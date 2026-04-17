Tourisme

Quang Ninh : la reconversion réussie d’un bastion minier en pôle touristique majeur

La province de Quang Ninh dispose d’infrastructures solides, avec 1 630 établissements d’hébergement totalisant plus de 44 000 chambres et près de 400 navires de croisière opérant dans la baie d'Ha Long, garantissant des standards élevés de sécurité et de service.

Les plages de Co To attirent de nombreux touristes. Photo : VNA
Les plages de Co To attirent de nombreux touristes. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - L’été, haute saison touristique, s’accompagne d’une forte affluence dans la province de Quang Ninh. Pour répondre à cette demande, le secteur touristique local a pris des mesures importantes et lancé de nombreuses campagnes promotionnelles attractives.

L’île de Co To, réputée pour ses paysages préservés, vise en 2026 l’accueil de 392 000 visiteurs, dont 3 300 étrangers, pour des recettes estimées à plus de 1 176 milliards de dongs (44,6 millions de dollars). Pour atteindre ces objectifs, les autorités locales accélèrent la modernisation des infrastructures, améliorent l’environnement touristique et renforcent la transformation numérique ainsi que la gestion des services. Des contrôles réguliers sont également menés afin d’assurer la conformité des établissements et d’élever la qualité de l’accueil.

Parallèlement, la province dynamise son attractivité à travers une série d’événements culturels et artistiques. Point d’orgue de la saison, la Semaine de la culture, des sports et du tourisme (du 25 avril au 3 mai 2026) mettra à l’honneur le Carnaval de Ha Long, attendu avec plus de 80 000 participants.

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Le programme du Compte à rebours du Nouvel An 2026 à Quang Ninh attire de nombreux habitants et touristes. Photo : VNA

Quang Ninh modernise aussi sa promotion en ciblant des marchés internationaux stratégiques, notamment via des campagnes à l’étranger telles que "Shape of Quang Ninh" à Séoul ou le "Vietnam Travel Day". La province a également renforcé sa communication sur les plateformes numériques afin de toucher un large public, tant national qu’international.

La province dispose d’infrastructures solides, avec 1 630 établissements d’hébergement totalisant plus de 44 000 chambres et près de 400 navires de croisière opérant dans la baie d'Ha Long, garantissant des standards élevés de sécurité et de service.

Avec ces efforts, Quang Ninh ambitionne d’accueillir plus de 22 millions de visiteurs en 2026. -VNA

#Quang Ninh #Co To #pôle touristique majeur
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