des centres commerciaux et des terrains de golf.

Grâce à ces efforts, le tourisme local pourra progressivement s’affranchir de la saisonnalité et s’imposer parmi les destinations de luxe les plus prestigieuses au monde.

Vinhomes Global Gate Ha Long, une « merveille » d’expériences à plusieurs millions de dollars

Si la baie de Ha Long est une merveille façonnée par des millions d’années d’évolution naturelle, Vinhomes Global Gate Ha Long apparaît comme une « nouvelle merveille » née de l’ingéniosité et de l’ambition humaine, destinée à devenir un symbole du tourisme, du commerce et des services.

Les merveilles des Amériques seront le premier point de contact des flux touristiques lors de leur arrivée à Vinhomes Global Gate Hạ Long. Photo: znews.vn

Selon le rapport Billionaire Census de Wealth-X, les grandes fortunes ont tendance à dépenser massivement dans le tourisme, l’art et le golf. L’ensemble de ces préférences est intégré dans l’écosystème du mégacomplexe urbain Vinhomes Global Gate Ha Long, avec des prestations portées à un niveau d’exclusivité inédit.

À l’avenir, les paysages exceptionnels de Ha Long pourront être admirés depuis les fenêtres de complexes hôteliers cinq étoiles de marques internationales, où chaque expérience est conçue sur mesure pour une clientèle d’élite.

À proximité immédiate des hôtels se trouvera une marina, symbole du mode de vie haut de gamme. Ces « villas flottantes » offriront à leurs propriétaires une proximité unique avec la baie, ainsi qu’une vue panoramique sur une mégacité de plus de 6.200 hectares.

L’expérience sera enrichie par des espaces dédiés à la culture et aux arts. Des œuvres symphoniques retentiront dans le Wonder Theatre, tandis que des événements d’envergure régionale et internationale se tiendront dans le centre de conférences. Un théâtre en plein air, le plus grand du Vietnam, deviendra un lieu privilégié pour des spectacles grandioses avec la baie de Ha Long en toile de fond.

Pour les élites, le golf n’est pas seulement un sport, mais un mode de vie. Un ensemble de 12 parcours de golf s’étendant sur 950 hectares offrira un cadre idéal pour des parties d’exception, favorisant également les échanges et les relations de haut niveau.

Ces multiples expériences constituent une réponse au défi du tourisme toutes saisons à Ha Long. Une clientèle haut de gamme, caractérisée par un fort pouvoir d’achat et des séjours prolongés, devient ainsi un moteur de revenus durable.

Avec le développement coordonné d’hôtels internationaux, de marinas, d’activités culturelles et de terrains de golf, la dépendance à la saisonnalité tendra à disparaître.

Le quartier « Merveilles des Amériques » constituera le premier point de contact des visiteurs à Vinhomes Global Gate Ha Long. Ce secteur, baptisé America Wonder, bénéficie d’un avantage stratégique grâce à la présence d’un dépôt de la future ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à Quang Ninh.

Sur le parcours menant au cœur des infrastructures, les visiteurs traverseront des rues commerciales, créant ainsi des opportunités économiques pour les biens immobiliers.

Une politique financière attractive, plafonnant les taux d’intérêt à un maximum de 6 % par an sur cinq ans, a déjà attiré des milliers de clients vers le projet Vinhomes Global Gate Ha Long.

En particulier, le quartier « Merveilles des Amériques » bénéficie de ces conditions préférentielles. Les acquéreurs peuvent profiter de taux d’intérêt compris entre 0 et 6 % par an pendant cinq ans, inférieurs à ceux des prêts destinés au logement social. Ce plafonnement garantit une meilleure maîtrise financière et permet de réduire les coûts d’investissement. Notamment, cette politique est valable du 20 avril au 20 juillet, rendant cette opportunité limitée et principalement destinée aux investisseurs pionniers. – NDEL/VNA

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