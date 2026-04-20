Ninh Binh transforme son patrimoine en spectacles vivants pour attirer les touristes

Ninh Binh (VNA) – La province de Ninh Binh (Nord) n’est plus seulement une destination pour admirer ses paysages naturels majestueux. Les visiteurs sont de plus en plus attirés par des performances artistiques immersives qui donnent vie à son patrimoine.



La province septentrionale de Ninh Binh n’est plus seulement une destination pour admirer ses paysages naturels majestueux. Les visiteurs sont de plus en plus attirés par des spectacles artistiques immersifs qui donnent vie à son patrimoine.



Ces spectacles grandioses en plein air, mis en scène au cœur même des sites historiques, exercent une véritable attraction, transformant Ninh Binh en un haut lieu d’expériences culturelles plus riches et plus profondes. Ils deviennent l’attrait principal, incitant les voyageurs à prolonger leur séjour et à dépenser davantage pour vivre des expériences culturelles uniques.



Quand la nature et les arts s’unissent



Parmi les spectacles vivants exceptionnels offrant des expériences inoubliables, citons « Anh hung co lau » (Héros du drapeau de roseau) et « Khuc hat thien nhien » (Chant de la nature). Mais la véritable vedette est « Hoa Lu vu hoa » (Danse et peinture de Hoa Lu).



Les organisateurs expliquent que ce spectacle délaisse les scènes intérieures étouffantes pour utiliser le patrimoine naturel spectaculaire de Ninh Binh comme toile de fond à couper le souffle. Installés sur des bateaux voguant doucement sur le rivage, les spectateurs s’imprègnent du paysage tout en assistant à une série de performances mettant en scène des chants traditionnels « xam » et des reconstitutions vivantes de cinq villages d’artisanat renommés : le tissage de nattes de jonc de Kim Son, la poterie de Gia Thuy, la broderie de Van Lam, la sculpture sur pierre de Ninh Van et le travail du roseau de Van Long.



Un moment fort du spectacle est la séquence émouvante de « contes du patrimoine » interprétée par les artisans eux-mêmes. Chaque point de couture, chaque brin de jonc et chaque pierre sculptée prennent vie, témoignant avec éclat du dévouement et du profond respect que des générations d’artisans vouent à leurs métiers traditionnels.



Ce spectacle a pour but d’honorer, de préserver et de célébrer les villages artisanaux historiques de Ninh Binh, tout en tissant de véritables liens entre les artisans et les visiteurs. Il contribue également à positionner la province comme une destination culturellement riche, accueillante et attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers.



Générer des revenus touristiques durables

Les spectacles en plein air deviennent l’attrait principal, incitant les voyageurs à prolonger leur séjour et à dépenser davantage pour vivre des expériences culturelles uniques. Photo: VNA

Prolonger le séjour des visiteurs est depuis longtemps une priorité pour le secteur touristique local. Ces dernières années, l’essor de ces grands spectacles vivants a radicalement changé la donne. En transformant les sites patrimoniaux en vastes scènes à ciel ouvert, ces spectacles dynamisent l’économie nocturne et incitent les touristes à prolonger leur visite et à s’imprégner de l’âme de l’ancienne capitale impériale.



Le succès se mesure non seulement aux recettes, mais aussi à la satisfaction des visiteurs. Thu Hà, une touriste originaire d’Hô Chi Minh-Ville, a confié que lors du récent voyage de sa famille, les spectacles vivants des villes anciennes de Hoa Lu et de Thung Nham avaient bien plus captivé ses enfants que les simples visites de pagodes et de grottes. L’histoire, souvent perçue comme ennuyeuse dans les manuels scolaires, s’est animée grâce aux jeux de lumière et à la musique. La famille a finalement prolongé son séjour de deux nuits au lieu de se contenter d’une excursion d’une journée, comme prévu initialement.



Selon le Département provincial du tourisme, Ninh Binh a accueilli environ 9,9 millions de visiteurs au premier trimestre, dont plus d’un million d’étrangers, générant près de 10.050 milliards de dôngs de recettes.



Rien qu’au mois de mars, la province a enregistré plus de 4,1 millions de visiteurs, témoignant d’une solide reprise et d’une forte croissance du secteur touristique local. Elle compte désormais 15 sites touristiques reconnus, plus de 60 destinations prometteuses et un réseau de plus en plus professionnel d’agences de voyages et de guides touristiques, contribuant ainsi à offrir des expériences de qualité et à renforcer l’image de Ninh Binh comme destination accueillante, sûre et attrayante.



Un responsable du tourisme provincial a souligné qu’avec des investissements stratégiques et une vision à long terme, ces spectacles vivants ont largement dépassé le stade des représentations ordinaires. Ils incarnent une intégration harmonieuse de la culture et de l’économie, prouvant que cette région au riche patrimoine a encore beaucoup à offrir dans le monde moderne.



Un élément clé de cette stratégie est de placer les communautés locales au centre du projet. Les rameurs deviennent artistes, les agriculteurs, ambassadeurs culturels, garantissant ainsi que les retombées économiques profitent directement aux communautés tout en préservant le patrimoine. C’est un modèle conçu pour une croissance réellement durable, permettant aux visiteurs de découvrir Ninh Binh sous son jour le plus authentique et chaleureux.



Plutôt que de promouvoir la province uniquement pour ses paysages, le secteur touristique de Ninh Binh s’oriente vers des « expériences uniques et exceptionnelles ». L’essor de ces spectacles vivants place la province parmi les destinations de tourisme culturel les plus prisées du Vietnam, où chaque production incarne l’identité locale et offre une expérience incomparable. – VNA