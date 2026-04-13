Tourisme

Le numérique, levier du développement du tourisme en zones montagneuses

La province de Tuyên Quang (Nord) mise sur la transformation numérique, conformément à la Résolution 57-NQ/TW, pour dynamiser son secteur touristique. Désormais adoptées aussi par les habitants des zones montagneuses, les technologies numériques contribuent à moderniser les services, renforcer l’attractivité des destinations et soutenir le développement économique local.

Les sites touristiques, entreprises et prestataires de services déploient des codes QR intégrés à des applications fournissant informations, itinéraires, services médicaux et d’hébergement, facilitant ainsi l’expérience des visiteurs. Photo: VNA
Les sites touristiques, entreprises et prestataires de services déploient des codes QR intégrés à des applications fournissant informations, itinéraires, services médicaux et d’hébergement, facilitant ainsi l’expérience des visiteurs. Photo: VNA

Tuyen Quang (VNA) - Ces dernières années, le tourisme dans la province de Tuyen Quang (Nord) a maintenu une croissance positive et régulière. Dans ce contexte, la transformation numérique, mise en œuvre conformément à la Résolution 57-NQ/TW, s’intègre progressivement dans la vie quotidienne et devient un moteur essentiel du développement touristique.

Fait notable, cette dynamique ne concerne pas uniquement les autorités et les entreprises, mais s’étend également aux habitants des communes de haute montagne, qui commencent à adopter les technologies numériques pour développer leurs activités de services, promouvoir leurs destinations touristiques et améliorer leurs revenus, contribuant ainsi à l’essor économique local.

En 2025, Tuyen Quang a accueilli plus de 3,9 millions de visiteurs, apportant une contribution significative à l’économie provinciale. Forte de ces résultats, la province vise environ 4,1 millions de touristes en 2026, dont près de 600 000 visiteurs internationaux, avec la création d’environ 29 000 emplois. Le tourisme est ainsi confirmé comme un secteur économique clé, orienté vers un développement durable, respectueux de l’environnement et soutenu par la transformation numérique afin de renforcer sa compétitivité.

La numérisation offre une opportunité majeure pour promouvoir l’image touristique de la province. Les autorités ont entrepris de systématiser et de digitaliser les données relatives au patrimoine culturel et aux destinations touristiques pour fournir des informations aux visiteurs via le portail d’information touristique provincial. Par ailleurs, les sites touristiques, entreprises et prestataires de services déploient des codes QR intégrés à des applications fournissant informations, itinéraires, services médicaux et d’hébergement, facilitant ainsi l’expérience des visiteurs.

Selon Nguyen Thi Hoai, vice-directrice du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la transformation numérique entraîne également des changements profonds à la base. Les habitants participent activement à ce processus en utilisant les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les QR codes pour promouvoir leurs services.

Les entreprises touristiques renforcent de leur côté l’application des technologies dans leur gestion et leur communication, optimisant leur présence sur les canaux numériques afin d’attirer davantage de clients et d’améliorer la qualité des services.

Dans les zones à fort potentiel touristique comme Thanh Thuy, Na Hang ou le plateau karstique de Dong Van, le numérique devient une nouvelle méthode de production dans le tourisme communautaire. Les habitants passent progressivement d’un modèle traditionnel à une approche proactive, en accédant directement au marché via les plateformes numériques.

De nombreux ménages exploitant des services de restauration ou des homestays utilisent désormais des smartphones pour créer et diffuser des contenus promotionnels. Les codes QR sont largement utilisés pour présenter menus et produits locaux, tandis que les plateformes de réservation en ligne permettent d’élargir la clientèle et d’accroître l’autonomie commerciale.

En définitive, la transformation numérique, portée par la Résolution 57, améliore non seulement l’efficacité de la gestion et des activités touristiques, mais contribue également à diffuser l’image culturelle et humaine de Tuyen Quang auprès des visiteurs nationaux et internationaux, jetant les bases d’un écosystème touristique intelligent, moderne et durable. -VNA

#numérique #tourisme #zones montagneuses #Résolution 57
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Transformation numérique

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