Tourisme

Da Nang lance sa saison estivale avec une série de festivals culturels et balnéaires

Point d’orgue de la saison touristique, le programme d’ouverture de la saison balnéaire de Da Nang 2026, du 25 avril au 3 mai, se tiendra au parc de la Mer Orientale, sur la péninsule de Son Tra et sur les plages touristiques, avec des activités variées.

Les plages de Da Nang attirent de nombreux visiteurs à l’occasion des jours fériés. Photo : VNA
Les plages de Da Nang attirent de nombreux visiteurs à l’occasion des jours fériés. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - À l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hung (10e jour du 3e mois lunaire), de l’anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), ainsi que de la Fête du travail (1er mai), Da Nang propose une riche programmation d’activités culturelles et touristiques, donnant le coup d’envoi de la saison estivale dans une ambiance festive et animée, tout en mettant en valeur les traditions et le patrimoine culturel local.

Depuis la mi-avril, une série d’activités culturelles et artistiques est déployée à travers la ville, dont des expositions au Musée des Beaux-Arts de Da Nang et au Musée de Da Nang, offrant des regards variés sur la culture, la population et la vie contemporaine.

Le Festival de l’Ao dai de Da Nang 2026, prévu du 23 au 26 avril au parc APEC et le long des rues piétonnes et des berges de la rivière Han, proposera des défilés, des spectacles et des échanges, contribuant à valoriser la tunique traditionnelle et à promouvoir l’image culturelle vietnamienne.

Point d’orgue de la saison touristique, le programme d’ouverture de la saison balnéaire de Da Nang 2026, du 25 avril au 3 mai, se tiendra au parc de la Mer Orientale, sur la péninsule de Son Tra et sur les plages touristiques, avec des activités variées : festival de cerfs-volants, spectacles musicaux, espaces gastronomiques, sports nautiques et actions communautaires pour la protection de l’environnement marin.

À noter, une course de natation en mer, organisée le 27 avril, attirera de nombreux participants et visiteurs.

Parallèlement, de nouveaux produits touristiques et de loisirs sont proposés, tels que le Festival du Soleil – Ba Na Sun Fest à Sun World Ba Na Hills (du 10 avril au 31 août) et des spectacles animaliers au parc de sources chaudes Nui Than Tai (du 25 avril au 2 septembre).

Grâce à ce programme riche et diversifié, Da Nang espère offrir des expériences attractives, attirer davantage de visiteurs nationaux et internationaux et stimuler le développement touristique pendant la haute saison estivale 2026.

Au premier trimestre 2026, la ville a accueilli 4,2 millions de visiteurs en hébergement, en hausse de 15,3 % sur un an, dont 2,3 millions d’étrangers et plus de 1,8 million de touristes nationaux. -VNA

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