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Le Festival du Soleil inaugure une expérience immersive au sommet du pic Nui Chua

Sun World Ba Na Hills a officiellement lancé le Festival du Soleil 2026, une célébration estivale vibrante des arts, de la gastronomie et de la bière artisanale au sommet du Nui Chua à Da Nang.

Le festival s'anime de couleurs éclatantes et de danses entraînantes à travers tout le Royaume du Soleil. (Photo : Sun Group)
Le festival s'anime de couleurs éclatantes et de danses entraînantes à travers tout le Royaume du Soleil. (Photo : Sun Group)

Hanoï, 16 avril (VNA) - Sun World Ba Na Hills a officiellement lancé le Festival du Soleil 2026, une célébration estivale vibrante des arts, de la gastronomie et de la bière artisanale au sommet du Nui Chua à Da Nang. Plus qu'un festival, c'est une immersion totale dans l'esprit de l'été, où la lumière, la musique et l'émotion sont omniprésentes.

Créer une ambiance de festival d'été immersive

Le lancement du Festival du Soleil marque un tournant dans la stratégie événementielle de Ba Na Hills. Les éditions précédentes étaient principalement centrées sur la bière et des formats inspirés de l’Oktoberfest, notamment le SunKraft Beer Festival. Cette année, le site dépasse ce modèle pour proposer une expérience festive globale au sein du « Royaume du Soleil », où la bière et la gastronomie deviennent des sources d’inspiration pour des spectacles, des animations, des boutiques et des activités interactives intégrées dans un écosystème cohérent.
Dans ce cadre, la gastronomie se transforme en une expérience multisensorielle immersive, bien au-delà des stands traditionnels. Les visiteurs peuvent observer en direct les différentes étapes de préparation, des cuissons aux gestes des chefs, avant de déguster les créations proposées. Kebabs, hot-dogs, pâtisseries et spécialités grillées emblématiques de Ba Na composent un paysage culinaire dynamique, inspiré des rues européennes. Conçue comme une expérience participative, cette approche invite les visiteurs à interagir, échanger et partager l’énergie du festival.

Tout au long de la journée, les visiteurs profitent également d'une programmation riche et variée : démonstrations de savoir-faire, performances artistiques et activités interactives, pour un divertissement continu et dynamique.

Parmi les moments forts, le spectacle « Happy Cleaners Performance » met en lumière le personnel d’entretien, transformant des gestes du quotidien en chorégraphies créatives et humoristiques, suscitant surprise et émotions positives.


Le show « Pizza Time », organisé au restaurant Brasserie, propose quant à lui une mise en scène du travail des chefs, où la préparation de la pizza devient une véritable performance artistique.

En complément des spectacles phares de Ba Na, tels que Love in the Sky, Malambo, Cancan, une programmation musicale internationale variée et le spectacle de cabaret After Glow, la programmation crée un paysage artistique riche et diversifié pour Ba Na pendant la saison du festival.

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Démonstration experte de lancer de pâte à pizza par les chefs du restaurant Brasserie. (Photo : Sun Group)



Une multitude d'expériences inédites à ne pas manquer

Dans une ambiance festive, bercés par les arômes envoûtants de bières artisanales de qualité et des saucisses grillées emblématiques de Ba Na, les visiteurs peuvent s'immerger dans une atmosphère conviviale, ponctuée de mini-jeux compétitifs quotidiens. Parmi les temps forts, citons le défi « Beer King Hunt » pour les amateurs de vitesse, ainsi que l'épreuve d'endurance « Keg Holding », où les participants soulèvent des fûts de bière de 20 kilos sous l'impulsion dynamique de la mascotte Beer King.

C'est également à cette période que Ba Na Peak dévoile toute la splendeur de ses paysages fleuris. Dans ce lieu au climat si particulier, où l'on vit les quatre saisons en une seule journée, les visiteurs peuvent flâner dans le Jardin des Roses, où des milliers de roses sont en pleine floraison, ou admirer les hortensias vaporeux qui tapissent les allées du Jardin d'Amour.

L’expérience du festival est renforcée par la découverte des sites emblématiques du complexe : le Pont d’Or, semblant émerger des nuages, la Cascade du Dieu Soleil ornée de 43 statues de bronze, ou encore le Village français, dont l’architecture recrée une atmosphère de « Petit Paris » au cœur des montagnes.

Le Festival du Soleil 2026 marquera notamment l'introduction de quatre royaumes thématiques à Ba Na, chacun représentant un univers distinct et un personnage emblématique. Les visiteurs pourront explorer les paysages romantiques et préservés du Royaume Magique, gouverné par la déesse Vanna ; s'imprégner de l'atmosphère vibrante du Royaume du Soleil, où se déroulent les festivités menées par le Roi Soleil ; admirer les couchers de soleil poétiques du Royaume de la Lune en compagnie de la Reine de la Lune ; et conclure leur voyage par un moment de recueillement au Royaume de l'Origine, accompagnés par l'esprit sacré de la Grue.

Prévu du 30 avril au 1er mai, le Festival du Soleil s’annonce comme un événement majeur à Da Nang, offrant aux visiteurs un parcours où chaque étape devient une expérience sensorielle et émotionnelle.- VNA

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#Festival du Soleil #Nui Chua
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