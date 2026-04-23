Tourisme

Hanoi figure parmi les dix villes les plus colorées du monde

Outre Hanoi, la liste publiée dans le magazine Condé Nast Traveller comprend également également de nombreuses villes au caractère bien trempé, réputés pour leur palette de couleurs, leur propre style distinct, du moderne au nostalgique, du tropical au vibrant latino-américain.

Le pont du Soleil levant, une passerelle sur le lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo: doanhnghiepkinhtexanh.vn
Le pont du Soleil levant, une passerelle sur le lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo: doanhnghiepkinhtexanh.vn

Hanoi (VNA) - Le magazine Condé Nast Traveller vient de publier une liste de dix villes les plus colorées du monde en 2026, dressée par la compagnie d'assurance voyage irlandaise JustCover, et Hanoi se classe 8e, se distinguant par sa beauté sereine et sa grande richesse culturelle.

Pour déterminer les villes les plus colorées du monde, l’étude a analysé des centaines de paysages dans près de 80 des destinations les plus colorées et mesuré la gamme de couleurs de chaque image à l’aide de données au niveau du pixel.

Au-delà de l’esthétique, ce classement considère la couleur comme un « langage visuel », reflétant l’identité, le rythme de vie et l’histoire de chaque ville. Les données proviennent d’une vaste collection de photographies aériennes, de vues urbaines, d’architecture et de quartiers emblématiques. Toutes les images sont originales et non retouchées ; elles sont ensuite analysées afin de mesurer le nombre de nuances de couleurs uniques dans chaque image et de les convertir en « scores de vibrance ».

hanoi-rue-trang-tien.jpg
Dans la rue Tràng Tiên, à Hanoi. Pour de nombreux voyageurs, le choix d’une destination repose autant sur l’esthétique des paysages et de leurs décors que sur la culture et la gastronomie, les destinations aux couleurs éclatantes attirant souvent le plus l’attention. Photo: Dân tri

Chaque image a été choisie pour refléter le paysage typique du lieu et a été prise en plein jour, sans filtre important. Nous avons ensuite utilisé un outil d’analyse des couleurs pour mesurer le nombre de couleurs uniques dans chaque image. Les résultats ont été combinés pour calculer un score de dynamisme global à partir de données au niveau du pixel, révélant ainsi les destinations les plus éclatantes.

Lisbonne arrive en tête du classement avec un score maximal de 100/100, grâce à sa riche palette de couleurs, allant des toits de tuiles rouges aux murs pastel, en passant par le soleil atlantique caractéristique. Porto, autre ville portugaise, figure également dans le top 3, témoignant du charme visuel exceptionnel du pays.

Hanoi se classe huitième, mêlant bâtiments et façades de boutiques aux couleurs vives, enseignes denses et étals de marché animés. Le cœur de la ville est le Vieux Quartier, composé de 36 rues grouillantes de boutiques et de restaurants débordant sur les trottoirs, tandis qu’une foule de piétons et de motos se faufile dans les rues animées.

hanoi-vietnamnet.jpg
Hanoi est un mélange fascinant d’influences architecturales avec d’anciens pagodes côtoyant des côtoient d’étroites maisons-tubes, des gratte-ciels chics au milieu des quartiers résidentiels. Photo: Vietnamnet

Les couleurs de Hanoi ne s’expriment pas par des teintes flamboyantes, mais se révèle subtilement dans le jaune feutré du Vieux Quartier patiné par le temps, le vert profond des arbres centenaires et le gris doux des vieux toits de tuiles ou encore les touches de rouge lors des festivités. Ce mélange entre l’ancien et le nouveau, entre la quiétude et le mouvement, crée un rythme visuel profond, une palette de couleurs vivante unique, transformant chaque coin de rue en un cadre riche en émotions.​

Dans un contexte où les touristes internationaux privilégient de plus en plus les destinations dotées d’identités distinctes, ce classement constitue un atout crucial, offrant au Vietnam d’importantes opportunités d’attirer des visiteurs en quête d’expériences culturelles riches et esthétiques.

vnanet-automne-hanoi.jpg
L’automne dessine le paysage de Hanoi dans une gamme gaie et chaude. Photo: VNA

Outre Hanoi, la liste comprend également également de nombreuses villes au caractère bien trempé, réputés pour leur palette de couleurs, leur propre style distinct, du moderne au nostalgique, du tropical au vibrant latino-américain.​

Les dix villes les plus colorées du monde en 2026 sont : 1. Lisbonne (Portugal) ; 2. Kuala Lumpur (Malaisie) ; 3. Porto (Portugal) ; 4. Carthagène (Colombie) ; 5. Rio de Janeiro (Brésil) ; 6. Guanajuato (Mexique) ; 7. La Havane (Cuba) ; 8. Hanoi (Vietnam) ; 9. La Nouvelle-Orléans (États-Unis) ; 10. Medellín (Colombie). – VNA

source
#dix villes les plus colorées du monde
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo: quangninh.gov.vn

Quang Ninh lance des excursions en voilier le long de la baie de Ha Long

L’initiative fait suite au vif intérêt manifesté par le public et les visiteurs lors du récent Nouvel An lunaire (Têt), où la vue des bateaux traditionnels en bois, reconnaissables à leurs voiles rouges, a suscité un grand intérêt, tant sur place que sur les réseaux sociaux, notamment auprès des touristes internationaux.

Le Festival de Bach Dang 2026 se déroule du 22 au 25 avril. Photo: VNA

Ouverture du Festival de Bach Dang 2026

Cet événement revêt une dimension historique particulière, car il s'agit de la première édition organisée depuis l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025.

Photo: vnexpress.net

En pleine forêt d’U Minh Ha, une expérience touristique bourdonnante

La forêt de mélaleucas d’U Minh Ha, d’une superficie d’environ 35 000 hectares dans la province de Ca Mau (Sud), est un lieu où les abeilles à miel viennent nicher en grand nombre à chaque saison de floraison. L’écosystème caractéristique de cette zone humide constitue la source du célèbre miel forestier du delta du Mékong.

Le téléphérique de Hon Thom. Photo: VNA

Soleil et mer : Les destinations stars des congés de fin avril

Une enquête menée par Booking.com révèle qu’environ 33 % des Vietnamiens envisagent des escapades domestiques de courte durée, tandis que 22 % prévoient des voyages internationaux plus longs, en hausse par rapport à l’année dernière. Les destinations littorales dominent largement les préférences, reflétant un attrait croissant pour les séjours en bord de mer à l’approche de la saison estivale.

Tam Coc - Bich Dong est un site connu de Ninh Binh. Photo: VNA

Un plan directeur pour hisser Trang An-Tam Coc-Bich Dong au rang de pôle touristique mondial

Un plan directeur pour la conservation, la restauration et la revitalisation du complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong dans la province de Ninh Binh (Nord) a été approuvé. Cette initiative vise à préciser et renforcer la valorisation du site, tout en conciliant impératifs de conservation et développement durable, afin de faire de ce complexe une destination touristique de premier rang, tant au Vietnam qu’à l’international, et un moteur majeur pour le tourisme de Ninh Binh et du delta du fleuve Rouge.

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus d’un million de touristes étrangers, soit une hausse remarquable de 61,5 % en glissement annuel, représentant près de 50 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Cette dynamique soutenue confirme l’attractivité croissante de la destination, portée par la reprise du tourisme international et la diversification de l’offre touristique.

Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs. Photo: VNA

Hanoï booste sa promotion touristique pour les vacances du 30 avril

À l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai,, Hanoï mise sur une diversification de son offre touristique en périphérie, combinant expériences culturelles, artisanat traditionnel et écotourisme, afin de désengorger le centre-ville tout en attirant un public plus large et en favorisant un développement durable.

Touristes visitant la zone de production agricole riveraine de la commune de Da Phuc. Photo : VNP

Échappée belle à Da Phuc, bucolique alternative à Hanoi

L’espace le long de la rivière Cà Lô constitue le cœur de l’attrait touristique de Da Phuc. La rivière paisible, les vastes plaines alluviales et les pentes aérées des digues créent un cadre serein typique du delta du Nord. Ces conditions idéales permettent la pratique de diverses activités de plein air, offrant aux visiteurs l’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de respirer l’air pur de la campagne.

Le col de Keo Lôm, province de Diên Biên. Photo: VNA

Le Vietnam, destination la plus attractive d’Asie du Sud-Est en 2026

Selon le quotidien The Straits Times, cité par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Singapour, l’attrait du Vietnam se reflète tant dans l’engouement observé sur les plateformes numériques que dans la progression continue des indicateurs du tourisme au cours des dernières années.

Vue aérienne d'une plage dans la baie de Ha Long. Photo : kenh14.vn

Au Vietnam, soleil au beau fixe pour les voyages estivaux à la plage

Les vacances à la plage sont à l’image du soleil, au beau fixe. Les congés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1er mai (Journée internationale des travailleurs) marquent chaque année le début des vacances d’été.