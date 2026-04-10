Tourisme

VITM 2026 : transformation numérique et croissance verte pour hisser le tourisme vietnamien

La 15ᵉ édition de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026) s’est ouverte le 10 avril à Hanoï, sous le thème « Transformation numérique et croissance verte – Élever le tourisme vietnamien ». L’événement vise à renforcer les échanges entre acteurs nationaux et internationaux, à stimuler l’innovation touristique et à promouvoir un développement durable du secteur, avec plus de 80.000 visiteurs et près de 400 stands attendus jusqu’au 13 avril.

Lại Thùy Giang
Ouverture de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026). Photo: VNA
Ouverture de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Foire internationale du tourisme du Vietnam 2026 (VITM 2026) s’est ouverte le 10 avril à Hanoï, marquant la 15ᵉ édition de cet événement d’envergure nationale organisé par l’Association du tourisme du Vietnam, sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Placée sous le thème « Transformation numérique et croissance verte – Élever le tourisme vietnamien », la manifestation vise à renforcer les connexions entre entreprises nationales et internationales, tout en proposant aux visiteurs de nombreuses offres promotionnelles attractives.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ho An Phong, a souligné qu’en 2025, malgré un contexte difficile, le Vietnam avait enregistré des résultats remarquables. Le secteur touristique a connu une forte reprise, avec 21,5 millions de visiteurs internationaux, 135,5 millions de touristes domestiques et des recettes dépassant 1 quadrillion de dôngs. Ces performances confirment l’attractivité du pays et le rôle clé du tourisme dans la croissance économique, la création d’emplois et la promotion de l’image nationale.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme met en œuvre un programme de transformation numérique du tourisme pour la période 2025–2030. Selon Ho An Phong, cette transition est essentielle pour entrer dans une nouvelle phase de développement, où les données deviennent une ressource stratégique et où l’intelligence artificielle ainsi que le Big Data permettent d’analyser les tendances, personnaliser les offres et optimiser la promotion. Le thème de la VITM 2026 reflète ainsi les orientations mondiales et la stratégie nationale, tout en stimulant la demande et l’innovation dans les produits touristiques.

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Plus de 80.000 visiteurs sont attendus à la VITM 2026. Photo: VNA

De son côté, l’Association du tourisme du Vietnam est saluée pour son rôle de passerelle entre les entreprises, contribuant activement à la relance du secteur. Les organisateurs estiment que la VITM 2026 offrira de nombreuses opportunités de coopération entre localités et partenaires internationaux, favorisant un développement durable et écologique.

Après 14 éditions, la VITM s’est imposé comme un événement majeur attirant un nombre croissant d’acteurs du tourisme. L’édition 2026 réunit 31 provinces et villes vietnamiennes ainsi que 20 pays et territoires, avec près de 400 stands représentant plus de 600 organisations et entreprises. Plus de 80.000 visiteurs sont attendus, avec des programmes promotionnels incluant billets d’avion, hébergements et produits touristiques régionaux.

Parmi les temps forts figure la participation de la province de Gia Lai, hôte de l’Année nationale du tourisme 2026, qui met en avant une stratégie fondée sur la culture, la nature et l’humain, avec l’ambition de développer des itinéraires durables reliant les Hauts Plateaux du Centre au littoral.

La foire se tient jusqu’au 13 avril à Hanoï. –VNA

Lại Thùy Giang
#VITM 2026 #tourisme vietnamien
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