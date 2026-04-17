Tourisme

Transport aérien : capacité suffisante et large choix pour les prochains congés

Malgré les fluctuations liées au conflit au Moyen-Orient ayant affecté les prix du carburant aérien, la gestion flexible du gouvernement, notamment à travers les mesures de réduction des taxes et des redevances sur les carburants et les infrastructures, a permis au marché aérien de fonctionner de manière stable, sans pénurie généralisée de billets.

Des passagers à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA
Des passagers à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le marché du transport aérien à l’occasion de la Fête de commémoration des rois fondateurs légendaires Hung et des congés du 30 avril et du 1er mai 2026 a enregistré une évolution positive, avec une répartition relativement homogène des réservations sur toute la période, sans surcharge localisée à grande échelle.

Malgré les fluctuations liées au conflit au Moyen-Orient ayant affecté les prix du carburant aérien, la gestion flexible du gouvernement, notamment à travers les mesures de réduction des taxes et des redevances sur les carburants et les infrastructures, a permis au marché aérien de fonctionner de manière stable, sans pénurie généralisée de billets.

Ainsi, l’offre de vols est maintenue à un niveau approprié, contribuant à répondre aux besoins de déplacement de la population et offrant aux passagers un large éventail de choix en termes d’horaires et de coûts.

Selon les observations, la proximité des deux périodes de congés, prolongeant la durée des vacances, a permis aux passagers de mieux organiser leurs déplacements, contribuant à lisser la demande et à réduire la pression lors des pics, comme les années précédentes.

Il est à noter que sur les axes principaux, notamment Ho Chi Minh-Ville–Hanoï, le taux de remplissage n’a atteint que 20 à 40 %, montrant que la capacité des compagnies aériennes répond globalement à la demande du marché.

Cependant, certaines liaisons vers des destinations touristiques spécifiques affichent encore des taux de remplissage élevés, supérieurs à 90 %, notamment sur les lignes Ho Chi Minh-Ville-Tuy Hoa, Ho Chi Minh-Ville–Con Dao, Hanoï–Tuy Hoa, Hanoï–Chu Lai et Hanoï–Dong Hoi.

À l’inverse, la demande augmente progressivement en fin de congés, lorsque les passagers retournent vers les grandes villes, en particulier Ho Chi Minh-Ville.

Concernant les prix, l’enquête montre qu’au début des congés (du 25 au 29 avril), les billets en classe économique sur la ligne Hanoï–Ho Chi Minh-Ville étaient généralement proposés entre 3,6 et 4,2 millions de dôngs par billet. Ce niveau de prix est comparable à celui du Têt 2026 (Nouvel An lunaire) et en hausse modérée de 8 à 10 % par rapport à la même période en 2025, reflétant l’augmentation des coûts d’exploitation mais toujours sous contrôle. En revanche, les tarifs augmentent nettement en fin de période de congés. -VNA

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