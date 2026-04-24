Tourisme

Le Vietnam renforce la surveillance du tourisme d'aventure avec une nouvelle norme

La publication de la norme nationale TCVN 14602:2026 – ISO 3021:2023 marque une avancée majeure visant à structurer et sécuriser ce segment, en particulier les activités de randonnée et de trekking.

Des visiteurs découvrent Pu Tu Co. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent Pu Tu Co. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le tourisme d’aventure connaît un essor soutenu au Vietnam, attirant une clientèle jeune et internationale autour d’activités telles que le trekking, l’exploration de grottes, le kayak ou encore le parapente. Derrière cet engouement, les enjeux de sécurité et de gestion demeurent toutefois importants. Dans ce contexte, la publication de la norme nationale TCVN 14602:2026 – ISO 3021:2023 marque une avancée majeure visant à structurer et sécuriser ce segment, en particulier les activités de randonnée et de trekking.

Selon Trân Hâu Ngoc, vice-président du Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité, il s’agit de la première norme nationale vietnamienne dédiée au tourisme d’aventure, officiellement promulguée par le ministère des Sciences et des Technologies. Le texte établit des exigences et recommandations applicables aux activités de randonnée (hiking) et de trekking, en mettant l’accent sur la sécurité des participants, des chefs de groupe et des assistants.

Parmi les dispositions centrales figure l’obligation d’une évaluation préalable des risques. Celle-ci inclut l’analyse du terrain, des conditions météorologiques, du niveau de difficulté des itinéraires ainsi que des capacités d’intervention en cas d’urgence. Cette évaluation s’applique tant aux organisateurs qu’à la classification des parcours selon leur adéquation avec les profils des clients.

L’introduction de la norme TCVN 14602:2026 intervient dans un contexte marqué par l’absence, jusqu’à présent, d’un cadre unifié, alors même que plusieurs incidents ont été recensés sur des sites de randonnée et d’alpinisme. Sa mise en œuvre devrait contribuer à mieux maîtriser les risques et à orienter le marché vers des pratiques plus sûres et durables.

Les autorités soulignent que la croissance rapide du tourisme d’aventure s’est développée sans référentiel commun, transférant une part importante des risques vers les usagers et compliquant l’attribution des responsabilités en cas d’accident. L’application de la nouvelle norme devrait ainsi induire des changements notables tant pour les opérateurs que pour les destinations.

Pour Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme (ATI), la norme introduit une évolution du modèle concurrentiel, désormais fondé sur des critères de sécurité et de professionnalisme alignés sur les standards internationaux. Il appelle les autorités à intégrer progressivement le respect de cette norme comme condition d’octroi ou de renouvellement des licences pour les activités de tourisme d’aventure.

Ces dernières années, la multiplication d’offres organisées de manière spontanée ou semi-professionnelle, souvent dépourvues de protocoles de sécurité rigoureux, a entraîné plusieurs incidents impliquant des touristes, notamment des cas d’égarement, d’épuisement ou d’accidents. Cette situation a renforcé l’urgence d’une mise en œuvre effective de la norme TCVN 14602:2026.

Au-delà des opérateurs, la norme élargit ses exigences aux parties prenantes connexes, notamment les fournisseurs d’équipements, les services de transport locaux et les acteurs économiques présents sur les sites, afin de structurer une chaîne de valeur cohérente et sécurisée. Elle impose également des exigences renforcées en matière de gouvernance, notamment la documentation des compétences des encadrants et le contrôle des équipements.

vnanet-potal-chinh-phuc-dinh-fansipan-trong-tam-tay-moi-du-khach-8144338.jpg
Des touristes immortalisent leur ascension au sommet du Fansipan. Photo: VNA

Selon les experts, dans un contexte où le Vietnam dispose d’atouts naturels propices au tourisme d’aventure de classe mondiale, la normalisation constitue un levier stratégique pour attirer davantage de visiteurs internationaux. Elle permettra non seulement d’améliorer les standards de sécurité, mais aussi de renforcer la professionnalisation du secteur.

Enfin, la norme accorde une attention particulière à la protection de l’environnement. Les activités de trekking devront limiter leur impact sur les écosystèmes, préserver les paysages naturels et respecter le principe du « sans trace ». Une exigence d’autant plus essentielle que de nombreuses zones écotouristiques subissent une pression croissante liée à l’afflux de visiteurs.

La mise en œuvre harmonisée de la norme TCVN 14602:2026 devrait ainsi contribuer à doter le Vietnam d’un cadre de gestion moderne et cohérent pour le tourisme d’aventure, conforme aux standards internationaux et aux exigences du développement durable. -VNA

source
#tourisme d'aventure #Vietnam #trekking #randonnée #hiking
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des villages de l'ethnie Thai avec de magnifiques champs en terrasses. Photo : vietnam.vnanet.vn

Pu Luong, une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking

Située à environ 160 km au sud-ouest de Hanoï, soit 3 à 4 heures de route, la réserve naturelle de Pu Luong, à cheval sur les districts de Ba Thuoc et Quan Hoa (province de Thanh Hoa), s’impose comme une destination de choix pour le tourisme d’aventure, en particulier pour les circuits de trekking qui allient marche, exploration de la nature et renforcement physique et mental.

Réveiller le potentiel du tourisme d’aventure au Vietnam

Réveiller le potentiel du tourisme d’aventure au Vietnam

Le tourisme d'aventure est une tendance croissante, devenant de plus en plus populaire dans le monde et attirant de nombreux touristes à explorer. Avec un relief diversifié, le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour développer le tourisme d’aventure.

Voir plus

Photo: quangninh.gov.vn

Quang Ninh lance des excursions en voilier le long de la baie de Ha Long

L’initiative fait suite au vif intérêt manifesté par le public et les visiteurs lors du récent Nouvel An lunaire (Têt), où la vue des bateaux traditionnels en bois, reconnaissables à leurs voiles rouges, a suscité un grand intérêt, tant sur place que sur les réseaux sociaux, notamment auprès des touristes internationaux.

Le Festival de Bach Dang 2026 se déroule du 22 au 25 avril. Photo: VNA

Ouverture du Festival de Bach Dang 2026

Cet événement revêt une dimension historique particulière, car il s'agit de la première édition organisée depuis l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025.

Photo: vnexpress.net

En pleine forêt d’U Minh Ha, une expérience touristique bourdonnante

La forêt de mélaleucas d’U Minh Ha, d’une superficie d’environ 35 000 hectares dans la province de Ca Mau (Sud), est un lieu où les abeilles à miel viennent nicher en grand nombre à chaque saison de floraison. L’écosystème caractéristique de cette zone humide constitue la source du célèbre miel forestier du delta du Mékong.

Le téléphérique de Hon Thom. Photo: VNA

Soleil et mer : Les destinations stars des congés de fin avril

Une enquête menée par Booking.com révèle qu’environ 33 % des Vietnamiens envisagent des escapades domestiques de courte durée, tandis que 22 % prévoient des voyages internationaux plus longs, en hausse par rapport à l’année dernière. Les destinations littorales dominent largement les préférences, reflétant un attrait croissant pour les séjours en bord de mer à l’approche de la saison estivale.

Le pont du Soleil levant, une passerelle sur le lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo: doanhnghiepkinhtexanh.vn

Hanoi figure parmi les dix villes les plus colorées du monde

Outre Hanoi, la liste publiée dans le magazine Condé Nast Traveller comprend également également de nombreuses villes au caractère bien trempé, réputés pour leur palette de couleurs, leur propre style distinct, du moderne au nostalgique, du tropical au vibrant latino-américain.

Tam Coc - Bich Dong est un site connu de Ninh Binh. Photo: VNA

Un plan directeur pour hisser Trang An-Tam Coc-Bich Dong au rang de pôle touristique mondial

Un plan directeur pour la conservation, la restauration et la revitalisation du complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong dans la province de Ninh Binh (Nord) a été approuvé. Cette initiative vise à préciser et renforcer la valorisation du site, tout en conciliant impératifs de conservation et développement durable, afin de faire de ce complexe une destination touristique de premier rang, tant au Vietnam qu’à l’international, et un moteur majeur pour le tourisme de Ninh Binh et du delta du fleuve Rouge.

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus d’un million de touristes étrangers, soit une hausse remarquable de 61,5 % en glissement annuel, représentant près de 50 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Cette dynamique soutenue confirme l’attractivité croissante de la destination, portée par la reprise du tourisme international et la diversification de l’offre touristique.

Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs. Photo: VNA

Hanoï booste sa promotion touristique pour les vacances du 30 avril

À l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai,, Hanoï mise sur une diversification de son offre touristique en périphérie, combinant expériences culturelles, artisanat traditionnel et écotourisme, afin de désengorger le centre-ville tout en attirant un public plus large et en favorisant un développement durable.

Touristes visitant la zone de production agricole riveraine de la commune de Da Phuc. Photo : VNP

Échappée belle à Da Phuc, bucolique alternative à Hanoi

L’espace le long de la rivière Cà Lô constitue le cœur de l’attrait touristique de Da Phuc. La rivière paisible, les vastes plaines alluviales et les pentes aérées des digues créent un cadre serein typique du delta du Nord. Ces conditions idéales permettent la pratique de diverses activités de plein air, offrant aux visiteurs l’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de respirer l’air pur de la campagne.

Le col de Keo Lôm, province de Diên Biên. Photo: VNA

Le Vietnam, destination la plus attractive d’Asie du Sud-Est en 2026

Selon le quotidien The Straits Times, cité par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Singapour, l’attrait du Vietnam se reflète tant dans l’engouement observé sur les plateformes numériques que dans la progression continue des indicateurs du tourisme au cours des dernières années.