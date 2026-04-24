Le Vietnam renforce la surveillance du tourisme d'aventure avec une nouvelle norme

Hanoi (VNA) - Le tourisme d’aventure connaît un essor soutenu au Vietnam, attirant une clientèle jeune et internationale autour d’activités telles que le trekking, l’exploration de grottes, le kayak ou encore le parapente. Derrière cet engouement, les enjeux de sécurité et de gestion demeurent toutefois importants. Dans ce contexte, la publication de la norme nationale TCVN 14602:2026 – ISO 3021:2023 marque une avancée majeure visant à structurer et sécuriser ce segment, en particulier les activités de randonnée et de trekking.

Selon Trân Hâu Ngoc, vice-président du Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité, il s’agit de la première norme nationale vietnamienne dédiée au tourisme d’aventure, officiellement promulguée par le ministère des Sciences et des Technologies. Le texte établit des exigences et recommandations applicables aux activités de randonnée (hiking) et de trekking, en mettant l’accent sur la sécurité des participants, des chefs de groupe et des assistants.

Parmi les dispositions centrales figure l’obligation d’une évaluation préalable des risques. Celle-ci inclut l’analyse du terrain, des conditions météorologiques, du niveau de difficulté des itinéraires ainsi que des capacités d’intervention en cas d’urgence. Cette évaluation s’applique tant aux organisateurs qu’à la classification des parcours selon leur adéquation avec les profils des clients.

L’introduction de la norme TCVN 14602:2026 intervient dans un contexte marqué par l’absence, jusqu’à présent, d’un cadre unifié, alors même que plusieurs incidents ont été recensés sur des sites de randonnée et d’alpinisme. Sa mise en œuvre devrait contribuer à mieux maîtriser les risques et à orienter le marché vers des pratiques plus sûres et durables.

Les autorités soulignent que la croissance rapide du tourisme d’aventure s’est développée sans référentiel commun, transférant une part importante des risques vers les usagers et compliquant l’attribution des responsabilités en cas d’accident. L’application de la nouvelle norme devrait ainsi induire des changements notables tant pour les opérateurs que pour les destinations.

Pour Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme (ATI), la norme introduit une évolution du modèle concurrentiel, désormais fondé sur des critères de sécurité et de professionnalisme alignés sur les standards internationaux. Il appelle les autorités à intégrer progressivement le respect de cette norme comme condition d’octroi ou de renouvellement des licences pour les activités de tourisme d’aventure.

Ces dernières années, la multiplication d’offres organisées de manière spontanée ou semi-professionnelle, souvent dépourvues de protocoles de sécurité rigoureux, a entraîné plusieurs incidents impliquant des touristes, notamment des cas d’égarement, d’épuisement ou d’accidents. Cette situation a renforcé l’urgence d’une mise en œuvre effective de la norme TCVN 14602:2026.

Au-delà des opérateurs, la norme élargit ses exigences aux parties prenantes connexes, notamment les fournisseurs d’équipements, les services de transport locaux et les acteurs économiques présents sur les sites, afin de structurer une chaîne de valeur cohérente et sécurisée. Elle impose également des exigences renforcées en matière de gouvernance, notamment la documentation des compétences des encadrants et le contrôle des équipements.

Des touristes immortalisent leur ascension au sommet du Fansipan. Photo: VNA

Selon les experts, dans un contexte où le Vietnam dispose d’atouts naturels propices au tourisme d’aventure de classe mondiale, la normalisation constitue un levier stratégique pour attirer davantage de visiteurs internationaux. Elle permettra non seulement d’améliorer les standards de sécurité, mais aussi de renforcer la professionnalisation du secteur.

Enfin, la norme accorde une attention particulière à la protection de l’environnement. Les activités de trekking devront limiter leur impact sur les écosystèmes, préserver les paysages naturels et respecter le principe du « sans trace ». Une exigence d’autant plus essentielle que de nombreuses zones écotouristiques subissent une pression croissante liée à l’afflux de visiteurs.

La mise en œuvre harmonisée de la norme TCVN 14602:2026 devrait ainsi contribuer à doter le Vietnam d’un cadre de gestion moderne et cohérent pour le tourisme d’aventure, conforme aux standards internationaux et aux exigences du développement durable. -VNA

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